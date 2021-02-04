РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18247 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
6 517 154
Кучеренко (108) СНБО (4374) Козак (134) Батькивщина (2004) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

"Очень бы хотели, чтобы этот прецедент не стал стартом наезда на свободу слова в Украине", - нардеп "Батькивщины" Кучеренко о блокировании 112 Украина", ZIK и NewsOne

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во фракции "Батькивщина" считают, что блокирование телеканалов нардепа ОПЗЖ Тараса Козака - "112 Украина", ZIK и NewsOne - является определенным ущемлением свободы слова.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Батькивщины" Алексей Кучеренко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Санкции к гражданину Козаку - это что-то такое новое. Насколько я понимаю, юридически даже ни в одном законе я не видел, чтобы так прописали. Если господин Козак действительно преступник, который делал несанкционированные коммерческие операции с ОРДЛО и тем самым финансировал терроризм - это, безусловно, тогда надо доказывать, его арестовывать, и доводить до суда. Это должен быть очень громкий публичный процесс. Это надо доказать, это очень серьезное обвинение", - считает Кучеренко.

Он добавил, что одновременно возникают вопросы к наложению санкций на объекты, которые юридически принадлежат Козаку.

"Хотя, в рамках этого уголовного дела, думаю, что так может быть. Другое дело, что в результате права собственности потенциального правонарушителя господина Козака состоялось, к сожалению, определенные ущемления свободы слова. Потому что эти каналы, нравятся они или нет, смотрели миллионы украинцев. И в этой ситуации я убежден, что если эти каналы нарушали информационную и государственную политику, законы Украины - они должны были регулироваться исключительно Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания через ее механизмы, а не из-за обвинения в совершенно другом деле... ", - отметил нардеп.

Отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, означает ли такой ответ, что "Батькивщина" против санкций в отношении телеканалов Козака, Кучеренко отметил: "Мы очень хотели бы, чтобы четко и однозначно было определено, является ли он преступником, который, условно говоря, финансировал терроризм. Но мы не хотим рассматривать, что это именно медийные санкции. Как по мне, санкции медийные не могут быть применены решением СНБО. "Батькивщина" здесь однозначно занимает патриотическую позицию, и мы всегда занимали последовательную позицию по отношению к России, но очень бы хотели, чтобы этот прецедент не стал стартом наезда на свободу слова в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Козак с 2014 связан с "ЛДНР" через кипрский офшор, - ЦПК

Отвечая на вопрос, почему "Батькивщина" до сих пор не высказывала свою позицию о введении санкции в отношении Козака, Кучеренко сказал: "Ну что значит молчала? "Батькивщина" делала юридический анализ. У нас есть юристы для того, чтобы посмотреть все тщательно и сделать соответствующий юридический анализ, потому что это очень тонкие моменты. И просто вопить, как, простите, делают некоторые другие политики, которые начинают рассказывать (не хочу никого обидеть), что они хотели это сделать еще в 2018 году, но что-то помешало. Вы знаете, я тут многое могу рассказать. Если говорить откровенно, то этот уголь из ОРДЛО шел как до 2018-2019 годов, так и после шел. И у меня тогда сразу возникают вопросы, а если оно незаконно было, что делали все это время? Он шел с ОРДЛО с 2014-2015 года. А что все это время делала СБУ, пограничники, таможенники и вообще все правоохранительные органы?".

Кучеренко также отметил, что "Батькивщина" выступает за то, "чтобы не расшатывать в Украине нашу общую лодку".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпродюсер телеканала "НАШ" Дудник сообщил об увольнении: "Не могу переступить через себя"

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+44
А Кучеренко оказывается придурок.
показать весь комментарий
04.02.2021 14:26
+31
Кучеренко - чистопородний совок-популіст. Яких дофіга в матьківщині
показать весь комментарий
04.02.2021 14:29
+24
Він не тільки придурок,а і юлін дуполиз. пеньок старий
показать весь комментарий
04.02.2021 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Во фракции "Батькивщина" считают, что блокирование телеканалов нардепа ОПЗЖ Тараса Козака - "112 Украина", ZIK и NewsOne - является определенным ущемлением свободы слова.
Об этом сказал в комментарии , вот и вскрываются прорашистские консервы, который не видят в деятельности "112 Украина", ZIK и NewsOne угрозы национальной безопасности Украины ,которая прикрывается набором слов (ущемлением свободы слова) .("свобода слова" для пропоганды антиукраинской риторики и вражды ,есть " свобода гибридной войны" оккупанта ,против государства Украины,В СЩА за антиамериканскую риторику трамплину отключили возможность сеять смуту,а за Кучеренко в Украине , дайте прорашистским канал и дальше это делать против Украины и его народа ,и не ущемляйте их "свободы слова "в этом,,,Кучеренко также отметил, что "Батькивщина" выступает за то, "чтобы не расшатывать в Украине нашу общую лодку", и совсем ослеп ,что украинскую лодку,уже давно и конкретно , раскачиваю именно прорашистские,кремлевские каналы - шатуны
показать весь комментарий
04.02.2021 14:59 Ответить
""чтобы не расшатывать в Украине нашу общую лодку", и совсем ослеп ,что украинскую лодку,уже давно и конкретно , раскачиваю именно прорашистские,кремлевские каналы - шатуны" -ти сплутав 5канал і прямий ! "Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 7003
показать весь комментарий
04.02.2021 15:06 Ответить
А причем здесь Вона?

"Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 6999
показать весь комментарий
04.02.2021 16:14 Ответить
Натхненно, над пластикою обличчя.
показать весь комментарий
04.02.2021 18:43 Ответить
а хіба РНБО їх теж відключили ,як кремлівських "шатунів" "Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 6902? Мабуть ти щось путаєш або вже сплутав?
показать весь комментарий
04.02.2021 16:18 Ответить
РнБо -це обісцяне сивоХо чи підерофф?
Вони тільки дрорчити ,жерти ,красти можуть як і кловани разом зі свиночолим,праффєсіАналами , колгоспним буйгалтером, бандюганом кучМандюком ,чи зрадником кравЧуком!
Грабують нарід ,геноцидять ,а хто говорить про це дуже голосно закривають рота як то прийнято в хазарів!
показать весь комментарий
04.02.2021 17:32 Ответить
Сьогодні не закривати пропагандистські канали "не расшатывать лодку", вчора не чинити опір "жоден так не повинен вийти з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю".
показать весь комментарий
04.02.2021 15:09 Ответить
"жоден танк не повинен вийти з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю". - как это похоже на жУльку. да чтобы она да против друга МЕртвячука и Расии - да никогда в жизни!

2 дня молчала - и послала Кучеренку промямлить. а куда же будет ходить теперь вечная опплозиционерка? показала какая она "батькивщина".! противно

закрыли всего 3 канала - а вою! их 150- 180 шт.в Киеве да и вУкраине!
показать весь комментарий
04.02.2021 15:14 Ответить
Санкции, говорите...

Владимир Александрович, конечно, умеет удивить, ничего не скажешь. Неожиданно. Лично я считаю, что чрезвычайные ситуации требуют чрезвычайных мер, и лично мне, например, совершенно по боку, каким именно способом будет прекращено вещание гибридного оружия на территории Украины. Санкциями, посадками, сожжены напалмом, снесены бульдозером - мне фиолетово. Обеими руками и ногами «за».
Но то мне. Я - лысый хер с горы. А Владимир Александрович - Президент, Гарант Конституции, юрист.
А Конституция такая штука…

Закон напрямую говорит, что санкции могут применяться вводятся только к не гражданам Украины. И точка. Никаких «инших особ» я там не нашел - может, где-то и есть эта строчка в теле закона, или в каких-то подзаконных актах, но я не увидел.
А значит, все это запросто может быть оспорено в любом суде, даже ОАК не нужен, тут любой судья встанет на сторону собственника.
С другой стороны, Соня Кошкина вон пишет, что у команды есть стратегия по дальнейшему судебному сопротивлению. Ок, дай бог, коли так. Карты в руки.
Но вот Volodymyr Ariev говорит, что дело даже и не в законе. А в том, что санкции привязаны к конкретному человеку, аватару Медведчука. А значит, достаточно сменить собственника каналов - и вопрос будет решен.
И вот тут мы подходим к главному. К системному решению проблем, а не мудовым штопаньям дырок на коленке.

Нужно изменение законодательства. То, о чем говорил проклятый барыга, который умел решать проблемы так, что не подкопаешься.
Как минимум изменение закона о санкциях.
А затем - закон о коллаборантах. Чтобы там уже железобетонно - 1. Человек признается коллаборантом на тех-то и тех-то основаниях. 2. На коллаборанта накладываются какие угодно санкции, активы замораживаются, имущество конфискуется, он идет нахер, ссыте ему в суп. Всё, точка.
Как по мне, неплохо бы все это подкрепить законом об информационной безопасности в гибридной войне в воюющей стране (ага, ага, цензура, да) или иностранных агентах - но это уже факультативно.
Но тут есть еще одно но.

Что-то мне подсказывает, что если фотографы и тамады и примкнувший к ним собачий рот начнут разрабатывать закон о коллаборантах, то они примут такой закон, по которому коллаборантом будет признан, скажем, Ахтем Чийгоз. С формулировкой что-нибудь типа «имел отношения с оккупационными властями ФСИН». Ну или я, например. И использоваться он будет примерно так же.
Про закон о цензуре вообще молчу. Ну его нахер, товарищ прапорщик.

Короче. Есть обоснованное предположение, что из всего этого все равно получится якась херня. Просто потому, что эта команда управленцев за два года еще ни разу не произвела ничего, кроме какой-то херни. С чего вдруг им изменять своим принципам в этот раз? Люблю людей, верных своим идеалам.
Владимир Александрович, как человек, служащий только одному божеству - своему собственному инфантильному нарциссизму - сейчас сорвет вал оваций, и уже через три дня, как восторги слыхнут, благополучно забьет на все это дело, как уже не имеющее для него никакой ценности - аплодисментов больше не будет, а вот дерьма предвидится вал. В том числе и со стороны междунуродного поля. Ну, потому что, да - Россия сейчас точно поднимет этот вопрос в каком-нибудь ПАСЕ и купленные сволочи и полезные идиоты там тоже поднимут вой.
Выйди, розбийник. Не выйду. Ну, я сделал всё, что мог. ¯¯\_(ヅ)_/¯¯

Но зато по крайней мере я сегодня порадовался новостям. Вот прям бальзам на душу. Ну хоть на денёчек!

Безотносительно всего вышесказанного - если какие-нибудь полезные идиоты в самой Украине начнут сейчас выть про стандарты ВВС и свободу слова - ссыте им в суп.
Ваш террорист-фельетонист.

А.Бабченко
показать весь комментарий
04.02.2021 14:59 Ответить
Але закон і не каже, що санкції не можна вводити проти громадян України. Про громадян України закон нічого не каже.

А зміни в законодавство з цього приводу вносити треба. Не сперечаюсь.
показать весь комментарий
04.02.2021 15:14 Ответить
Пане Кучеренко! Не треба плутати грішене з праведним і все буде Ок!
показать весь комментарий
04.02.2021 15:01 Ответить
Зєля закрив три ватних канали, а Пєцю, який подарував Медведчуку ці канали, не закрив.
Зєля закрив три ватних канали, а ЖОДНОГО державного інформаційного каналу не відкрив.
Хто такий Зєля?
Зєля - російський шпигун. Як і Пєця. Як і Янек.
Зєлю геть. Дострокові.
показать весь комментарий
04.02.2021 15:05 Ответить
На злодієві шапка горить.

"Тимошенко була завербована ФСБ у липні 1995 року ...
20 вер. 2012 р. - Колишній "бютівець" Григорій Омельченко заявляє, що ФСБ Росії завербувало Юлію Тимошенко ще у 1995 році. Про це він розповів у інтерв'ю.

"У довідці ФСБ Росії під грифом «цілком таємно», підготовленій для Президента Путіна, детально розписано, як Тимошенко була завербована ФСБ у липні 1995 року, коли була затримана зі своїм чоловіком в аеропорту «Внуково» за контрабанду 100 тис. доларів, та як вона використовувалась як агент у кримінальних справах, які розслідували правоохоронні органи Росії. ФСБ рекомендувало Путіну використовувати Тимошенко в майбутньому... У жовтні 2004 року Службі зовнішньої розвідки України вдалося добути зазначену довідку щодо діяльності Тимошенко як агента ФСБ і з нею був ознайомлений Президент Кучма".

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/118643-grigorij-omelchenko-u-spisku-partiji-regioniv-ukrajintsiv-menshe-10.html
показать весь комментарий
04.02.2021 15:19 Ответить
У Омельченка справка є від психіатра, що він за свої слова не відповідає. Як і у Тані Чорновол є, і у Рабіновича є, і у Кернеса була. Ну тягніть вже сюди висери і цих пациєнтів психлікарні, чого вже соромитися....
показать весь комментарий
04.02.2021 15:50 Ответить
а чо ти разом з ваньком виліз сюди? У вас обох же позмінна робота!
показать весь комментарий
04.02.2021 16:56 Ответить
Муко, в тебе заїло?"
показать весь комментарий
04.02.2021 18:58 Ответить
""Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne"- який нках прицедент ? Вже 30 років банда фашистів винищує український народ і грабує!
показать весь комментарий
04.02.2021 15:08 Ответить
Банда "зеленських"? Це точно.
показать весь комментарий
04.02.2021 15:57 Ответить
що фашисти з американцями мають в Україні свої канали,заводи, фабрики , медіа ?. Чи все в основному в руках у пропутінських кошельків,які 30 років саме цим і займаються,не тільки в Україні,але і в Грузії,Молдові і т.д? "Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 2639
показать весь комментарий
04.02.2021 18:10 Ответить
І не тільки газети ,телеканали ,заводи ,пароходи, а ще й банки ,інвестиційні хвонди , верховну зраду,пріпіzдєнта, судову систему! І так усюди де народ весь час в обсосі , а вони ніяк не нажеруться! І немає значення якими фантіками вони прикриваються ,путінських гаманців, соросят, свиночолих підорійотів, чи ще якоюсь сранню.
Не дарма в Новому Завіті є такі слова: Євангелія від Матея 7:15-2115 Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині - вовки хижі. 16 Ви пізнаєте їх за плодами їхніми; хіба збирають виноград з тернини або з будяків - смокви?
"Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 3030
показать весь комментарий
04.02.2021 19:18 Ответить
Російський шпигун Зєля закрив три російськи канали(які подарував Медведчуку російський шпигун Пєця) і тим російський шпигун Зєля підняв рейтинг цим каналам. Але Антоненко досі сидить. А винувата Юля. Ну а як ще?
показать весь комментарий
04.02.2021 15:17 Ответить
Злодій найгучніше кричить: "Тримайте злодія!"
показать весь комментарий
04.02.2021 15:20 Ответить
""Батькивщина" здесь однозначно занимает патриотическую позицию" - помним - помним... украинские "танки должны оставаться в ангарах" при захвате РФ Крыма... !
показать весь комментарий
04.02.2021 15:20 Ответить
Ну не залишились би тоді у казармах та ангарах,, піддалися б на задум *****, то зараз усі безмерно войовничі "патрійоти", що збирались з голим задом битися з озброєними до зубів кацапами, писали б йухню, подібно да Вашої, десь з околись Торонто - і це у кращому випадку...
показать весь комментарий
04.02.2021 15:54 Ответить
Вот от того, что "сидели тихо" - *********** и захватили Крым ! А нужно было сопротивлятся даже тем, что было под рукой , хоть саперными лопатками !
показать весь комментарий
04.02.2021 18:24 Ответить
а про Крым говорила: "Пусть забирают, мы его потом законами вернем". Вернула...
себе только банк вернула своих корешей... и всё
показать весь комментарий
05.02.2021 01:17 Ответить
А ведь он прав! Надо арестовать и судить всю преступную группировку, вместе с шестёками (журнопроститутками) и паханом - айфончуком, дать по пятнарику с конфискацией! Все, уже должны быть за решёткой!
А порноканалы (порно - отвратительно), как и всё имущество, арестованы!
показать весь комментарий
04.02.2021 15:21 Ответить
Завдання не арештувати їх майно, а підняти їм рейтинг. Бо українофобів вже ніхто не дивиться
показать весь комментарий
04.02.2021 15:25 Ответить
и чего это товарищ Кучеренко так расстроился в связи с закрытием каналов обнулённого в Украине?....тоже рыльце в пушку ?...что то не слышала его умной речи о свободе слова в защиту 5 канала, который холуи зели пытаются закрыть.....
показать весь комментарий
04.02.2021 15:24 Ответить
Попандопуло, щось тебе нечуті за тарифи? "Дуже б хотіли, щоб цей прецедент не став стартом наїзду на свободу слова в Україні", - нардеп "Батьківщини" Кучеренко про блокування "112 Україна", ZIK та NewsOne - Цензор.НЕТ 2624
показать весь комментарий
04.02.2021 15:26 Ответить
Типы вроде Тимошенко и Порошенко изойдут теперь желчью от зависти к Зеленскому (я далек от идеализации Зеленского,но...).Он сделал то,от чего их бросало в дрожь от страха при одной только мысли так сделать ,в бытность при власти(реальной).Они в шоке не меньшем, чем Медведчук с Путиным. И теперь будут пытаться изподтишка нивелировать поступок. Один уже "прошептал", что нельзя Медведчука трогать, потому,как тот гражданин Украины, а другая устами своих "шестерок" лепечет о "законности". "А Украину ,вы грабили по Закону","граждане" Украины, Порошенко и Тимошенко?
показать весь комментарий
04.02.2021 15:30 Ответить
Питання не стільки в заздрості, скільки в тому що, без справи проти Козака доведеться просити падону і відкривати канали по новому. І це, буде гірше ніж їх закриття.
показать весь комментарий
04.02.2021 15:55 Ответить
От ти дебіл...
показать весь комментарий
04.02.2021 19:31 Ответить
Кучеренко , похоже , очень неравнодушен к путенским каналам, считает их источниками правды... Похоже, никто из родни Кучеренки не погиб и не пострадал от рук кремлёвско - кадыровской нечисти....Его жену, видимо , не насиловали даунбасовской кодлой "повстанцев", его дети на погибли на фронте от кремлёвских пуль... Для Кучеренки нет войны, нет врага, нет гибридной антиукраинской пропаганды на вражеских мертведчуковских каналах....
показать весь комментарий
04.02.2021 15:36 Ответить
Та просто він РОЗУМНИЙ, і чудово розуміє (на відміну від Вас), що з маленьких злих блазнів легко виростають маленькі дкже злі диктатори - якщо їх не контролювати і регулярно не лупцювати по рученятках. Як от в Кацапстані.
показать весь комментарий
04.02.2021 15:56 Ответить
Юле нужно и Пуйлу прислужится, и под щиру украинку косить.
показать весь комментарий
04.02.2021 15:39 Ответить
Кучеренко висловився правильно, як людина, що розуміється на юридичних питаннях. Звичайно ж, "Батьківщина" ЗА це закриття, але бажано було б дотриматися встановленої процедури. А чому раптом порохоботи забули, як Пєця разом з Насіровим закривали Савіка Шустера? "Батьківщина" була категорично проти, але вона своїх каналів не має. Чому вони забули, як ці 3 прокацапські канали передали Медведчуку в обмін за зняття санкцій з "Рошена" у Ліпецьку? 112 перейшов до Медведчука у 2018 році. Хто тоді був Президентом? А "Наш" з Мураєвим з"явився ще раніше. Де вони тоді були?
показать весь комментарий
04.02.2021 15:44 Ответить
"Батьківщина" була категорично проти, - тому що Жуля у Савика часами монологами выступала, одна Жуля без перерыва, без вопросов, с утра до вечера.

а САвика закрыли за неуплату налогов
показать весь комментарий
05.02.2021 01:21 Ответить
Виступали там абсолютно ВСІ, навіть Аксьонов через телеміст, у тому числі й Вальцман, який обіцяв поважати свободу слова, але на відміну від своїх 2 попередників, одразу забив на свої обіцянки.
У самого шоколадного під повним контролем 2 канали - 5-й і Кривий + у його поплічників ще купа інших - всякі "громадські", "еспрессо" тощо - там в основному вони бубонять щось мало не цілодобово. Так може їх за це закрити?

У самого Савіка перед закриттям годинами всі розбирали, чому його мародер хоче закрити, всі в один голос визнавали, що з податками у нього все гаразд. А от самого Насірова досить скоро закрили по інших статтях куди треба
показать весь комментарий
05.02.2021 14:23 Ответить
ишо один законсервированый ... цука не надо путать свободу слова и пукин приди постоянно на оных каналах ... ну юляха там частым гостем бывала а кучер ее воин так шо ничего удивительного
показать весь комментарий
04.02.2021 15:46 Ответить
Те, в чому він правий стосується необхідності позбавлення депутатської недоторканності Тараса Козака і відкриття кримінальної справи. По-суті, санкції на телеканали мали накладатися одночасно з голосуванням про зняття депутатської недоторканності в зв'язку з відкриттям справи. Якщо цього не відбудеться то, всі ці санкції приведуть до зовнішньо політичних втрат і звинувачень України в утисках свободи слова. Моцкалота вже активно над цим працює.
Заодно потрібно було вже поставити питання про зняття недоторканності і відкриття кримінальної справи проти Рабіновича в зв'язку з його виступом.
показать весь комментарий
04.02.2021 15:52 Ответить
Потрібен Закон про колаборантів. Тоді все стане на свої місця! До речі, і до колаборантів з ОРДІЛО!
показать весь комментарий
04.02.2021 18:18 Ответить
Юле там обламывалось от рейтинга СН , которых щемили опозажопа .
показать весь комментарий
04.02.2021 18:43 Ответить
Кому цікава більш ґрунтовна оцінка ситуації з відключенням каналів Медведчука з передісторією питання, почитайте учорашню Альону Шкрум...

➡️ Трохи історії питання:
Дискусія щодо власника цих телеканалів (у 2015 - двох, а тепер вже 3 каналів), і щодо контенту і висловлювань на каналах точилася останні 5 років.
НацРада періодично розповідала, що немає достатньо повноважень, закони з повноваженнями БПП не приймало, а Порошенко повернув Медвечука в українську політику та канали для більшого розколу України на «єдиного патріота» і «10 рук Кремля», з надією виграти вибори за допомогою чорно-білого страху.
➡️ Щодо дискусії по суті санкцій:
на мою думку, такі обмеження проти громадян України абсолютно можливі.
Нижче фото з норм Закону.
Скажу вам більше, у 2016 році, наприклад, з 332 осіб, які опинилися тоді під персональними санкціями за Указом Порошенка, близько половини (!) були саме громадянами України. З номерами українських паспортів у списку. Тому come on...
показать весь комментарий
04.02.2021 18:48 Ответить
Отмазка Батькивщины, лишь бы не поддержать запрет каналов, и поддержать Мертвячука- друга Жульки.. и выполнить задание Жули.
Шкрум не юрист по праву Украины, она юрист по международному праву, училась во все ВУЗАХ до посинения. а это - 2 большие разницы.
с междунар. правом трудно найти работу в Украине, им отказывают - а вот по праву Украины - намного легче. и взялась всех учить. конечно, прочитала якобы кодексы - так и любой может прочитать. когда-то Луценке ставили в вину, что он не юрист, а можно прочитать кодексы - и готово.
показать весь комментарий
05.02.2021 01:11 Ответить
Ну що ти мелеш? Шкрум стверджує, що накладання санкцій на власників цих телеканалів відповідає законодавству. Але в передісторії питання констатує факт - отримати ці канали під повний контроль Медведчука, як і повернутися йому в Україну, дозволив саме Порошенко.
показать весь комментарий
05.02.2021 11:57 Ответить
Навіщо лити "крокодилячі" сльози за ці антиукаїнські телеканали. Терпіти їхню пропаганду це рівнозначно як на фронті під час перемир*я , незважаючи на втрати, зобороняти бійцям відстрілюватися. Це ж взагалі нонсенс. Я розумію, що якби ті телеканали ще б дієво критикували владу, але ж вони працюють на розвал держави.
показать весь комментарий
04.02.2021 18:56 Ответить
Он прав. Каналы надо не закрывать, а национализировать и ввести независимое руководство, лучше из США.
показать весь комментарий
04.02.2021 19:27 Ответить
Хочаб один інформаційний канал можна було б мати? Чому всі інформаційні канали фінансуються олігархами?
показать весь комментарий
04.02.2021 19:51 Ответить
Ну вот и начать с них деолигархизацию СМИ.
показать весь комментарий
04.02.2021 20:37 Ответить
A cвобода слова це кацапська пропаганда?Батьківщина, да скажіть вже, що зажопанці ваші дружбани
показать весь комментарий
04.02.2021 21:08 Ответить
Почитай Батьківщину про канали м. і їх закриття.
показать весь комментарий
05.02.2021 00:06 Ответить
Страница 2 из 2
 
 