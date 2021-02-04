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Летальность от коронавируса в Украине составляет чуть меньше 2%, количество выздоровевших - 80,3% от всех выявленных случаев, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Летальность от коронавируса в Украине составляет чуть меньше 2%, количество выздоровевших - 80,3% от всех выявленных случаев, - Ляшко

Количество выздоровевших от Covid-19 в Украине составляет 80,3% от всех подтвержденных случаев инфицирования, а летальность - 2%.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В целом в Украине за период эпидемии подтверждено лабораторно 1 млн 221 тыс. случаев коронавирусной болезни. На данный момент имеем выздоровевших 1 млн 23 тыс. случаев, то есть 80,3% от всех выявленных случаев. Но есть и негативная грустная тенденция, это 22 тыс. 760 случаев летальных в результате коронавирусной болезни", - сказал Ляшко на международной онлайн-конференции, организованной посольством Суверенного Мальтийского Ордена в Украине.

По его словам, на данный момент летальность от Covid-19 составляет чуть меньше 2%.

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"В то же время наивысшая летальность регистрируется в Кировоградской области - 3,3%. Но в Кировоградской области наименьшее количество заболевших, потому и концентрация летальности в этой области наибольшая. Самая низкая летальность фиксируется в Ровненской и Черкасской областях", - уточнил Ляшко.

Он указал, что из всех летальных случаев, 84% - это лица старше 60 лет.

"Потому и кампания имунопрофилактики, которая у нас должна начаться в феврале этого года в первую очередь направлена на медицинских работников, и после этого переходит на людей старше 60 лет", - добавил он.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+10
Ляшко ты дебил? 80 процентов выживших + 2 процентов умерших - это 82 процента. А где еще 18, пропавшие без вести?
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04.02.2021 13:46
+5
В Украине смернтость от коронвируса самая маленькая в мире! Вывод - медицина в Украине самая крутая в мире! Круче израильской, круче немецкой, круче американской!
Верите? Я тоже нет. Значит, о смертности от коронвируса опять набрехали.
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04.02.2021 14:15
+4
Не суди строго . В медицинском не учат считать . Летальность от коронавируса в Украине составляет чуть меньше 2%, количество выздоровевших - 80,3% от всех выявленных случаев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8779
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04.02.2021 13:47
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Ляшко ты дебил? 80 процентов выживших + 2 процентов умерших - это 82 процента. А где еще 18, пропавшие без вести?
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04.02.2021 13:46 Ответить
Не суди строго . В медицинском не учат считать . Летальность от коронавируса в Украине составляет чуть меньше 2%, количество выздоровевших - 80,3% от всех выявленных случаев, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8779
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04.02.2021 13:47 Ответить
в процессе.
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04.02.2021 13:48 Ответить
18% переходный возраст. С этого света на тот.
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04.02.2021 13:53 Ответить
та фиг там. я знаю уже человек 30, не считая меня, которые переболели в лёгкой форме без всяких тестов, антитестов и статистики.
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04.02.2021 14:01 Ответить
Соплями и т.п. без теста раньше можно было болеть, сейчас нельзя, бо людей пугать нечем будет.
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04.02.2021 14:34 Ответить
По чиновникам и депутатам отдельная статистика в Феофании...
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04.02.2021 13:52 Ответить
В 18%-зеляшкостебы...
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04.02.2021 13:52 Ответить
Они еще не определились к кому присоединятся к 80 и к 2.
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04.02.2021 13:53 Ответить
В настоящий момент болеют,исход не ясен...все так просто
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04.02.2021 14:21 Ответить
Те кто болеют не относятся к группе переболевших, из которых посчитаны выздоровевшие и умершие. Если мы говорим про настоящую статистику а не цыганскую.
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04.02.2021 14:33 Ответить
тогда посчитаем
1221000 * 0.18 = 219780
219780 человек в процессе болезни.
Болезнь в среднем длится 3 недели, т.е. 21 день. Чтоб не сильно рушить ваш манямирок размажем этих больных тонким слоем по 21 дню
219780 / 21 = 10465
10465 заболевших в день. Какое-то сильно большое число для официальной статистики. Надо бы наказать тех, кто подсунул такие плохие цифры и портит мнение о правящей политической партии Союза Советских Социалистических Республик
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04.02.2021 14:49 Ответить
их инопланетяне трасклюкируют
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04.02.2021 14:22 Ответить
от пуцинизма больше людей гибнет.. предлагаю объявить касапам вечный карантин..
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04.02.2021 13:47 Ответить
80,3%+2%=82,3%
100%-82,3%=17,7%
Хто такі 17,7%, пане Ляшко? Чи, може, пан Ляшко у школі мав забавку: скурювати підручники з математики?
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04.02.2021 14:13 Ответить
Остальные сейчас болеют или официально не подтверждено выздоровление.
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04.02.2021 14:51 Ответить
В Украине смернтость от коронвируса самая маленькая в мире! Вывод - медицина в Украине самая крутая в мире! Круче израильской, круче немецкой, круче американской!
Верите? Я тоже нет. Значит, о смертности от коронвируса опять набрехали.
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04.02.2021 14:15 Ответить
Так у всьому світі. Смертність 1,8% в основному серед хронічно хворих і старше 60 років. Це було відомо ще з минулої весни.
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04.02.2021 15:09 Ответить
а 18% просто улетели на Марс
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04.02.2021 14:16 Ответить
Чому, при прочитанні перлів від цього "Зе!біла", ловлю себе на думці, що це інший шЛюшко пропихнув однофамільця, щоб про нього не забували? Летальність від коронавірусу в Україні становить трохи менш як 2%, кількість видужалих - 80,3% від усіх виявлених випадків, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2395
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04.02.2021 14:18 Ответить
Люди не делятся на национальности, партии, фракции, религии.
А делятся на умных и дураков, а дураки - на национальности, партии и т. д.
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04.02.2021 14:35 Ответить
Как правильно заметили предыдущие ораторы, недостающие 18% это те, у которых инфекция приняла хроническую форму, ёпта!
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04.02.2021 14:53 Ответить
Тут главное чтобы у Ляшка количество выздоровевших не случилось быть большим от количества заболевших.
А то у етих дебилов выздоровление идет такими темпами, что скоро обгонит заболевших
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04.02.2021 14:54 Ответить
Вже і це, нормально для кінця епідемії. Далі буде друга хвиля.
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04.02.2021 15:11 Ответить
Взагалі то, не тільки в Україні але й в цілому по світу чиновники від медицини не дружать з математикою. Показник по захворюваності і смертності не рідко путаються, особливо у відносних величинах, а коли вони попадають до політиків, а від тих до журналістів, котрі ще менш прихильні до точних наук то, взагалі виходить якась чудасія.
До того ж, варто враховувати що, лабораторії і тести мають невизначений люфт в показниках, а ще й ніхто особливо не париться в діагностуванні різницею між ковідом та грипом. Так ще й старі та хронічно хворі мають підвищену смертність і без цих хвороб.

Якого ви пристали до дядька, який отримав посаду по політичній лінії і має звітувати не тільки безпосередній владі, а ще й міжнародним інстанціям. При тому своєму керівництву він має показувати успіхи, а на зовні лякати жахами. У людини взагалі вже бутерброд з інкрою до рота не лізе.
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04.02.2021 15:29 Ответить
Ось, американці почали лякати вже тим що, шизофрени від ковіди мруть в два рази частіше ніж просто дурні. Треба рютувати шизофренів.
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04.02.2021 15:34 Ответить
не обижайте юродивово
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04.02.2021 15:50 Ответить
 
 