Пожар в больнице Запорожья: Семьям погибших выделили по 50 тыс. грн

Следствие установит точные причины возгорания в реанимационном отделении инфекционной больницы в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"В 11:00 прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям, где мы приняли решение о выделении 50 тыс. грн семьям погибших, и будем предоставлять помощь также пострадавшим. Идет следствие, которое установит точные причины возгорания в реанимационном отделении инфекционной больницы в ближайшее время", - рассказал глава администрации.

По словам Старуха, положение осложнялось тем, что в отделении находились больные, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"Это была реанимация, и люди там находились в ситуации, когда проходило вентилирование при помощи аппаратов ИВЛ. Два человека в стабильно тяжелом состоянии, другие в состоянии средней тяжести. Прежде всего будет комиссия, она проведет работу по поводу инфекционной больницы, где будут установлены причины сложившейся ситуации, и после этого будут сделаны выводы и проверка всех больниц по соблюдению мер пожарной безопасности", - сказал Старух.

Читайте также: Венедиктова о пожаре в больнице Запорожья: предварительная причина гибели людей - отравление угарным газом, открыто уголовное производство

Чиновник отметил, что остальная часть больницы не пострадала, и пациенты переведены в другие лечебные учреждения.

"Не функционирует только реанимационное отделение, так как возгорание произошло на площади 20 кв. м в одном из боксов, остальная больница не пострадала. Другие пациенты были переведены в другие больницы города, всего было 29 пациентов, соответственно, 19 утром находились в другой части строения, которая не пострадала", - сказал Старух.

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследованию причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

5 февраля 2021 года в области объявили Днем траура в память о погибших.

Также читайте: Пожар в больнице Запорожья возник из-за возгорания медоборудования, - главврач