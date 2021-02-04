Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы второй тур выборов президента Украины состоялся в ближайшее время, то действующий президент Владимир Зеленский обошел бы всех своих оппонентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: В.Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами: с П.Порошенко - 56% против 44%. В паре с Ю.Бойко - 60% против 40%, с Ю.Тимошенко 55% против 45%. В возможной паре Ю.Бойко и П.Порошенко - паритет: 51% на 49%.





Инфографика: Рейтинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.