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Новости Происшествия Будни полиции
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минирование (1409) Николаев (2009) Нацполиция (15742) школа (2887)

В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали, - полиция. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские проверяют сообщения о минировании четырех учебных заведений в Николаеве

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Сегодня утром, 4 февраля, на электронный адрес УСБУ в Николаевской области поступило анонимное сообщение о том, что в микрорайоне Намыв Заводского района здание одной из школ заминировано", - говорится в сообщении.

Кроме того, сейчас правоохранители также проверяют анонимное сообщение о минировании еще трех учебных заведений и в Корабельном районе Николаева.

В Николаеве заминировали четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали, - полиция 01

Правоохранители окружили районы возможной опасности, эвакуировали учеников и сотрудников учебных заведений. Сейчас специалисты служб экстренного вызова проводят обследование объектов.

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В Николаеве заминировали четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали, - полиция 02
Фото: сайт полиции
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придурок "заминировал" = все школники - В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали, - полиция - Цензор.НЕТ 819 то есть В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали, - полиция - Цензор.НЕТ 2912
если найдут, - В Николаеве "заминировали" четыре школы, учеников и сотрудников эвакуировали, - полиция - Цензор.НЕТ 2924 (не выичил задание)
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04.02.2021 12:38 Ответить
екатернбургский сценарий с прошлых годов..система ватник..
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04.02.2021 13:10 Ответить
Контрольная по алгебре, или перекурить захотелось... =)
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04.02.2021 13:43 Ответить
 
 