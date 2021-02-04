Украине нужно перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из РФ, - Витренко

Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко.

"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", - отметил министр.

Витренко также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", - сказал Витренко.

По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком - "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".

"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", - подчеркнул он.

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