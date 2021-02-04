В реанимации запорожской больницы не было пожарной сигнализации, - глава ОГА Старух
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В отделении реанимации Запорожской областной инфекционной больницы, где ночью произошел пожар, не было сигнализации.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил председатель ОГА Александр Старух
"В этом помещении не было системы пожарной сигнализации... Но есть требования закона, и сигнализацией должны быть оборудованы все учреждения", - прокомментировал он.
По его словам, взрыв произошел, когда подключали аппарат искусственной вентиляции легких.
В то же время представитель ГСЧС Украины в Запорожской области Алексей Дунаев заверил, что проверки в больнице проводились в прошлом году.
"Проверка была. В прошлом году. Предписания есть. Огнетушители были, они использовались. В помещении сигнализации пожарной не было. В предписании это было указано... Видимо не успели установить сигнализацию", - добавил спасатель.
Руководитель региона сказал, что десятки учреждений лишены действенной системы противопожарного информирования.
"Десятилетиями принимались эти помещения и десятилетиями никто не обращал на это внимание. Сегодня сказать, что вот не установили сигнализацию в каком-то учреждении... ясно, что это нарушение, без сомнения. А теперь у нас идет расплата", - сказал Старух.
На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято решение выделить семьям погибших по 50 тысяч гривен из бюджета развития.
В полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст 270 УК Украины (нарушение правил пожарной безопасности).
Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.
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Тем более что какой то смысл в сигнализации есть в случае если круглосуточно нет людей....а в больнице люди есть всегда...
Дебилы.