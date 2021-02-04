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Психические расстройства повышают риск смертности от COVID-19 минимум в два раза, - исследование

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Психические расстройства повышают риск смертности от COVID-19 минимум в два раза, - исследование

Сотрудники Медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете и Института психиатрических исследований Натана Клайна в Нью-Йорке связывают расстройства шизофренического спектра с повышенным как минимум в два раза риском смертности от коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, работа опубликована в журнале JAMA Psychiatry.

Авторы новой работы решили оценить связь между психическими расстройствами, в том числе аффективными (расстройства настроения), тревожными и шизофренического спектра, и смертностью среди взрослых, заразившихся коронавирусом.

Основываясь на предыдущих исследованиях смертности от всех причин, они предположили, что риск смерти будет повышенным во всех трех психиатрических диагностических группах, особенно для пациентов с расстройствами шизофренического спектра.

Ретроспективный когортный анализ включал 7348 пациентов (средний возраст — 54 года; 53% — женщины; большинство были белыми) с подтвержденным диагнозом COVID-19. Также некоторые имели диагноз по МКБ-10: расстройства шизофренического спектра (75 человек, 1,0%), аффективные (564, 7,7%) или тревожные (360, 4,9%). Исследование проводили с 3 марта по 3 мая 2020 года. Смертность определяли как смерть или направление в хоспис спустя 45 дней после положительного результата теста.

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В результате выяснилось, что по сравнению с больными COVID-19, не имевшими расстройств шизофренического спектра, у страдающих ими участников исследования риск смертности был более чем в два раза выше.

По словам ученых, выводы исследования ожидаемы, поскольку пациенты с психическими расстройствами зачастую страдают и другими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистыми.

"Что стало неожиданностью, так это высокий риск смертности, связанный именно с расстройствами шизофренического спектра, который занял второе место после возраста среди всех исследованных нами демографических и медицинских факторов риска", — цитирует Naked Science ведущего автора работы Катлин Немани.

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Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+7
Поэтому и подогревают общий психоз?...
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04.02.2021 13:15
+7
Это новость со сРунета?? Не не слышали...мы по помойкам не ходим...
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04.02.2021 13:17
+6
В источниках которым доверяю...этого бреда нет...
Это может быть только говноброс из паРашги....
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04.02.2021 13:23
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Правила форума Совет форумчан
Слышали новость что ЕС хотят дать допустить спутник в Европе? И многие европейские страны уже хотят купить после этого. Вот это поворот, не правда ли?
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04.02.2021 13:15 Ответить
Это новость со сРунета?? Не не слышали...мы по помойкам не ходим...
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04.02.2021 13:17 Ответить
Вас бережно оберегают от этой новости. Если не веришь мне, зайди на достоверные тебе источники и убедись в этом сам.
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04.02.2021 13:19 Ответить
та слышали. ваши ******* в Европе ею колются. но тех отшибленных ваша отрава не берёт. там и так уже всё атрофировано.
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04.02.2021 13:22 Ответить
В источниках которым доверяю...этого бреда нет...
Это может быть только говноброс из паРашги....
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04.02.2021 13:23 Ответить
та не. они кучку отбитых венгров считают всей Европой.
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04.02.2021 13:24 Ответить
Про венгров не идёт реч. В Европе только 2-4 страны которые что-то решают, остальные так масовка.
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04.02.2021 13:32 Ответить
хватит юзать свой Чебурнет. выглядишь пещерным человеком.
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04.02.2021 13:35 Ответить
Может быть правдой. По крайней мере Lancet (реально авторитетное медицинское издание) опубликовали промежуточные результаты 3-й фазы исследований.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00191-4/fulltext?utm_campaign=tlcoronavirus21&utm_source=twitter&utm_medium=social
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04.02.2021 15:00 Ответить
Це ж тебе в Ірманії і ширнуть лаптєвакциною. Психические расстройства повышают риск смертности от COVID-19 минимум в два раза, - исследование - Цензор.НЕТ 3410
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04.02.2021 13:23 Ответить
Поэтому и подогревают общий психоз?...
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04.02.2021 13:15 Ответить
Короновирус сгущает кровь и нарушает кровообращение и лимфообращение. Наверно при шизофрении в голове тоже есть нарушение кровообращения? Вот потому и проблема ухудшается.
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04.02.2021 13:16 Ответить
существует масса препаратов, разжижающих кровь. нужно быть напрочь отбитым, чтобы при заражении ими не пользоваться.
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04.02.2021 13:20 Ответить
Самый доступный это обычный аспирин....
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04.02.2021 13:24 Ответить
отэта я прогнал... глотал дорогущий Кардиомагнил. Психические расстройства повышают риск смертности от COVID-19 минимум в два раза, - исследование - Цензор.НЕТ 6032
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04.02.2021 13:28 Ответить
там біда в тому шо після лікування коли виписують з лікарні в дома люди вмирають із звертання крові .3 випадки знаю.
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04.02.2021 13:31 Ответить
Шизофрения не имеет никаких ОРГАНИЧЕСКИХ проявлений..причем тут кров психическое здоровье человека прячется в головном мозгу а там ликвор капля микро капля крови в ликворе это инсульт и смерть.. о чем вы пишите есть инцефалический барьер между ликвором и кровотворенной системой сложная микробиологическая инвазивная штука ученные до сих пор не могут понять все процессы биосинтеза биохимического взаимодействия так вот Шихзофрения это растройство личности человек может осознавать себя в двух и трех и даже боеле личностях галлюцинаии бред явления на грани фантастики звуковые слуховые чувствиетльыне зрительные осязательные проявления разные вариативности шизофрения имеет в мире порядка более 10 тысяч вариантов и комбинаций..да наличие мозговых уже органических нарушений нарушение сердечно сусудистой системы систем малого и большого кровотвеорного круга также являются запуском иил фактором усиливающего шизофрению также любые опухолевилдные образвоаний в головнмо мозгу также сопровождаются шизофреническимим распадом личности...
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04.02.2021 13:30 Ответить
Мабуть у них ковідом хворіє одразу декілька особистостей в одному тілі.
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04.02.2021 15:36 Ответить
Ага! Вот почему зелебобиков так мало осталось. Психические расстройства повышают риск смертности от COVID-19 минимум в два раза, - исследование - Цензор.НЕТ 4981
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04.02.2021 13:20 Ответить
Ними топлять замість газу. Гарно горять.
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04.02.2021 13:24 Ответить
Потрясающее открытие, что шизофреникам недоступно дорогое медобслуживание и общий здоровый образ жизни.
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04.02.2021 13:30 Ответить
К слову, на Кацапляндии точно мор пошел, как раз среди известных "психов"..
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04.02.2021 13:32 Ответить
Психічні розлади підвищують ризик смертності від COVID-19 мінімум удвічі, - дослідження - Цензор.НЕТ 9249+ Психічні розлади підвищують ризик смертності від COVID-19 мінімум удвічі, - дослідження - Цензор.НЕТ 5916 = 2 х Психічні розлади підвищують ризик смертності від COVID-19 мінімум удвічі, - дослідження - Цензор.НЕТ 7775
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04.02.2021 13:36 Ответить
Рабінович та Ківа в небезпеці! Психічні розлади підвищують ризик смертності від COVID-19 мінімум удвічі, - дослідження - Цензор.НЕТ 8526
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04.02.2021 13:39 Ответить
Да это и понятно! во первых репрезентативная выборка будет содержать большое количество изначально.. кхм... людей, которые поперлись в переполненный транспорт, которые, как кернес ложили на все предосторожности . А заболев на карантине бегали за предметом перворй необходимости - покурить или за бухлом в улик-генделык возле школы....
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04.02.2021 13:39 Ответить
7 из10 в группе риска
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04.02.2021 13:44 Ответить
73 из 100, так точнее
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04.02.2021 13:48 Ответить
Це тільки для офіційної медицини нєожиданность.
Ковід б'є по імунній системі, тобто програмний вірус б'є по програмі, яка керує нашим тілом. Свідомість є одним з інтерфейсів між програмою і тілом. Відповідно, всякі порушення психіки додають бензинчику у вогонь зрушень, які відбуваються в гомеостазі.
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04.02.2021 13:45 Ответить
Домились руки і додезінфікувались. до розладів. Таке нагнітання паніки не кожна нервова система витримає.
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04.02.2021 14:25 Ответить
тобто ватніки мають виздихати?
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04.02.2021 14:51 Ответить
Тепер мабуть шизофренів поставлять перших в чергу на вакцінацію.
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04.02.2021 15:39 Ответить
Мізофобія - теж розлад, добре, шо багатьох вже попустило.
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04.02.2021 16:21 Ответить
Новость - ерунда. Иначе бы уже все ОРДЛО вымерло бы.
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05.02.2021 01:01 Ответить
 
 