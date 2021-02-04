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опрос (2620) оружие (9389) легализация (160)

75% опрошенных жителей Украины выступают против легализации оружия, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Легализацию огнестрельного оружия не поддерживает 75% украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"Инициативу по предоставлению гражданам Украины законодательного права на частное владение огнестрельным оружием поддерживают 23%, не поддерживают - 75%", - говорится в сообщении.

75% опрошенных жителей Украины выступают против легализации оружия, - опрос Рейтинга 01

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.

75% опрошенных жителей Украины выступают против легализации оружия, - опрос Рейтинга 02
Инфографика: Рейтинг

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков назвал законопроект о легализации оружия "дискуссионным и неспецифическим"

Напомним, Раде рекомендуют принять закон об обороте оружия в Украине. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В комитете подчеркнули, что Украина - единственная в Европе страна, в которой до сих пор нет закона об обороте оружия.

Вводится удостоверение владельца оружия. В нем указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.
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Топ комментарии
+48
Эти 75 еще долго будут тянуть Украину в совок...
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04.02.2021 14:53
+33
Опять 75 .
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04.02.2021 14:52
+28
100% украинцев не доверяют опросам
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04.02.2021 14:54
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кто против, тем оружия не выдавать... разве что палку.
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04.02.2021 15:50 Ответить
!00%- замовлене опитування
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04.02.2021 15:51 Ответить
у яценюка боевой пулемет в собственности, типа законно. А вам, зебилам, оружие не положено.
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04.02.2021 15:56 Ответить
ты на кроля батон не крыши, он наш бандеровец, ни одного маскаля спровадыв на тот свет
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04.02.2021 17:09 Ответить
Все эти опросы «карманных» социолухов сплошная манипуляция, брехня и чушь.
К примеру, подать электронную петицию для рассмотрения органами власти - нужно не менее 25 тыс. человек. А тут, как в случае с «5 вопросами от потерпевшего» «нарисовали» нужные всего аж целых 2 тыс анонимов...
Давайте тогда проведём по этому вопросу всенародный референдум, это же касается всех жителей страны, чего уж тут...
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04.02.2021 15:56 Ответить
Коли читаєш коменти Івана Суліми з "воной" де треба і де не треба у мене виникає тільки одна думка: на якому рівні розумового розвитку його дружина.З дерева злізла? Це ж неможливо жити з таким в одній хаті. В житті не повірю що Іван геній перевтілення - нам тут про "вону" і "зелю" а вдома нормальна і адекватна людина. Про те, що можуть бути діти навіть не хочу думати.
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04.02.2021 15:57 Ответить
Галіна! Ваша юлєфобія загнала країну в дупу, а Ви досі гадите на ту, що цю країну витягала з дупи!!!
Не дивуюсь, що з такими "галинами" ми є там, де ми є зараз.
____________
Доречі, те, що Ви тут робите, Вам зарахується. Якщо ви - юлєфобка, то не треба чипати особисте життя інших. Будуйте своє життя, а не судіть про інших
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04.02.2021 17:53 Ответить
75% опитаних жителів України виступають проти легалізації зброї, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7937
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04.02.2021 18:53 Ответить
Ти сплатив за комірене, ги ги ги? Підеш бомжувати під продмаркет, дебіл ти продажний 75% опитаних жителів України виступають проти легалізації зброї, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5283
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04.02.2021 19:58 Ответить
Ну,по всей видимости,ваня,лавры ,,продажного дебила,, у тебя вряд ли кто нибудь тут отнимет на форуме. 75% опитаних жителів України виступають проти легалізації зброї, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 765
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05.02.2021 12:31 Ответить
Який сором.

Це рабам ніколи не дозволяли мати зброю.
В моїй країні мало того що 73% йолопів так ще й 75% добровільних рабів.
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04.02.2021 15:58 Ответить
так це ж результат "просвітницької роботи" наших змі. та ще ж провести опитування можна так, що 149% буде проти.
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04.02.2021 16:08 Ответить
Странно...В моём окружении все только "за" и в семьях у них все только "за" и у многих есть легальные карабины и дробовики.И никто не слышал таких "охренительных историй",что так много народу не поддерживает это.И про такой "опрос" никто вообще не слышал.Пи..дежом попахивает от этого "опроса".
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04.02.2021 16:04 Ответить
Вранье и заказуха.
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04.02.2021 16:05 Ответить
"Выборочная совокупность: 2000 респондентов"
Знаємо, як це опитування проходило.
Опитали 6000, ті анкети, які не відповідали замовленню полетіли в сміття, а залишили 2000 тих, за які отримали гроші.
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04.02.2021 16:06 Ответить
Брехня собача. 75% опитаних жителів України виступають проти легалізації зброї, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9527
Бо навіть у сусідньої Молдови вільний обіг короткостволів - з 90-х років, і злочинність з використанням зброї там впала в РАЗИ! І більшість нашого населення знає про це, тож ще раз:
БРЕХНЯ СОБАЧА!
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04.02.2021 16:08 Ответить
У кого спрашивали?
28% уже владеют оружием (законно или не очень).
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04.02.2021 16:11 Ответить
дехто з нелегальних власників та торгівців нелегальною зброєю проголосував проти аби не ламати бізнес. 75% опитаних жителів України виступають проти легалізації зброї, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1300 Або мусора.
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04.02.2021 16:16 Ответить
В Украине 18 миллионов экономически активных граждан.
И 5 миллионов единиц легального и нелегального оружия.
Даже примитивный анализ, показывает лживость и манипулятивный представленного выше опроса.
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04.02.2021 16:21 Ответить
опрос проводился среди 75 прокурворов, мусоров, "судей" и 10 прочих украинцев...
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04.02.2021 16:29 Ответить
Это какие то странные граждане. И вопрос, кстати, тоже странный. Ружжо можно и сейчас иметь вполне законно. Так что, по факту эти граждане против вообще непонятно чего.
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04.02.2021 16:39 Ответить
Це так звані "завсегдатаи" будь яких опитувань. Щоб не витрачати час рейтингові агенства використовують так званий "грин лист номерів", тобто з усіх питать дзвонять до одних і тих же індивідуумів.
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04.02.2021 18:06 Ответить
С чего завелись? Да первым делом и давно надо выяснить что за рейтинговые агентства эти? Чьё бабло у таких за спиной---кто реальный? А потом спрашивать-опрашивать! Ситуация в стране такова, что после того что происходило на Майдане, так в этот раз народ сначала к арсеналам сходит---а уже потом на Майдан! Классика жанра. Только жанр этот называется---революция с оружием в руках!
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04.02.2021 16:48 Ответить
Вже 73% вибрали опудало, тепер 75 % з цих опутал за тотальне рабство. Я вибачаюсь тут вже знищено і вигнано за кордон 15 млн людей, а ці 75 безмозглих думають, що це зброя їх повбивала.
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04.02.2021 16:53 Ответить
Ну, ви як мала дитина, вірите всіляким казочкам від пропагандистів.
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05.02.2021 09:48 Ответить
оружие -это свобода -это настоящая СВОБОДА - конечно любя власть будет против-которая сама держится на дуболомах с оружием -против МВД -против СБУ против все олигархи -все ихние СМИ -ихние социологи и ихняя огромная холодная тюрьма -параша
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04.02.2021 16:54 Ответить
Заказуха и писдешь!
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04.02.2021 16:59 Ответить
А я за вільний обіг зброї як в штаті Монтана Кароліна чи Джорджія!
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04.02.2021 17:00 Ответить
дайош техас.!
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04.02.2021 17:12 Ответить
самий вічливий штат
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05.02.2021 09:49 Ответить
Достаточно почитать здешние комментарии чтобы быть против легализации!
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04.02.2021 17:22 Ответить
Прям волшебная циферка... Брехня у меня не спрашивали. Электронное голосование на сайте зрады поболее бодет.
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04.02.2021 17:26 Ответить
Вы же обьясните Баранам что такое "легализация" кому она будет разрешена, а потом опрашивайте, ...бараны.
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04.02.2021 17:29 Ответить
Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера)

Все зрозуміло...

Источник: https://censor.net/ru/n3246009
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04.02.2021 17:37 Ответить
Кожний день будуть перестрілки. я б і сам чинуш постріляв
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04.02.2021 18:07 Ответить
Лично опросил три десятка человек - все ЗА! Где они взяли 75%? Или это рисованные рейтинги и опросы под Авакова и его бизнес по "наградным" стволам?
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04.02.2021 18:13 Ответить
Какое нашим оружие? Буквально недавно еду по узкой улице на встречу чувак на джипе, ему было куда прижаться, а мне надо сдавать назад. Вылазит чудо лысое метр двадцать с кепкой, я говорю прижмись я проеду и разъедимся, тот с ходу что-то орать, кричит у меня ствол вали с дороги 75% опитаних жителів України виступають проти легалізації зброї, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5888 В первую очередь затарится стволами быдло и будет потом по пъяне права качать, а ты его вальнешь первым и сядешь на долго
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04.02.2021 18:17 Ответить
Нигде я не не видел более спокойных и взвешенных людей, чем на войне. Где каждый знает, что у оружие есть у КАЖДОГО.
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04.02.2021 18:55 Ответить
бидло вже затарилось..
а ти тєрпілою й помреш...
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04.02.2021 18:58 Ответить
В этом отличие свободного человека и раба - рабу НИКОГДА И НИГДЕ не разрешали иметь свое оружие.
Вот мы и видим, за кого нас считают.
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04.02.2021 18:53 Ответить
опросы такие проводят посреди дня, обзванивая по городскому телефону всех подряд. А кто сейчас днем висит на гордском - пенсионеры и яжемамки. Поэтому и результат такой. Даи весьма показательно, что процент тех кто против коррелируется с процентом ********* имени Последних Выборов Президента
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04.02.2021 18:54 Ответить
Сцикунам при Владі.
для Судів Лінча не потрібна вогнепальна зброя 75% опитаних жителів України виступають проти легалізації зброї, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5676
75% опитаних жителів України виступають проти легалізації зброї, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 342
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04.02.2021 18:56 Ответить
Дебіл! Тебе першого стратять! Або, як Робісп'єра, якому відрубали на гільотині пів голови, бо він її витаскував
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04.02.2021 20:00 Ответить
Ванятко,,раздебилкався,, сегодня уж очень активно.Видать опять весеннее обострение с опережением накрыло.
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05.02.2021 12:34 Ответить
БРЕХНЯ! оПРОС СТО ПРОЦЕНТОВ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ !
рЕЙТИНГ ЧАСТО ДЕЛАЕТ ЗАКАЗУХУ!
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04.02.2021 20:36 Ответить
Право на зброю це не Обов'язок його мати.
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04.02.2021 21:27 Ответить
«Путин сидит и знает, что народ России не вооружен и с ним можно делать все, что угодно. А вожди Украины понимают, что их народ вооружен. Есть и боеприпасы, и гранаты, и пистолеты с автоматами водятся. С этим приходится считаться. Вооруженный народ нельзя не уважать. А невооруженный народ можно считать быдлом. Первая поправка к Конституции США предусматривала право на ношение оружия. Поэтому у них и демократия. Много-много лет назад я своему маленькому сыну не давал в руки спички, чтобы он не поджег дом. Но когда моему сыну исполнилось 16 лет и я все равно не даю ему спички, значит, тут что-то не так. Или я не верю и не уважаю своего сына, или же считаю его дебилом... Так и здесь. Либо власть боится своего народа, либо считает людей дебилами, которым нельзя дать в руки спички».
(В. Суворов).
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04.02.2021 22:33 Ответить
Опитували бандитів у мусарській формі і бандитів, які не носять форми.
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06.02.2021 11:50 Ответить
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