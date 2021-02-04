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Вакцинация от COVID-19 пока не считается достаточно надежным параметром для свободных поездок в страны ЕС, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Вакцинация от COVID-19 пока не считается достаточно надежным параметром для свободных поездок в страны ЕС, - Боррель

Вакцинация от COVID пока считается недостаточно надежным параметром для свободных поездок в страны Европейского союза. А на фоне появления новых штаммов меры предосторожности будут дополнительно пересмотрены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфаксу" заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В свете рисков, создаваемых новыми штаммами вируса, лидеры ЕС недавно признали необходимость дальнейшего пересмотра критериев, с учётом последних научных рекомендаций, а также введения дополнительных мер предосторожности для необходимых поездок в ЕС. На данный момент вакцинация не считается достаточно надежным параметром", - сказал Боррель.

Он отметил, что в настоящее время в этом контексте невозможно спрогнозировать, когда страны-члены ЕС решат открыть внешние границы Евросоюза для необязательных поездок.

"Потребуются дополнительные обсуждения в контексте дальнейшего развития пандемии. Одну вещь можно сказать наверняка — мы надеемся на скорейшее и безопасное открытие стран, экономик и границ и работаем над этим", — подчеркнул высокий представитель ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поездки в условиях пандемии COVID-19: Евросоюз вводит новые рекомендации

Как сообщалось ранее, Совет ЕС обновил рекомендации относительно ограничения передвижения по странам Европы в условиях пандемии коронавируса.

Согласно этим рекомендациям, новый цвет, а именно темно-красный, добавляется к действующим зеленому, оранжевому, красному и серому цветам на картах, которые еженедельно обновляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Новый цвет будет применяться к районам, где вирус циркулирует на очень активном уровне, учитывая новые варианты инфекции, вызывающие беспокойство.

В ЕС отметили, что темно-красным цветом на картах будут обозначать регионы, где индекс заболеваемости коронавирусом за 14 дней превышать 500 активных случаев на 100 тыс. населения.

Также страны ЕС должны принять соответствующие меры, чтобы не поощрять людей к путешествиям в такие регионы.
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Топ комментарии
+4
Понятно, за лохов нас продолжают держать
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04.02.2021 13:59
+3
У турыстив лёхкое расстройство, а вот у туроператоров не то шо печалька, а просто жопа.
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04.02.2021 14:00
+3
вот и мягкий конец безвизу, типа "не мы виноваты, жизнь такая"(с)
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04.02.2021 14:49
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У турЬІстів пічалька.
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04.02.2021 13:57 Ответить
У турыстив лёхкое расстройство, а вот у туроператоров не то шо печалька, а просто жопа.
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04.02.2021 14:00 Ответить
Якось пофігу.
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04.02.2021 14:13 Ответить
От де справжня "пічалька"
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04.02.2021 22:42 Ответить
Понятно, за лохов нас продолжают держать
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04.02.2021 13:59 Ответить
Весной откроют границы . Кто-то должен весной сажать , а осенью собирать . Вакцинація проти COVID-19 поки що не вважається достатньо надійним параметром для вільних поїздок у країни ЄС, - Боррель - Цензор.НЕТ 436
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04.02.2021 14:15 Ответить
100%.
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04.02.2021 22:12 Ответить
МУахахаххаха....
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04.02.2021 14:17 Ответить
Такой облом....)))
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04.02.2021 14:17 Ответить
Валить экономики, так валить!... У кого более-менее все автоматизировано, останется на плаву... кто на ручной тяге - пойдет в депрессию...
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04.02.2021 14:21 Ответить
Кордони для необов'язкових поїздок не раніше 2030 року
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04.02.2021 14:25 Ответить
вот и мягкий конец безвизу, типа "не мы виноваты, жизнь такая"(с)
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04.02.2021 14:49 Ответить
Ну, тут все зрозуміло. Більшість впливових людей в світі мають вік 60+ і є найбільш вразливими до ковіду.
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04.02.2021 15:42 Ответить
 
 