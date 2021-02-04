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Новости Политика Украины
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Кравчук (1226) Россия (91279) санкции (10618)

РФ откровенно нарушает нормы международного права. Мы должны настойчиво и системно вводить разные санкции, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ откровенно нарушает нормы международного права. Мы должны настойчиво и системно вводить разные санкции, - Кравчук

Международное сообщество должно продолжать вводить санкции против России, поскольку она демонстративно нарушает международное право.

А Украина в свою очередь не должна делать то, чего хочет Россия. Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Россия вряд ли согласится на расширение нормандского формата за счет США.

"Но это не значит, что мы должны смотреть только на Россию и делать, что она хочет. Она не соглашается в Совбезе ООН, она занимает позицию, которая является откровенным нарушением норм и принципов международного права… Смотреть на Россию, как она будет реагировать, мы должны настырно, системно, доказательно, вводя разные санкции, разные формы санкций, давление, которое отвечает нормам международного права", - добавил Кравчук.

Читайте также: Присутствие США в "нормандских переговорах" могло бы значительно усилить влияние на действия РФ, - Кравчук

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+13
Победа Байдена, реакция на это событие от Зеленского ( последние события) и Леонид Макарович в свойственной ему многолетней традиции начал на ходу переобуваться... Партийная школы выживания времен его молодости не прошла даром. ( Ну хоть так.. и то в копилку Украины)
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04.02.2021 12:42
+12
Вы сначала в ОП весь агентурный спам выгребите.
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04.02.2021 12:41
+7
Я офигеваю, как они все переобулись после победы Байдена. Еще бы Обаму сделать президентом Украины и ни одного ватника не останется.
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04.02.2021 12:55
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Рычаг давления у Украины на Россию огромен! - действуйте..
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04.02.2021 12:38 Ответить
а что с тачкой- смазали наконец то ?
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04.02.2021 12:39 Ответить
Вы сначала в ОП весь агентурный спам выгребите.
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04.02.2021 12:41 Ответить
"Мы" - это кто?
Вот берите и вводите!
Мы - "За" санкции.
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04.02.2021 12:41 Ответить
Победа Байдена, реакция на это событие от Зеленского ( последние события) и Леонид Макарович в свойственной ему многолетней традиции начал на ходу переобуваться... Партийная школы выживания времен его молодости не прошла даром. ( Ну хоть так.. и то в копилку Украины)
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04.02.2021 12:42 Ответить
санкции?? санкции для мазохистов касапов - это в радость, смысл их беспонтового существования - делать человечеству всё на зло.. а вот их принудительная стереллизация - именно то что надо .
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04.02.2021 12:45 Ответить
Ми поки будемо купувати у рф електроенергію.
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04.02.2021 12:45 Ответить
Ойц! Старий пінь теж бандерівцем став?
Схоже, Байден не лише писюганить у під'їздах Сизрані, тут набагато серйозніше...
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04.02.2021 12:45 Ответить
Прозрел старый маразматик. А Факин так и подохнет рашисткой свинособакой.
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04.02.2021 12:47 Ответить
от тобі і кравко! 80 рочків, а перевзувається спритніше ніж панімерка у своїх роликах. майстерність не проп'єш РФ відверто порушує норми міжнародного права. Ми маємо наполегливо та системно запроваджувати різні санкції, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4487
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04.02.2021 12:47 Ответить
Настырно -- это как? или это на каком?
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04.02.2021 12:49 Ответить
Нет, ну не дурак ли? Какие эффективные санкции в отношении РФ может ввести Украина в данный момент? Нужно быть реалистами - ежа голым задом не напугаешь. Отказаться от поставки электроэнергии? Вчерашний факт отключения энергоблоков Запорожской ТЭС сам по себе дает ответ. Отказаться от поставки печатной книжной продукции? Булгакова и прочих классиков русской литературы каждый день не читают 99 с копейками % населения. Продукты питания? В Украине подобный товар на порядок вкуснее и качественнее. Газ, бензин, дизель? Получаем из Европы и Белоруси. Выход какой? Только через санкции США и Европы! А их добиваться нужно ежедневным и настойчивым убеждением партнеров в необходимости принятия всеобъемлющих санкций. Кто будет убеждать? Нет сейчас у нас таких! Болтать ерундой могут, а говорить и убеждать по делу - некому! Большая жаль!
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04.02.2021 12:52 Ответить
ми камунысти дрочым на каго хочим
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04.02.2021 12:54 Ответить
Я офигеваю, как они все переобулись после победы Байдена. Еще бы Обаму сделать президентом Украины и ни одного ватника не останется.
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04.02.2021 12:55 Ответить
И о чём нам это говорит?
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04.02.2021 13:05 Ответить
О том, что жизнь-то налаживается... )))0))0)))
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04.02.2021 13:18 Ответить
а на путлєра падрачіть разрішил...?
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04.02.2021 12:57 Ответить
Ну так вводи, флюгер-"вводитель", виагры только сожри полкило.
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04.02.2021 12:58 Ответить
та не вже...гнидо прокацяпська!
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04.02.2021 12:59 Ответить
Для початку потрібно привести до ладу суди та прийняти закони про співпрацю з агресором та роботу ЗМІ в умовах агресії. Тому що, відсутність цих законів помножена на корумпованість судів дає всі обгрунтування звинувачувати Україну в порушенні свободи висловлювань. Ніяке "само собой разумеется" тут не катить.
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04.02.2021 13:06 Ответить
Дєдушка за викликом петляє, плутає сліди: то він за референдум про Крим і Донбас, то за воду "нашим" громадянам, бо вони страждають в окупації, то за посилення санкцій
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04.02.2021 13:07 Ответить
Ми вводимо санкціі,а Росія вводить війська...Наша стара українська традиція - рагульська,інфантильна довіра до законів,до написаного...Так завжди було - десь якась імперія розпадеться - ми тут же біжимо,проголошуємо свій уряд,тримаємось тиждень чи два,а потім приходять москалі,поляки чи мадьяри і нас розганяють...Так було з УНР,ЗУНР,Карпатською Україною...І зараз ота стара компартійна пика Кравчука меле щось про право і закони...Не віддав би ти атомну зброю - хєр би ми клали і на закони,і на Росію...Закон сили,а не сила закону - так було у всі часи...
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04.02.2021 13:08 Ответить
А Петя вам шо говорил?
Только сейчас дошло?
Клоуны ***...
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04.02.2021 13:13 Ответить
Санкціоманія - небезпечне вірусне захворювання та вражає психіку.
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04.02.2021 13:50 Ответить
Чего то раньше Кравчук не замечал, что Московия что-то нарушает.
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04.02.2021 13:50 Ответить
Тобто, воду в Крим вже не треба подавати?
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04.02.2021 14:16 Ответить
Та шо ти кажеш??????? А ще на так давно ти співав по іншому!!!!!!!
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04.02.2021 14:32 Ответить
Судячи зі слів Кравчука, він нарешті зрозумів, що Росія не прагне миру з Україною. Амінь.
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04.02.2021 15:23 Ответить
 
 