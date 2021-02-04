Украине нужно перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из РФ, - Витренко
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Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США, заменив им топливо из Российской Федерации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко.
"Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России", - отметил министр.
Витренко также отметил необходимость интеграции энергосистемы Украины с европейской, допустив, что это может произойти раньше 2023 года, как это планируется сейчас.
"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, может, раньше", - сказал Витренко.
По словам главы Минэнерго, интеграция с европейским рынком - "это интеграция с ликвидным рынком с честными правилами и эффективной конкуренцией, к которым стремится Украина".
"Честно скажу, без такой интеграции нам не достичь того уровня конкуренции, к которому мы стремимся, поскольку та концентрация, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд ли позволяет на это рассчитывать", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Запомните все, если какое то правительство обещает, что либо сделать за 5 лет (или на год окончания своей каденции) - это целенаправленная, откровенная ложь! Они не только не сделают к этому сроку, но и не собираются этого делать!!!!!
" .... По данным "Энергоатома", на сегодня уже шесть украинских энергоблоков работают на топливе от Westinghouse. Госслужба статистики Украины зафиксировала, что в первом квартале 2019 года "Энергоатом" заплатил по контрактам с Westinghouse 51,23 млн долларов, а с ТВЭЛ - 17,5 млн долларов. За семь месяцев текущего года картина уже несколько иная: закупки у ТВЭЛ составили 100 млн долларов, у Westinghouse - почти 76 млн долларов....."
П.С. Не знаю , как у вас в Беларуси, но в Украине ссылаться на новости 12-летней давности немного моветон...
Ну так давайте завтра после обеда и переходите! Кто мешает?
Гавкання піднялось аж до Місяця, пророкували, що залишиться від України Сахара.
І найбільше гавкали всякі паРашні, отак і з ТВЕЛАМИ із Штатів тепер буде, поварнякають всякі Вітренки і забудуть.
Мама не дозволить із Семами дядями торгувать!
Опити такі вже були, але кацапське лобі перемогло.
Що скаже експерт на це?
" ....According to Energoatom, Units 1, 3, and 4 at ********** operate on a combination of fuel assemblies supplied by Russia's Tvel and Westinghouse.
Energoatom said **********-1, which is shut down for a planned outage, has 126 Westinghouse fuel assemblies loaded in its reactor core, while **********-3 and -4 have 84 Westinghouse assemblies each.
The company said the units are expected to switch fully to Westinghouse-made fuel in 2020 and 2021.
In 2018, South Ukraine-3 became the first Ukrainian VVER 1000 unit to use only Westinghouse-supplied fuel assemblies. **********-5 is now the second Ukrainian unit to entirely switch its fuel supply...."
https://www.nucnet.*******************-5-becomes-second-unit-to-use-only-westinghouse-fuel-12-3-2019
експлуатації замінювати на американські.
Даже если Украина построит завод по производству топлива, технология будет такой: Украина добывает Уран, продаёт его в РФ, там его обогащают и продают Украине раз в 10 дороже. Украина делает ТВЭЛы.
Можно бы было в США или в Китай - но вы сравните расстояния (а уран (особо обогащённый) - трудно и дорого транспортировать). Топливо выйдет золотым.
Завод уже був у планах. Все було погоджено. Но домовлявся Порошенко. Він пішов і проект я так розумію зе продовжити не зміг.