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Новости Общество
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Россия (91279) США (23194) ядерное топливо (172) Витренко Юрий (376)

Украине нужно перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из РФ, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украине нужно перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из РФ, - Витренко

Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", - отметил министр.

Витренко также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", - сказал Витренко.

По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком - "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".

"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосование за назначение Витренко министром энергетики может состояться на следующей пленарной неделе Рады, - "слуга народа" Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+23
Україна має послідовно і наполеглево позбуватись будь-яких стасунків в енергогалузі з Московією !!!)))
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04.02.2021 14:49
+13
Тем что обещает это на 2023 год, когда будет совсем другое правительство.
Запомните все, если какое то правительство обещает, что либо сделать за 5 лет (или на год окончания своей каденции) - это целенаправленная, откровенная ложь! Они не только не сделают к этому сроку, но и не собираются этого делать!!!!!
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04.02.2021 14:55
+12
если чувак за базар ответит, насчет отключения от единой энергосистемы с кацапстаном и белорусью, и отказом от мокшанского ядренного топлива, то чем он плохой кандидат на пост министра энергетики?
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04.02.2021 14:49
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Україна має послідовно і наполеглево позбуватись будь-яких стасунків в енергогалузі з Московією !!!)))
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04.02.2021 14:49 Ответить
Хоча б на словах обіцяє боротися з монополізмом у в-ві електроенергії. Ніби салом по губам помазав.
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04.02.2021 15:08 Ответить
Кому ви вірите??? "мама любит совок"
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04.02.2021 18:27 Ответить
амінь ...
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04.02.2021 18:56 Ответить
если чувак за базар ответит, насчет отключения от единой энергосистемы с кацапстаном и белорусью, и отказом от мокшанского ядренного топлива, то чем он плохой кандидат на пост министра энергетики?
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04.02.2021 14:49 Ответить
Тем что обещает это на 2023 год, когда будет совсем другое правительство.
Запомните все, если какое то правительство обещает, что либо сделать за 5 лет (или на год окончания своей каденции) - это целенаправленная, откровенная ложь! Они не только не сделают к этому сроку, но и не собираются этого делать!!!!!
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04.02.2021 14:55 Ответить
Это дело максимум на пару месяцев....это если не торопясь...а если срочно то в течении суток можно все отключить...
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04.02.2021 14:57 Ответить
Отключить можно, наверное, ми за 1 час, но он хочет отключить и не замерзнуть.
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04.02.2021 15:16 Ответить
це робиться вже 7 років. Частково перевели, частково ні. Це не так просто, замінити пальне. Там стрижні іншої форми, треба переробляти під них обладнання.
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04.02.2021 16:13 Ответить
ахах. Обладнання переробляти)Легше ТВС підігнати ніж компоновку АЗ.
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04.02.2021 17:38 Ответить
Ні не легше, бо це зміна обладнання для виробництва ТВС, а це мільярди.
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05.02.2021 12:04 Ответить
В нас немає заводу по виробництву ТВС. Вестінгауз у Швеції збудував завод, що виробляє ТВС подібні до російських.
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05.02.2021 12:24 Ответить
Я і не про наші писав. Я писав про виробників,а про завод у Швеції мені нічого не відомо. Якщо так, то це значно прискорить процес переведення.
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05.02.2021 14:04 Ответить
та говорить ніби правильно, проте вже наслухались, хай запевнить усіх що він зробить так як каже, чого б то йому не вартувало, підключить суспільство і врешті решт поставить крапку на рашапідній енергозалежності. поки що довіри "висококваліфікований спеціаліст" не вселяє.
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04.02.2021 15:36 Ответить
Если б он только не прицеливался покупать газ напрямую у рф.
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04.02.2021 15:36 Ответить
він зараз щоб вскочити у крісло за що хочеш "ответит" ...
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04.02.2021 18:57 Ответить
вУмица
Украине нужно перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из РФ, - Витренко - Цензор.НЕТ 5785
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04.02.2021 14:50 Ответить
Так ведь при "барыгах" и переходили на Westinghouse. Что теперь снова не так?
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04.02.2021 14:52 Ответить
Таня Черновол писала, что не так. Деркач и сообщники, в интересах Рашки, завалили испытания Вестингхауса на украинских АЭС.
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04.02.2021 14:57 Ответить
как, на дороге легли??
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04.02.2021 16:39 Ответить
я должен тебе пересказывать? Возьми сам почитай.
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04.02.2021 17:25 Ответить
При барыгах об этом пафосно говорили, но ничего, как обычно не делали.
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04.02.2021 15:21 Ответить
Вот данные на лето 2019 года. Этого хватит зебилу?

" .... По данным "Энергоатома", на сегодня уже шесть украинских энергоблоков работают на топливе от Westinghouse. Госслужба статистики Украины зафиксировала, что в первом квартале 2019 года "Энергоатом" заплатил по контрактам с Westinghouse 51,23 млн долларов, а с ТВЭЛ - 17,5 млн долларов. За семь месяцев текущего года картина уже несколько иная: закупки у ТВЭЛ составили 100 млн долларов, у Westinghouse - почти 76 млн долларов....."
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04.02.2021 15:27 Ответить
Зелена пліснява відновлює імпорт електроенергіі з Білорусі та Росіі ! Це прямий шлях до руйнаціі енергогалузі України та енергозалежності України від Росіі !!)))
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04.02.2021 15:32 Ответить
Так после прихода Зели и сотрудничество с Westinghouse стали торпедировать под разными поводами. Правда все это делалось под красивые лозунги.
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04.02.2021 15:39 Ответить
Говорят,говорят... делайте уже это! Ставьте забор и ров с крокодилами от этих ублюдочных соседей!
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04.02.2021 14:52 Ответить
странно.. а я всегда думал, что Украине нужно научиться делать самим это топливо! видать витренко будет иметь откат с тех поставок! пипец госопди ну почему дебилы у власти?
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04.02.2021 14:53 Ответить
Ещё у них есть уголь, газ и нефть.
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04.02.2021 14:57 Ответить
и шо?!
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04.02.2021 15:02 Ответить
а шо мамка Наталя скаже?
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04.02.2021 14:59 Ответить
НАТА - НЕТ !
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04.02.2021 15:03 Ответить
И что? Строили-строили, и за 12 лет так и не построили?

П.С. Не знаю , как у вас в Беларуси, но в Украине ссылаться на новости 12-летней давности немного моветон...
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04.02.2021 16:12 Ответить
Надо так надо. А по состоянию на 12-00 на территории Украины было обесточено 8,6% энергосетей. Вот так выглядит шантаж государства со стороны олигархов.
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04.02.2021 15:09 Ответить
давно пора
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04.02.2021 15:12 Ответить
..это вообще-то аксиома с 2014го.. если кто не знал
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04.02.2021 15:17 Ответить
Так вроде же еще при Порохе перешли на Westinghouse. Что снова ТВЭЛы? или только на словах перешли.
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04.02.2021 15:24 Ответить
Зелена пліснява,наполеглево та послідовно, нищит все, набуте Україною, на шляху до євроінтеграціі !!!)))
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04.02.2021 15:29 Ответить
все эти заявы чтоб голос и сн более менее проукр проголосовали за вице премьера. на самом деле видим закупку э-энергии на раше и уничтожение атомной энергетики в Украине.
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04.02.2021 15:34 Ответить
Зачем слушать Витренко насчет того, что и кому Украина должна, если можно прямо обратиться к первоисточнику - послу США?
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04.02.2021 15:35 Ответить
"-Ну і умний! - Аж страшно!" (с)
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04.02.2021 15:40 Ответить
Необходимо производить свое ядерное топливо а не закупать его .Нужно искать партнеров для строительства такого предприятия . И периодически появлялась инфа что такие переговоры ведутся . А почему до сих пор НЕТ результатов, а покупаем опять за рубежом ? Может пора спросить и шоколадного ,,папередника " и зеленых наступников ? Эта отрасль НЕ терпит зависимости от поставок из за рубежа .Кто продает нам топливо тот влияет на всю нашу энергетику и соответственно может шатать ситуацию в стране
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04.02.2021 16:03 Ответить
Украине нужно перейти на поставки..

Ну так давайте завтра после обеда и переходите! Кто мешает?
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04.02.2021 16:04 Ответить
Вітренко брехун,або невіглас! Хай поцікавиться скільки блоків працюють на амерському паливі! Іхто завалив програму СММР у атомній енергетикі? і що воно про це знає?
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04.02.2021 16:13 Ответить
Украине нужно перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из РФ, - Витренко/ Лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным. Ответное откровение мародёру и вору из кодлана Коломойского.
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04.02.2021 16:16 Ответить
да ладно.... правильно, штоб отключать уже с американским ураном и всё равно топить ахметовским углём
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04.02.2021 16:35 Ответить
Пам'ятаю Мериканці запропонували добувати в Україні сланцевий газ.

Гавкання піднялось аж до Місяця, пророкували, що залишиться від України Сахара.

І найбільше гавкали всякі паРашні, отак і з ТВЕЛАМИ із Штатів тепер буде, поварнякають всякі Вітренки і забудуть.

Мама не дозволить із Семами дядями торгувать!
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04.02.2021 17:00 Ответить
Сменить российское ядерное топливо на какое-нибудь другое невозможно. Это вам не южноафриканский уголь (точнее говно) лопатой закидывать
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04.02.2021 17:00 Ответить
Все можливе в ********* світі
Опити такі вже були, але кацапське лобі перемогло.
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04.02.2021 17:13 Ответить
ставь опыты с ядерным топливом на своих детях. Мне Чернобыля достаточно
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04.02.2021 17:18 Ответить
В Чернобилі були самі "дубові" совкові реактори. Російське паливо з часом взагалі змінять. Років за п'ять почнуть будувати енергетичні термоядерні і водневі комплекси.
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04.02.2021 17:22 Ответить
не спорю...когда построят. Реактор разработан и введен в эксплуатацию под конкретный вид ядерного топлива. Витренко и остальным идиотам этого не понять
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04.02.2021 17:27 Ответить
Вумнявий иксперт намалювався.
Що скаже експерт на це?

" ....According to Energoatom, Units 1, 3, and 4 at ********** operate on a combination of fuel assemblies supplied by Russia's Tvel and Westinghouse.
Energoatom said **********-1, which is shut down for a planned outage, has 126 Westinghouse fuel assemblies loaded in its reactor core, while **********-3 and -4 have 84 Westinghouse assemblies each.
The company said the units are expected to switch fully to Westinghouse-made fuel in 2020 and 2021.
In 2018, South Ukraine-3 became the first Ukrainian VVER 1000 unit to use only Westinghouse-supplied fuel assemblies. **********-5 is now the second Ukrainian unit to entirely switch its fuel supply...."
https://www.nucnet.*******************-5-becomes-second-unit-to-use-only-westinghouse-fuel-12-3-2019
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04.02.2021 17:45 Ответить
написано же выше..спроектирован, построен и запущен под определенное топливо. Использование другого атомного сырья это опасные эксперименты. Вам конечно насрать на последствия. Точно мало Чернобыля
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04.02.2021 18:04 Ответить
А ТВС-А можуть тільки рассеяні. зробити інші ні?Якщо це повна копія збірки росіян. то нічого реактору не будет.
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04.02.2021 19:06 Ответить
На не американское сюда поставлять ,а разрабатывать независимую енергосистему а не подключать её к чему то! Новые технологии и разработки .ДЯТЛЫ . Время летит и мир развивается.И думать нада над проектами будущего пока не поздно.Думать нада о независимости в любой отрасли ! Помочь можем мы сами себе ,а не надеяться на кого то.
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04.02.2021 17:01 Ответить
+++++
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04.02.2021 17:12 Ответить
Треба будувати нові реактори, на існуючих станціях, американські і закуповувати їх твели. Ті реактори (совкові), що виводять з
експлуатації замінювати на американські.
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04.02.2021 17:17 Ответить
А в нас що,зовсім нема клепки своє виробляти? А наш уран куди поставляють? Не інакше,як в кацапію. До речі,Україна має найбільші в Европі запаси уранової руди. Бо може цей ішак не знає,так я йому ну от просто зараз і кажу...
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04.02.2021 17:25 Ответить
ну так бери лопату иди добывай
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04.02.2021 17:29 Ответить
Мене просто цікавить простет питання: - Ти ідіот?
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04.02.2021 17:42 Ответить
До речі,Україна має найбільші в Европі та де у Европі ... у Світі запаси дерьма при кориті влади та 3,14здоболів
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04.02.2021 19:02 Ответить
Украина добровольно отказалась от ЯО. Теперь ей нельзя обогащать уран. Она может добыть природную смесь изотопов, но топливо или ЯО из неё не сделать. Надо выделить из смеси конкретные изотопы. Как правило уран для этого идёт в РФ.

Даже если Украина построит завод по производству топлива, технология будет такой: Украина добывает Уран, продаёт его в РФ, там его обогащают и продают Украине раз в 10 дороже. Украина делает ТВЭЛы.

Можно бы было в США или в Китай - но вы сравните расстояния (а уран (особо обогащённый) - трудно и дорого транспортировать). Топливо выйдет золотым.
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04.02.2021 19:40 Ответить
це вже все було обговорено із ВестинХауз.
Завод уже був у планах. Все було погоджено. Но домовлявся Порошенко. Він пішов і проект я так розумію зе продовжити не зміг.
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05.02.2021 04:40 Ответить
А кто против,давай, только потянем ли?, когда землю уже считай заложили за долги, а Зе э/э не оплатили? А, что там с Гиперлуп? давно не слышно?
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04.02.2021 17:26 Ответить
...Крупнейший украинский агрохолдинг Kernel пролоббировал через парламентскую группу Андрея Веревского внесение в Верховную Раду новой редакции законопроекта о детенизации производства сельскохозяйственной продукции под №3131-д, который предполагает взимание налога на сельхозземли у селян...
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04.02.2021 19:03 Ответить
Ну это как со спирзаволами, подымают налоги, что бы не выгодно было работать, а потом скупают обонкротившиеся предприятия и понижают налоги уже для себя, так и с Землей,чисое бандо-формирование, и окупационная власть власть, ты им хоть кол на голове теши, а они продолжают население Украины уничтожать, чистый фашизм соросят против Украины.И еще себе они берут субсидии на бизнес от государства и приняли закон про инвестиции больше 20 миллионо евро по которому не платят налоги, а население заставляют платить, что бы забрать Землю, а население выгнать прочь, как индейцев.
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04.02.2021 23:25 Ответить
на унітазі вийшла "статейка" що то все по просьбам трудящихся ... самі попросили для себе податки ...
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05.02.2021 08:32 Ответить
Не может быть! Не прошло и 7-ми лет! ))
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04.02.2021 20:05 Ответить
Паливо і будь-яка торгівля з маскалією повинна була припинена після оголошення незалежності. А то скоро 30 років незалежності і тільки нещодавно у транспорті почали крутити ролики що мова обєднує, ппц якийсь!
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04.02.2021 20:45 Ответить
Тыц пырдыц. Вот те раз. Вроде же уже при Пете переходили на топливо из США. Оказывается Петька и в етом вопросе помазал нам чем то коричневым под носом и сказал что то шоколад
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04.02.2021 21:07 Ответить
Треба відновлення або прискорення проекту по будівництву заводу по виготовленню топливних елементів. Такий план роки ще 2 назад точно був у реалізації. Навіть дозволи всі отримали. Але на жаль зараз чогось тиша.А на рахунок топлива із США. На даний момент 50% постачається звідтам і ще 50% від компанії твел. Не перейшли на всі 100% так як це зміна одного монополіста на іншого. І з власним заводом це було б уже не важливо.
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05.02.2021 04:38 Ответить
 
 