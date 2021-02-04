Почти 90% опрошенных жителей Украины поддерживают протесты против повышения тарифов, – опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
Почти 90% жителей Украины поддерживают акции протеста, участники которых требуют снижения коммунальных тарифов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
Так, 89% поддерживают акции протеста с требованием снижения тарифов. 10% - против.
При этом, 36% опрошенных считают, что наибольшую ответственность за повышение тарифов несет Кабинет министров Украины. 29% возлагают ответственность на Верховную Раду, 24% - на Президента.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.
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Щось підозріло вчасно активізувався Рейтинг, чи то мені здаєтьяся чи то, він осяяний палаючою дупою мертвечука?
Эту страну не победить....здравому разуму
Не поширюйте нісенітниці, все не так просто, а з "вієрними" відключеннями електрики- перетворюють котел на парову бомбу.
"Я ніколи не буду жити заради іншої людини і ніколи не попрошу іншу людину жити заради мене" (с) Атлант розправив плечі, Айн Ренд
Бо я хочу, щоби працівник Нафтогазу (рядовий, той що у полі ці вишки бурить) приніс до дому ринкову зарплату, а не "300%" меншу. Бо він теж наш громадянин, його дружина, діти...
Ви, дебіли, коли про заможну Україну говорите, обмежуєтесь власним холодильником, а не решту - вам нас.рати.
Вас, ***.дєй хтось має вас лікувати "по собівартості", гузиці вашим дітям у садочку "по собівартості" підтирати, вчити їх у школі, возити ваших батьків тролейбусами та на метро "по собівартості", от тільки ви самі - НІКОЛИ і НІХЄРА по собівартості не робите.
Субсидии придумали чтобы воровать из бюджета!
Зарплата ринково-європейська? А що ти вмієш? Довкола мене усі спеціалісти і нікому Європа не потрібна, вони тут нормально заробляють. То хто ти, щоби отримувати європейську зарплату?
Субсидії? Це злочин. Давати кошти з бюджету хитрови.паним мудакам, що косять під жебраків, це розтрата в особливо-великих розмірах.
И не тыч мне, я всю жизнь пахала на тяжелых работах и даже в Р .Крайнего Севера (на Колыме) а пенсии дали за 37лет стажа 2100. Кто я такая ? ты значит гнида считаешь что те кто отпахал а теперь убирает за вами , метелит снег и долбит лед, на старости лет чернь которую нужно истреблять? В грязи мразь утонешь .
Будьте вы прокляты сволочи!
Утеплюйте квартиру. Це ненормально стільки витрачати. на 42 м.кв. Ви би у Європі, з таким розходом бомжували.
Мені пофігу куди ти збираєшся їхати. Я сумніваюсь, що за свою "київську" квартиру, ти у Мукачеві придбаєш такий будинок, як у мене. А оці всі - "рубати ліс, тягати контрабанду" та інший маразм лиши собі. Я не знаю як там із бурштином справи, бо у нас його не має, а от те, що контрабандою, лісом і т.п. тут займаються саме ті, хто у Києві живе, можеш не сумніватись. Просту людину, яка вирішить подібним зайнятись тому, що кордон поруч, знайдуть тільки якщо вовки її випадково розкопають у горах. Це потужний кримінальний бізнес. Там не має випадкових людей і задіяні у ньому окремі банди. Це те саме, що я би заявив - приїду на старість до тебе в Київ, героїном буду торгувати, щоби жирувати, як ти... Десь на такому рівні у тебе уявлення про реалії Закарпаття. Є вирубки, є контрабанда, але ж і у тебе в місті геричем торгують? То що, усі власники нормальних квартир у Києві заробили торгуючи наркотою?
Там до речі ходить мій знайомий. Купив довідку про те, що працював сторожем на заводі, бо не мав навіть 5ти років пенсійного стажу. Отримує незаконно пенсію. Зранку до вечора кляне Україну, і розповідає про німецькі пенсії. НІколи офіційно не працював і не сплачував подати. Дружина його і діти, теж працюють на конверті. Має великий будинок, дві машини. Дітям оформлені липові документи, як малоімущим. Усім оформили субсидію на газ і тепер він там - "бореться за справедливість".