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Пожар в больнице Запорожья возник из-за возгорания медоборудования, - главврач

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Пожар в больнице Запорожья возник из-за возгорания медоборудования, - главврач

Главврач Областной инфекционной клинической больницы Запорожья Владимир Шинкаренко заявил, что пожар возник в одном из боксов отделений реанимации. О ЧП сообщили в приемное отделение анестезиологи больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 061.ua.

"Предварительные причины установит следствие, но мы подтверждаем, что было возгорание медицинского оборудования", - сказал главврач.

Шинкаренко рассказал, что пожар возник в одном из боксов отделений реанимации. О ЧП сообщили в приемное отделение анестезиологи больницы.

"Бригады "скорой медицинской помощи" совместно с персоналом больницы эвакуировали пациентов, которые находились в палатах реанимации. Из них 7 человек были госпитализированы в другие медучреждения города. Также были госпитализированы два сотрудника больницы, которые получили ожоги.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

5 февраля 2021 года в области объявлено Днем траура в память о погибших.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Классика жанра - взять из бюджета бабло на дорогое от мировых производителей и купить дешевое китайское и не факт что новое....
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04.02.2021 12:55 Ответить
якщо ще китайське, а не кацапське.
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04.02.2021 13:08 Ответить
Кацапское реже горит потому что оно редко работает...
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04.02.2021 13:15 Ответить
Штаты не даром отказались от аппаратов ивл
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04.02.2021 13:35 Ответить
Депутаты там не лечатся .
Не Шарите , однако ...
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04.02.2021 12:56 Ответить
лучший способ скрыть воровство, или преступление - пожар, всем людям вменяемым это известно давным-давно..
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04.02.2021 13:00 Ответить
думаю, що так і є: мав відповідний досвід - багато з кисневих концентраторів, завезених щойно у грудні, вже поламалися, і не з вини експлуатанта. і не дивно: наші дикуни рвонули в останній момент затарюватися, а китайці й наклепали скільки треба, - два пальці об асфальт. а якість - як для дикунів, які рвонули в останній момент...
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04.02.2021 13:37 Ответить
 
 