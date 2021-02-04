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Под офисом телеканала "НАШ" проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

Под офисом телеканала "НАШ" проходит акция протеста, участники призывают остановить агрессию России в информационном пространстве и заставить замолчать вражескую пропаганду навсегда.

Как передает корреспондент Цензор.НЕТ, под телеканалом собрались представители "Правого сектора", "Основы будущего", "Сокола".

Участники требуют закрыть телеканал "НАШ".

Также протестующие пытались войти в офис телеканала, но полиция их не пропустила, в результате чего произошла потасовка с полицией, во время которой в ход пошел слезоточивый газ.

Сообщается, что около 5 протестующих задержали. Кроме того, возле телеканала перекрыли улицу.

Также смотрите: "Зе, ответь за базар!", - ФОПы протестуют возле ДК "Украина" перед концертом "95 квартала". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 01
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 02
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 03
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 04
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 05
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 06
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 07
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 08
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 09
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 10
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 11
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 12
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 13
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 14
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 15
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 16
Под офисом телеканала НАШ проходит акция протеста, произошла потасовка с полицией 17

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+59
НАШ давно была пора закрыть. Уже даже и опоздали. В россии они бы не просуществовали и недели.
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04.02.2021 14:33
+31
Зараз завиють-заголосять лапті. Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, учасники вимагають припинити ворожу пропаганду - Цензор.НЕТ 525
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04.02.2021 14:32
+31
Покидька мураєва на смереку.
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04.02.2021 14:35
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НАШ это дерьмо Мыколы Азирова,типа крыза минет папизже... Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією - Цензор.НЕТ 1005мавзолейный старый хмырь
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05.02.2021 01:15 Ответить
Треба закрити це логове ватників ,
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05.02.2021 03:10 Ответить
Правильно, а патриотам целовать ноги чернож....... Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією - Цензор.НЕТ 2975
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05.02.2021 06:31 Ответить
Педалик,зачем ты всем рассказываешь,что целуешь черныежжопы?это никому не интересно.
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05.02.2021 10:24 Ответить
Все Мавзолейные ФСБшные консервы "спаляться"...,и это есть харашё Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією - Цензор.НЕТ 3683 Під офісом телеканалу "НАШ" відбувається акція протесту, сталася бійка з поліцією - Цензор.НЕТ 9655
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05.02.2021 06:08 Ответить
Мусорня захищає "Наш" (прости Господи!) від вдячних громадян? А-ффак-оффу, як видно, в голову надуло.
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05.02.2021 13:37 Ответить
Истерика карасей.
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06.02.2021 17:45 Ответить
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