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Новости Политика Украины Нормандские переговоры
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Кравчук (1226) Россия (91279) США (23194) нормандская четверка (1596)

Присутствие США в "нормандских переговорах" могло бы значительно усилить влияние на действия РФ, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Присутствие США в

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук объяснил необходимость присоединения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату. США могут повлиять на Россию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Кравчук заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, новая администрация США уже делает заявления в поддержку Украины.

"Я думаю, вопрос об участии США в нормандском формате... Я не знаю в какой форме... Это было бы нужно. Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации", - считает он.

Кравчук также считает, что Россия никогда ни на что не согласится, в частности на присоединение США. Впрочем, по его словам, это не означает, что Украина должна делать то, что она (Россия. - Ред.) хочет.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Надо присоединить США а присоединяешь Фокина...
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04.02.2021 12:24
+6
Кравчук говорит про США, а сам почему-то позвал на помощь Фокина. Предатели они все, и работают против Украины бригадным подрядом. А Ермак табель ведёт.
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04.02.2021 12:35
+4
Кацап, ті пачєму іздєсь?
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04.02.2021 12:34
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Чому Байден ще не в Нормандії?!
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04.02.2021 12:23 Ответить
Присутствие США в "нормандских переговорах" могло бы значительно усилить влияние на действия РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9900
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04.02.2021 12:27 Ответить
Да бред это все. Плевать они хотели на США.
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04.02.2021 12:24 Ответить
Надо присоединить США а присоединяешь Фокина...
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04.02.2021 12:24 Ответить
могло, если бы однотуровое могло..
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04.02.2021 12:27 Ответить
Кацап, ті пачєму іздєсь?
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04.02.2021 12:34 Ответить
туловище, не надо блистать своим тупизмом.. по сути что-нибудь изроди, а то не хочется умножать твои врождённый тупизм, на вбитый в голову тебе петишизм.. я думаю ты не настолько пл0х, как хочешь показаться..
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04.02.2021 12:37 Ответить
Рано или поздно путин таки признает что Петя в Минске его переиграл в чистую и будет вынужден признать это ОРДЛО-ЛДНР на официальном уровне выйдя из Минских соглашений.. иного пути у него нет! Никто не будет давать Донбассу особый статус.
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04.02.2021 12:27 Ответить
Нафіг ви тут впали? Згинь.
Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1518
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04.02.2021 12:33 Ответить
Парочка махоньких атомных бомбариков в 500 килотонн сделала бы парашу куда, как более сговорчивой
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04.02.2021 12:32 Ответить
Если Россия не согласиться, зачем тогда каждую неделю сотрясать воздух.
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04.02.2021 12:33 Ответить
ты здесь наверное один, кто парашу назывет и пишет с большой буквы.... Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 799
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04.02.2021 12:36 Ответить
Ты хотел сказать, что я от отары отстал?
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04.02.2021 12:39 Ответить
а насекомые отарами не бегают Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3089
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04.02.2021 12:40 Ответить
...привычка . - языком киздеть не мешки ворочать, что - то старый коммуняка разошёлся в последнее время , видать что - то пообещали !!!)) Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1652
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04.02.2021 15:16 Ответить
Кравчук говорит про США, а сам почему-то позвал на помощь Фокина. Предатели они все, и работают против Украины бригадным подрядом. А Ермак табель ведёт.
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04.02.2021 12:35 Ответить
Тогда бы и старенький комуняка дядя Леня мог бы стать совершенно ненужным, ведь от него и сегодня никакой пользы. Бла-бла-бла на телеканалах не в счет.
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04.02.2021 12:35 Ответить
Присутствие в переговорах связанных по сути с агрессией Раши против Украины, это и Донбасс, и Крым , и акватории Азовского и Черного морей ( как подписанта будапештских соглашений) требует в обязательном порядке присутствия на переговорах двух других подписантов - США и Великобритании в добавок к уже имеющимся Франции и Германии ( как неформальных лидеров ЕС), так как события разворачиваются на территории Европы и непосредственно у границ ЕС.
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04.02.2021 12:38 Ответить
Тогда стало бы 2 против 3, а не 3 против 1 как сейчас.
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04.02.2021 13:17 Ответить
Отсутствие кравчучки в "нормандских переговорах" могло бы значительно усилить влияние на действия }{уйла. Так точнее. Присутність США в "нормандських переговорах" могла б значно посилити вплив на дії РФ, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9479
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04.02.2021 13:20 Ответить
Америка буде присутня тільки при поновленні БУДАПЕШТУ!!! Скільки про це казати і кому вдовбувати в голови, якщо вони є???
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04.02.2021 14:27 Ответить
 
 