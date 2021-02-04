Летальность от коронавируса в Украине составляет чуть меньше 2%, количество выздоровевших - 80,3% от всех выявленных случаев, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Количество выздоровевших от Covid-19 в Украине составляет 80,3% от всех подтвержденных случаев инфицирования, а летальность - 2%.
Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В целом в Украине за период эпидемии подтверждено лабораторно 1 млн 221 тыс. случаев коронавирусной болезни. На данный момент имеем выздоровевших 1 млн 23 тыс. случаев, то есть 80,3% от всех выявленных случаев. Но есть и негативная грустная тенденция, это 22 тыс. 760 случаев летальных в результате коронавирусной болезни", - сказал Ляшко на международной онлайн-конференции, организованной посольством Суверенного Мальтийского Ордена в Украине.
По его словам, на данный момент летальность от Covid-19 составляет чуть меньше 2%.
"В то же время наивысшая летальность регистрируется в Кировоградской области - 3,3%. Но в Кировоградской области наименьшее количество заболевших, потому и концентрация летальности в этой области наибольшая. Самая низкая летальность фиксируется в Ровненской и Черкасской областях", - уточнил Ляшко.
Он указал, что из всех летальных случаев, 84% - это лица старше 60 лет.
"Потому и кампания имунопрофилактики, которая у нас должна начаться в феврале этого года в первую очередь направлена на медицинских работников, и после этого переходит на людей старше 60 лет", - добавил он.
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1221000 * 0.18 = 219780
219780 человек в процессе болезни.
Болезнь в среднем длится 3 недели, т.е. 21 день. Чтоб не сильно рушить ваш манямирок размажем этих больных тонким слоем по 21 дню
219780 / 21 = 10465
10465 заболевших в день. Какое-то сильно большое число для официальной статистики. Надо бы наказать тех, кто подсунул такие плохие цифры и портит мнение о правящей политической партии
Союза Советских Социалистических Республик
100%-82,3%=17,7%
Хто такі 17,7%, пане Ляшко? Чи, може, пан Ляшко у школі мав забавку: скурювати підручники з математики?
Верите? Я тоже нет. Значит, о смертности от коронвируса опять набрехали.
А делятся на умных и дураков, а дураки - на национальности, партии и т. д.
А то у етих дебилов выздоровление идет такими темпами, что скоро обгонит заболевших
До того ж, варто враховувати що, лабораторії і тести мають невизначений люфт в показниках, а ще й ніхто особливо не париться в діагностуванні різницею між ковідом та грипом. Так ще й старі та хронічно хворі мають підвищену смертність і без цих хвороб.
Якого ви пристали до дядька, який отримав посаду по політичній лінії і має звітувати не тільки безпосередній владі, а ще й міжнародним інстанціям. При тому своєму керівництву він має показувати успіхи, а на зовні лякати жахами. У людини взагалі вже бутерброд з інкрою до рота не лізе.