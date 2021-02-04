РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16385 посетителей онлайн
Новости Происшествия
6 197 23
больница (1387) Запорожье (2340) пожар (5566)

В реанимации запорожской больницы не было пожарной сигнализации, - глава ОГА Старух

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В реанимации запорожской больницы не было пожарной сигнализации, - глава ОГА Старух

В отделении реанимации Запорожской областной инфекционной больницы, где ночью произошел пожар, не было сигнализации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил председатель ОГА Александр Старух

"В этом помещении не было системы пожарной сигнализации... Но есть требования закона, и сигнализацией должны быть оборудованы все учреждения", - прокомментировал он.

По его словам, взрыв произошел, когда подключали аппарат искусственной вентиляции легких.

В то же время представитель ГСЧС Украины в Запорожской области Алексей Дунаев заверил, что проверки в больнице проводились в прошлом году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о пожаре в больнице Запорожья: предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом, открыто уголовное производство

"Проверка была. В прошлом году. Предписания есть. Огнетушители были, они использовались. В помещении сигнализации пожарной не было. В предписании это было указано... Видимо не успели установить сигнализацию", - добавил спасатель.

Руководитель региона сказал, что десятки учреждений лишены действенной системы противопожарного информирования.

"Десятилетиями принимались эти помещения и десятилетиями никто не обращал на это внимание. Сегодня сказать, что вот не установили сигнализацию в каком-то учреждении... ясно, что это нарушение, без сомнения. А теперь у нас идет расплата", - сказал Старух.

Также читайте: Пожар в больнице Запорожья возник из-за возгорания медоборудования, - главврач

На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение выделить семьям погибших по 50 тысяч гривен из бюджета развития.

В полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности).

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

Читайте также: Возгорание произошло в боксе реанимационного отделения, проводятся неотложные следственные действия, - Нацполиция о пожаре в Запорожье. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Это единственная больница в Украине в которой нет пожарной сигнализации...
показать весь комментарий
04.02.2021 14:06
+1
Толку от нее?? Если не смогли потушить огнетушителями...если пытались конечно и они были...то толку от сигнализации нет...пока пожарные приедут пожар уже будет не слабый....
Тем более что какой то смысл в сигнализации есть в случае если круглосуточно нет людей....а в больнице люди есть всегда...
показать весь комментарий
04.02.2021 14:01
+1
Це Ярош фулюганить. У реанімації запорізької лікарні не було протипожежної сигналізації, - голова ОДА Старух - Цензор.НЕТ 155
показать весь комментарий
04.02.2021 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в какой больнице она работает ? Эпицентр сгорел . Владельцы с деньгами .
показать весь комментарий
04.02.2021 13:56 Ответить
Треба було лікарям скинутися зі своїх шести тисяч на сигналізацію. А то в буджеті коштів обмаль.
показать весь комментарий
04.02.2021 15:00 Ответить
Конечно не было. И огнетушители подозреваю гдето все упрятаны. Во всяком случае пару месяцев назад в одной больнице в километре от министерства здравоохранения я их не видел.
показать весь комментарий
04.02.2021 13:59 Ответить
А пожежні рукави в ящику під замком. Ключ у завгоспа, а він кудись поїхав в своїх справах.
показать весь комментарий
04.02.2021 14:02 Ответить
Толку от нее?? Если не смогли потушить огнетушителями...если пытались конечно и они были...то толку от сигнализации нет...пока пожарные приедут пожар уже будет не слабый....
Тем более что какой то смысл в сигнализации есть в случае если круглосуточно нет людей....а в больнице люди есть всегда...
показать весь комментарий
04.02.2021 14:01 Ответить
Там швидше задихнулись від їдучого диму горящих кабелів та різних євроматеріалів з пластику.
показать весь комментарий
04.02.2021 14:05 Ответить
так и было. писали же. люди не сгорели, а задохнулись.
показать весь комментарий
04.02.2021 14:19 Ответить
Це Ярош фулюганить. У реанімації запорізької лікарні не було протипожежної сигналізації, - голова ОДА Старух - Цензор.НЕТ 155
показать весь комментарий
04.02.2021 14:06 Ответить
У реанімації запорізької лікарні не було протипожежної сигналізації, - голова ОДА Старух - Цензор.НЕТ 5140
показать весь комментарий
04.02.2021 14:21 Ответить
Візитку Яроша знайшли?
показать весь комментарий
04.02.2021 14:11 Ответить
Это единственная больница в Украине в которой нет пожарной сигнализации...
показать весь комментарий
04.02.2021 14:06 Ответить
??????????????? 2021 !!!!!!!!!
показать весь комментарий
04.02.2021 14:13 Ответить
Я так понимаю глава пожарки Запорожской области уже уволен, открыты уголовные дела за несоблюдение норм, за сокрытие пожарными нарушения и т.д.?
показать весь комментарий
04.02.2021 14:17 Ответить
А ты бывший пожарный? Или подкован в работе пожарных? Пожарные делают проверки и передают дела в суды. Но суды длятся годами. Так что не умничай.
показать весь комментарий
05.02.2021 01:15 Ответить
Почему Старух ещё не снят с должности? это его ответственность, он только своего другана на посаду начальника департамента здравоохранения протащил, он хоть выговор ему для приличия озвучил?
показать весь комментарий
04.02.2021 14:24 Ответить
Причина взрыва - отсутствие сигнализации? У реанімації запорізької лікарні не було протипожежної сигналізації, - голова ОДА Старух - Цензор.НЕТ 4654
Дебилы.
показать весь комментарий
04.02.2021 14:31 Ответить
Такое впечатление, что во власти сплошь и рядом дебилы-несмышленыши, которые в очередной раз обосравшись, начинают размахивать своим обгаженным нижним бельем и жаловаться на жизнь. Каждый день приносит очередное известие об их достижениях...
показать весь комментарий
04.02.2021 14:58 Ответить
Там круглосуточно повинна чергувати медсестра- це х реанімація.ще трохи такого правління цих недоумнів і скоро лікарів будуть з лікарні в лікарню возити . один на 100 кв.км
показать весь комментарий
04.02.2021 15:34 Ответить
Там курили пациенты. Подушки и задымила
показать весь комментарий
04.02.2021 16:15 Ответить
Да их со времени совкого ЛУЧ-М обычного шлейфовика, нету в больницах.
показать весь комментарий
04.02.2021 17:29 Ответить
 
 