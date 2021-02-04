75% опрошенных жителей Украины выступают против легализации оружия, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
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Легализацию огнестрельного оружия не поддерживает 75% украинцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
"Инициативу по предоставлению гражданам Украины законодательного права на частное владение огнестрельным оружием поддерживают 23%, не поддерживают - 75%", - говорится в сообщении.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.
Напомним, Раде рекомендуют принять закон об обороте оружия в Украине. Такое решение принял комитет по вопросам правоохранительной деятельности. В комитете подчеркнули, что Украина - единственная в Европе страна, в которой до сих пор нет закона об обороте оружия.
Вводится удостоверение владельца оружия. В нем указываются категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. В нем указываются сведения о собственнике и серийный номер оружия.
Пожалуйста, подождите...
К примеру, подать электронную петицию для рассмотрения органами власти - нужно не менее 25 тыс. человек. А тут, как в случае с «5 вопросами от потерпевшего» «нарисовали» нужные всего аж целых 2 тыс анонимов...
Давайте тогда проведём по этому вопросу всенародный референдум, это же касается всех жителей страны, чего уж тут...
Не дивуюсь, що з такими "галинами" ми є там, де ми є зараз.
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Доречі, те, що Ви тут робите, Вам зарахується. Якщо ви - юлєфобка, то не треба чипати особисте життя інших. Будуйте своє життя, а не судіть про інших
Це рабам ніколи не дозволяли мати зброю.
В моїй країні мало того що 73% йолопів так ще й 75% добровільних рабів.
Знаємо, як це опитування проходило.
Опитали 6000, ті анкети, які не відповідали замовленню полетіли в сміття, а залишили 2000 тих, за які отримали гроші.
Бо навіть у сусідньої Молдови вільний обіг короткостволів - з 90-х років, і злочинність з використанням зброї там впала в РАЗИ! І більшість нашого населення знає про це, тож ще раз:
БРЕХНЯ СОБАЧА!
28% уже владеют оружием (законно или не очень).
И 5 миллионов единиц легального и нелегального оружия.
Даже примитивный анализ, показывает лживость и манипулятивный представленного выше опроса.
Все зрозуміло...
Источник: https://censor.net/ru/n3246009
а ти тєрпілою й помреш...
Вот мы и видим, за кого нас считают.
для Судів Лінча не потрібна вогнепальна зброя
рЕЙТИНГ ЧАСТО ДЕЛАЕТ ЗАКАЗУХУ!
(В. Суворов).