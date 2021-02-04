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акция (2403) опрос (2620) протест (5754) тарифы (1807)

Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос

Почти 90% жителей Украины поддерживают акции протеста, участники которых требуют снижения коммунальных тарифов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Так, 89% поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. 10% - против.

При этом, 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет министров Украины. 29% возлагают ответственность на Верховную Раду, 24% - на Президента.

Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос Рейтинга 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вова, уже не смешно": в Полтаве, Житомире и Львове протестуют против повышения тарифов, демонстранты перекрывают трассы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.

Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос Рейтинга 02
Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос Рейтинга 03
Инфографика: Рейтинг

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Кінець епохи бідності - початок епохи злиднів": митингующие протестуют под ОП против повышения тарифов, планируют отвести Зеленскому платежки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+11
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 363
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04.02.2021 13:17
+10
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6459
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04.02.2021 13:14
+8
Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 623
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04.02.2021 13:11
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Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 623
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04.02.2021 13:11 Ответить
Запишут их всех в агенты кремля и пошлют туда же куда и те три канала.
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04.02.2021 13:11 Ответить
Ну, так Рабінович ще вчора прокукарєкав "Вставай, страна огромная!"
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04.02.2021 13:15 Ответить
Ну пусть попробуют.
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04.02.2021 13:15 Ответить
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 363
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04.02.2021 13:17 Ответить
Не смєли Сюню і Гройшу, не смєтуть і Шмигаля.
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04.02.2021 13:57 Ответить
А скільки готові вийти за мертвечуківські кАнали?
Щось підозріло вчасно активізувався Рейтинг, чи то мені здаєтьяся чи то, він осяяний палаючою дупою мертвечука?
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04.02.2021 13:11 Ответить
Відразу видний поділ населення на тих, що вже в Європі, і на тих, що завдяки правлінню влади клєптократів протягом останнього чверть століття, світять голою .упітою.
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04.02.2021 13:56 Ответить
Не варто розраховувати що, оті 90% зараз піднімуться тягати каштани з вогню для 112-го аналу.
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04.02.2021 14:01 Ответить
Двумя руками «ЗА» под новости и видосики про эти протесты так хорошо заходит пивасик! А если ещё элехторат начинает рассказывать как ему трудно и как их обманули, я себе даже вискаря начисляю!
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04.02.2021 13:12 Ответить
Сегодня писали что один из вариантов , с первого апреля электричество до 300 квт - 1,68 а все что больше 3,42 ( вообщем прелесть)
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04.02.2021 13:13 Ответить
поздравляю всех, кто установил себе тёплый пол, електропечь и электроотопление.
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04.02.2021 13:16 Ответить
Спасибо ( у меня например газа нету ❗️ Да и газ такого качества , что борщ варится в два раза дольше чем на электропечке).
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04.02.2021 13:20 Ответить
то у вас мясо старое просто
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04.02.2021 13:34 Ответить
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9969

Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7098
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04.02.2021 13:17 Ответить
Поддерживать несуществующие протесты это сильно.
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04.02.2021 13:13 Ответить
Раз нема бажаючих підтримати мертвечука то, качати потрібно іншу тему.
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04.02.2021 13:19 Ответить
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6459
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04.02.2021 13:14 Ответить
Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1732
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04.02.2021 13:18 Ответить
Ну у вас там своя атмосфера.
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04.02.2021 13:23 Ответить
Свидетели полвареника возбудилась? Щас ишо свидетели борщевого набора подтянутся 😁
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04.02.2021 13:17 Ответить
90% населения против повышения тарифов и все равно опять проголосуют за Зеленского опять.
Эту страну не победить....здравому разуму
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04.02.2021 13:21 Ответить
тезка, не повторюйте кацапські мантри та не порівнюйте населення з державою.
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04.02.2021 13:38 Ответить
цікаво, що з це за держава, більшість населення якої-дебіли?
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04.02.2021 13:44 Ответить
молода, що ходити тільки но вчиться... Але, виснажена в "обіймах" сусіда, з винищеною не тільки елітою, але й просто працьовитими та самостійними людьми...
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04.02.2021 13:57 Ответить
держава молода, а дебіли вже дорослі
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04.02.2021 14:02 Ответить
це ж логічно, чи ви вважаєте, що розум та старість- це слова синоніми?
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04.02.2021 14:06 Ответить
Сидять укрАінцы, закусюють і думають: "...Навєрна ми не за того галасували, нада було за Рабіновічя..."
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04.02.2021 13:49 Ответить
Три года назад отдал 13000 гр за оформление тарифа на электро отопление в частном доме . ( новый ввод , документы , счётчик , не считая конвекторов ) . Устал . Проще выкопать землянку и шерсть отрастить .
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04.02.2021 13:23 Ответить
Простіше було, як мій товариш, купити за 16000 котла на твердому паливі. Окупився за перший сезон.
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04.02.2021 13:56 Ответить
Он есть . Каминофен . Топим , когда ниже пяти .
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04.02.2021 13:59 Ответить
А друзяка кидає оберемок вранці, в обід та ввечері і має +28 в хаті.
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04.02.2021 14:03 Ответить
В центре города живём . Не всем нравится .
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04.02.2021 14:07 Ответить
Ви ж не вважаєте, що з цієї причини, я маю погодитись на витрачання моїх податків, для компенсування різниці у вартості газу? Ну заради того, щоби ви жили там де бажаєте і як бажаєте?
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04.02.2021 14:38 Ответить
простота хуже воровства...
Не поширюйте нісенітниці, все не так просто, а з "вієрними" відключеннями електрики- перетворюють котел на парову бомбу.
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04.02.2021 14:38 Ответить
Воюют за снижение тарифов и в то же время массово скупают ячейки в бетонных 28-этажных человейниках в Киеве, где все коммуникации завязаны на нескольких поставщиков-монополистов, которые могут назначать такую цену, какую сами пожелают.
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04.02.2021 13:24 Ответить
Ні, це мертвечук розраховує що, таку кількість він підніме за визволення своїх кАналів. Навіть Рабінович учора співав "Вставай, страна огромная!"
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04.02.2021 13:53 Ответить
Ні це люди уражені радянським геном халяви. Хвороба така, яка впливає на розумову діяльність і перетворює на дебілів.
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04.02.2021 14:36 Ответить
73% люто вишукують винних у своїй перемозі...
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04.02.2021 13:51 Ответить
поддерживать мало - нужно просто перестать платить !!!
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04.02.2021 14:17 Ответить
90% люмпенів... про яку нах.р Європу ми мріємо?

"Я ніколи не буду жити заради іншої людини і ніколи не попрошу іншу людину жити заради мене" (с) Атлант розправив плечі, Айн Ренд
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04.02.2021 14:35 Ответить
Мені байдуже наскільки собівартість нижча ринкової вартості. Це шлях в нікуди. Завтра вам що по собівартості дати - хліб, бензин, червону ікру? Ми живемо в ринковій економіці. Тому ціна має бути ринкова, на усе!
Бо я хочу, щоби працівник Нафтогазу (рядовий, той що у полі ці вишки бурить) приніс до дому ринкову зарплату, а не "300%" меншу. Бо він теж наш громадянин, його дружина, діти...
Ви, дебіли, коли про заможну Україну говорите, обмежуєтесь власним холодильником, а не решту - вам нас.рати.
Вас, ***.дєй хтось має вас лікувати "по собівартості", гузиці вашим дітям у садочку "по собівартості" підтирати, вчити їх у школі, возити ваших батьків тролейбусами та на метро "по собівартості", от тільки ви самі - НІКОЛИ і НІХЄРА по собівартості не робите.
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04.02.2021 15:21 Ответить
**** , это не рынок - это геноцид. Где пенсии и зарплаты рыночно-европейские?! только не говори о субсидиях , почитай сначала условия получения этой мерзкой милостыни.
Субсидии придумали чтобы воровать из бюджета!
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04.02.2021 15:49 Ответить
Где пенсии и зарплаты рыночно-европейские? пенсії у дітей та онуків пенсіонерів в конвертах... так, так, у тих конвертах, в яких вони зарплату від податків ховають.

Зарплата ринково-європейська? А що ти вмієш? Довкола мене усі спеціалісти і нікому Європа не потрібна, вони тут нормально заробляють. То хто ти, щоби отримувати європейську зарплату?
Субсидії? Це злочин. Давати кошти з бюджету хитрови.паним мудакам, що косять під жебраків, це розтрата в особливо-великих розмірах.
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04.02.2021 16:04 Ответить
воровство в особо больших розмирах та зарплаты по 2млн в месяц за тот газ та сховыща которые принадлежат народу по Конституции это ничего нормально да?
И не тыч мне, я всю жизнь пахала на тяжелых работах и даже в Р .Крайнего Севера (на Колыме) а пенсии дали за 37лет стажа 2100. Кто я такая ? ты значит гнида считаешь что те кто отпахал а теперь убирает за вами , метелит снег и долбит лед, на старости лет чернь которую нужно истреблять? В грязи мразь утонешь .
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04.02.2021 16:28 Ответить
Платежка за январь 4500грн за собачу конуру в 42м 2 жилой площади! ну что, выкусила Тимошенко в бандитов со своим законопроектом? Пенсия 2100грн никто не добавил ни копейки, работаю -как только повысили минималку до 6000тыс (грязными) так сразу же с 4 января меня перевели на пол. ставки 2600грн на руки или иди бутылки собирай. Итого пенсия +зар.плата =4700грн остается 200грн на месяц на всё про всё. А они по 2миллиона в лотерейку выигрывают и НАБУ им ВЕРИТ.
Будьте вы прокляты сволочи!
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04.02.2021 15:45 Ответить
4500 я не витрачаю на опалення навіть сумарно, враховуючи ТП Котел, газ та електрику. Це при тому, що опалюю на рівні 20 увесь будинок (майже 400 м.кв), а деякі кімнати 22 градусів.
Утеплюйте квартиру. Це ненормально стільки витрачати. на 42 м.кв. Ви би у Європі, з таким розходом бомжували.
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04.02.2021 16:10 Ответить
это все ком.платежи а не только за отопление.
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04.02.2021 16:30 Ответить
Навіть за усі разом. Вас не дивує, що ви витрачаєте більше на 42 м.кв, ніж я на 400? Це не нормально.
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04.02.2021 16:34 Ответить
16 поверхів 4 парадних і один лічильник на тепло в підвалі
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04.02.2021 16:40 Ответить
це найгірша ситуація. Тобто хтось напалить, ділять на усіх? А є можливість встановити індивідуальні лічильники? Якщо ні, я би перейшов на електрику, щоби не залежати від інших.
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04.02.2021 16:43 Ответить
проводка совковая даже бойлері на гор. воду если все установят не відержит? весь дом на электроплитах по 1, 68 за квт, и отключаться от централизованого отопления не разрешают
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04.02.2021 16:48 Ответить
Тоді тільки разом щось змінювати, а з нашим народом, щось зробити разом... проклянеш усе, поки доробиш.
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04.02.2021 16:50 Ответить
весь дом на электроплитах по 1, 68 за квт... що за плита така? Якась слабенька. Я у продажу індукцій панелі дивився, то вони у рази більшої потужності.
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04.02.2021 16:51 Ответить
16 поверхів - велике місто, Київ? Вважайте це як "-" від життя у великому місті. Жили би в меншому, мали би автономне газове. Робіть висновки. Живіть там, де вам по кишені.
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04.02.2021 16:53 Ответить
Так Київ, я на старості приїду до тебе на западенщину , буду допомагати тобі "розумнику" рити бурштин знищуючи "легені" місцевості та робити пустелю, валити карпатські ліси щоб паводками змивало цілі селища (з бюджету компенсують) , таскати контрабанду через кордон за хабарі місцевому таможні, переправляти дельтапланами та туннелями цигарки та й буду спецом - матиму будинок в 400м2 а то й більший(ось тільки нахрена ... від жадібності та для понту?)))
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04.02.2021 21:34 Ответить
Та ні, для комфорту. Я не вважаю ******** будинок у 400 м.кв завеликим. Тим паче, що по Закарпатськім міркам, це взагалі... "літня кухня"
Мені пофігу куди ти збираєшся їхати. Я сумніваюсь, що за свою "київську" квартиру, ти у Мукачеві придбаєш такий будинок, як у мене. А оці всі - "рубати ліс, тягати контрабанду" та інший маразм лиши собі. Я не знаю як там із бурштином справи, бо у нас його не має, а от те, що контрабандою, лісом і т.п. тут займаються саме ті, хто у Києві живе, можеш не сумніватись. Просту людину, яка вирішить подібним зайнятись тому, що кордон поруч, знайдуть тільки якщо вовки її випадково розкопають у горах. Це потужний кримінальний бізнес. Там не має випадкових людей і задіяні у ньому окремі банди. Це те саме, що я би заявив - приїду на старість до тебе в Київ, героїном буду торгувати, щоби жирувати, як ти... Десь на такому рівні у тебе уявлення про реалії Закарпаття. Є вирубки, є контрабанда, але ж і у тебе в місті геричем торгують? То що, усі власники нормальних квартир у Києві заробили торгуючи наркотою? Майже 90% опитаних жителів України підтримують протести проти підвищення тарифів, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9811
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05.02.2021 12:00 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3246233/tarifnye_protesty_v_ukraine_na_vyezde_iz_mukachevo_lyudi_perekryli_trassu_kievchop_videofotoreportaj
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05.02.2021 15:35 Ответить
https://censor.net/ru/photo_news/3246233/tarifnye_protesty_v_ukraine_na_vyezde_iz_mukachevo_lyudi_perekryli_trassu_kievchop_videofotoreportaj
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05.02.2021 15:36 Ответить
І що? Бидло люмпенівське усюди є.
Там до речі ходить мій знайомий. Купив довідку про те, що працював сторожем на заводі, бо не мав навіть 5ти років пенсійного стажу. Отримує незаконно пенсію. Зранку до вечора кляне Україну, і розповідає про німецькі пенсії. НІколи офіційно не працював і не сплачував подати. Дружина його і діти, теж працюють на конверті. Має великий будинок, дві машини. Дітям оформлені липові документи, як малоімущим. Усім оформили субсидію на газ і тепер він там - "бореться за справедливість".
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05.02.2021 16:01 Ответить
Ось тут мають показати себе "Правий сектор", "Сокіл", "Основи майбутнього" (чи не дочка партії "За майбутнє") - в боротьбі за тарифи, а не на проплачених мітингах.
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04.02.2021 18:02 Ответить
 
 