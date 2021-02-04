РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16445 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Дело замглавы ОП Татарова
8 585 22
НАБУ (4031) Шабунин (464) Антикоррупционный суд (1070) Татаров Олег (349)

ВАКС остановил решение суда о передаче дела Татарова из НАБУ в другой орган досудебного расследования

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВАКС остановил решение суда о передаче дела Татарова из НАБУ в другой орган досудебного расследования

Высший Антикоррупционный суд остановил решение Печерского райсуда о передаче дела замглавы ОП Олега Татарова из НАБУ в другой орган досудебного расследования.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба НАБУ.

"Апелляционная палата ВАКС остановила решение Печерского райсуда столицы о передаче дела по подозрению заместителя Руководителя Офиса Президента в другой орган досудебного расследования до рассмотрения этого вопроса АП ВАКС. Соответствующее решение АП ВАКС приняла 4 февраля 2020", - говорится в сообщении.

АП ВАКС также обязала ГБР в срок до 13:00 10 февраля 2021 предоставить АП ВВАКС упомянутое решение Печерского райсуда, которое следователи ГБР потребовали якобы под предлогом расследования действий Генерального прокурора относительно незаконного изменения прокуроров САП в производстве НАБУ и тем самым заблокировали рассмотрение апелляционной жалобы законным способом - в АП ВАКС.

В то же время глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что поскольку "Апелляция ВАКС остановила незаконное решение Печерского суда, то Венедиктова должна вернуть дело Татарова в НАБУ".

Напомним, ранее глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова.

Позже Татаров сообщил, что власти не работают над законопроектами об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

Также читайте: Как Портнов может обвинять Зеленского в диктатуре, если он и его команда сотрудничают с действующей властью? - Бутусов

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+11
хоть какое то сопротивление коррупционной зелени
показать весь комментарий
04.02.2021 13:25
+11
вот на что способен животворящий звонок из США. Аналы кацапские закрыли (правда не известно надолго ли), дело татарова вернули в набу. Что еще? Ждем.
показать весь комментарий
04.02.2021 13:45
+6
Тут принцип КРУГОВОЇ ПОРУКИ! Своїх невидають.... ДБР на поріг не пустили! ???
показать весь комментарий
04.02.2021 13:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хоть какое то сопротивление коррупционной зелени
показать весь комментарий
04.02.2021 13:25 Ответить
я все же считаю что это наказание ОПЗЖ за то что не дали голоса .
с батькивщиной то все нормально ....
показать весь комментарий
04.02.2021 13:33 Ответить
как сказал мой старый дядько. - резину ермак тянет и му-му . бёт.....шож вам так этот татаров дорог? неужели такой спец шо атас? он ведь обычный шмуклер бабки у военнослужащих воровал и за зэка топил....
показать весь комментарий
04.02.2021 13:31 Ответить
Тут принцип КРУГОВОЇ ПОРУКИ! Своїх невидають.... ДБР на поріг не пустили! ???
показать весь комментарий
04.02.2021 13:41 Ответить
Вы же все помните, я надеюсь что во время захвата Крыма Зеленский "умирал" в России на съёмках фильма «8 первых свиданий» ?
ВАКС остановил решение суда о передаче дела Татарова из НАБУ в другой орган досудебного расследования - Цензор.НЕТ 2203
показать весь комментарий
04.02.2021 13:32 Ответить
Кстати, а Люся-то поддержала каналы Вити-уХйлокума.
показать весь комментарий
04.02.2021 13:32 Ответить
потому-что Люся .лядська баба.
показать весь комментарий
04.02.2021 13:40 Ответить
Це Люся так тоді з ним солідаризувалась бо Нацрада ТР оштрафувала 112-й, а зараз мовчить як в рот води набрала.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула матеріали перевірки телеканалу «112 Україна» та застосувала одразу дві санкції - попередження та штраф у 114 067 гривень за поширення висловлювань, що розпалюють ворожнечу. Про це повідомила пресслужба регулятора 28 січня.
показать весь комментарий
04.02.2021 14:19 Ответить
Не спасут рядового Татарова, ей (бо)Байдену.. ВАКС остановил решение суда о передаче дела Татарова из НАБУ в другой орган досудебного расследования - Цензор.НЕТ 3938
показать весь комментарий
04.02.2021 13:35 Ответить
Ну от як тут не процитувати Славка: - "Веселі,брате,часи настали." Нарешті хоч якась подоба правосуддя у нашій країні.А от що стосується Славка,то чому б йому не продовжувати співати нормальних пісень? А він у політику поліз...
показать весь комментарий
04.02.2021 13:44 Ответить
вот на что способен животворящий звонок из США. Аналы кацапские закрыли (правда не известно надолго ли), дело татарова вернули в набу. Что еще? Ждем.
показать весь комментарий
04.02.2021 13:45 Ответить
Доречі, а де вони усі з ОПУборделю - Міша, Андрюша, Люся - чому така тиша... навіть Разумков роз"яснив свою нейтральну позицію, а шо такоє де думка трійці тих, що глашатають іменем України для світової дипломатії?
показать весь комментарий
04.02.2021 13:45 Ответить
Байден прекрати, что ты делаешь?! ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування - Цензор.НЕТ 312Точнее не прекращай, все отлично!
показать весь комментарий
04.02.2021 14:16 Ответить
Сначала обрадовался прочитавши "о передаче тела татарова", потом дочитался и как-то приуныл. ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування - Цензор.НЕТ 7578
показать весь комментарий
04.02.2021 14:17 Ответить
От що Байден животворящий робить! ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування - Цензор.НЕТ 8365
показать весь комментарий
04.02.2021 14:20 Ответить
Решение во имя НАБУ, ВАС и святого Байдена...... ВАКС зупинив рішення суду про передачу справи Татарова з НАБУ в інший орган досудового розслідування - Цензор.НЕТ 1652
показать весь комментарий
04.02.2021 14:22 Ответить
Під час телефонної розмови Клімкіна з держсекретарем США Блінкеном був присутній Єрмак. Після тієї розмови, пізно ввечері Зеленський у спішному порядку зібрав екстерне засідання РНБО і на підставі постанови ВР 2018 року прийняв рішення про закриття телеканалів медведчука. На жаль не повідомляють, який "привіт" від Бадена передав Блінкен Зеленському.
показать весь комментарий
04.02.2021 14:34 Ответить
Байден разошёлся не на шутку
показать весь комментарий
04.02.2021 15:14 Ответить
Так держать!
показать весь комментарий
04.02.2021 20:41 Ответить
у этого рЫговского петуха компромат и на ваЗЕлина и на его полового партнера ермака и на весь его Сброд, но если он не перестанет его покрывать и крышевать это будет концом его "цирка" под названием президентство.....
показать весь комментарий
04.02.2021 15:49 Ответить
ВАКС МОЛОДЦЫ ! нО, ЧТОБ ДАЛЬШЕ НЕ СЛИЛИ !
показать весь комментарий
04.02.2021 20:41 Ответить
 
 