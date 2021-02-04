РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6666 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
13 138 307
выборы (24320) Зеленский (16555) опрос (2620)

Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников, - опрос

Если бы второй тур выборов президента Украины состоялся в ближайшее время, то действующий президент Владимир Зеленский обошел бы всех своих оппонентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: В.Зеленский держит первенство в паре со всеми основными оппонентами: с П.Порошенко - 56% против 44%. В паре с Ю.Бойко - 60% против 40%, с Ю.Тимошенко 55% против 45%. В возможной паре Ю.Бойко и П.Порошенко - паритет: 51% на 49%.

Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников, - опрос Рейтинга 01


Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников, - опрос Рейтинга 02
Инфографика: Рейтинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+48
народная примета, - если появляется "опрос" Рейтинга шо вова всех победит, значит вова опять крепко обгадился)
показать весь комментарий
04.02.2021 12:18
+37
Он и за Крым бы умер. Держите меня семеро!
показать весь комментарий
04.02.2021 12:16
+25
Зеленский во втором туре президентских выборов победил бы любого из ближайших соперников, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5940
показать весь комментарий
04.02.2021 12:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Нацмаячня.
Все зроблене було у виборчих обіцянках Зеленського.
показать весь комментарий
04.02.2021 19:54 Ответить
Шта?
показать весь комментарий
04.02.2021 19:58 Ответить
Это просто пздц! Зебилы! Искренне желаю, чтобы вас лечил только доктор Хаус, а всяческие аварии и прорывы ликвидировал сантехник из немецкой порнухи! Зеленський у другому турі президентських виборів переміг би будь-кого з найближчих суперників, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1023
показать весь комментарий
05.02.2021 04:02 Ответить
ложь..наглая ложь... статистика... это когда на проститутке даже клейма негде поставить...
показать весь комментарий
05.02.2021 06:04 Ответить
Янелох сам зелений чоловічок як і партія у нього "ЗЕлені чоловічки" або ж як вони себе кличуть "Слуга народу", якого народу? Чийого народу? Явно не україньського.
показать весь комментарий
05.02.2021 12:19 Ответить
Страница 4 из 4
 
 