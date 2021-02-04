РФ откровенно нарушает нормы международного права. Мы должны настойчиво и системно вводить разные санкции, - Кравчук

Международное сообщество должно продолжать вводить санкции против России, поскольку она демонстративно нарушает международное право.

А Украина в свою очередь не должна делать то, чего хочет Россия. Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, Россия вряд ли согласится на расширение нормандского формата за счет США.

"Но это не значит, что мы должны смотреть только на Россию и делать, что она хочет. Она не соглашается в Совбезе ООН, она занимает позицию, которая является откровенным нарушением норм и принципов международного права… Смотреть на Россию, как она будет реагировать, мы должны настырно, системно, доказательно, вводя разные санкции, разные формы санкций, давление, которое отвечает нормам международного права", - добавил Кравчук.

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