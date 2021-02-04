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декларация (1313) Слуга народа (2547) Павлюк Максим (3)

"Слуга народа" Павлюк задекларировал почти 2 млн грн. Говорит, что выиграл в лотерею

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Павлюк несколько дней назад задекларировал 1 939 868 гривен в качестве лотерейного выигрыша.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, б этом свидетельствуют свежие сведения, внесенные в Единый государственный реестр деклараций 2 февраля.

Стоит заметить, что выигрыш он получил от шести различных фирм. Однако все они зарегистрированы по одному адресу и имеют одного владельца.

Это не первый его выигрыш, занесенный в декларацию.

Слуга народа Павлюк задекларировал почти 2 млн грн. Говорит, что выиграл в лотерею 01
Единый государственный реестр деклараций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за недостоверное декларирование и неподачу декларации, - ОП

Павлюк Максим Васильевич - народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и член ВСК по ДАБИ. Ему 28 лет, и до этого он уже декларировал такие призы - в последный раз в 2020.

Напомним, в декабре Bihus.info опубликовали расследование, в котором говорится о том, что несколько народных депутатов из фракции "Слуга народа" часто посещают офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым, и который работал в предвыборном штабе Владимира Зеленского.

По данным журналистов, депутаты посещают офис Павлюка перед голосованием за важные законопроекты (в частности, визиты были зафиксированы перед голосованием за законопроекты об игорном бизнесе, о бюджете на 2021 и восстановлений электронного декларирования).

В частности, по данным Bihus.info, Павлюк контролирует около 30 депутатов "Слуги народа", а координирует их в Верховной Раде Олег Марусяк.
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Топ комментарии
+26
Ах ты ж скотыняка,украл метод "Слуга народа" Павлюк задекларировал почти 2 млн грн. Говорит, что выиграл в лотерею - Цензор.НЕТ 411
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04.02.2021 15:09
+18
Ты смотри какой зеленый везунчик....
А лотерея в тех конвертах что зеленому стаду раз в месяц выдают лежала??
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04.02.2021 15:10
+16
"Стоит заметить, что выигрыш он получил от шести различных фирм.
Однако все они зарегистрированы по одному адресу и имеют одного владельца.

Это не первый его выигрыш, занесенный в декларацию."

Источник: https://censor.net/ru/n3246013

Бенядиктова снова не увидит ничего подозрительного?
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04.02.2021 15:11
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Правила форума Совет форумчан
А где же протесты ватников против блокировки каналов? А я вам скажу где. Все это время кремлевская пропаганда внушала вате что майдан это плохо, что протесты это плохо, что надо быть как в рашке, сидеть ровно на бутылке и не высовыватся. В итоге все это стадо сейчас просто сидит дома молча проглотив блокировку, так что кремлевская пропаганда поимела сама себя. Во так вылазят со временем слабости этой пропаганды которыми надо обязательно пользоватся.
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04.02.2021 15:08 Ответить
Кто нормальный смотрит не только эти каналы, а телевизор в целом? У нас все каналы олигархические и сатанинские, смотреть нечего. Все нужно отключать. Почему Интер Фирташа еще работает? Пророссийский просоветский пропагандистский на всю катушку. А плюсы Коломойского почему не блокировали? Все гыдота и давно уже нормальными людьми не смотрится. А на М1 канале какой разврат показывают и масоносатанинскую символику. Всех артистов зазомбировали по программе МК Монарх Ультра и они как биороботы выступают, а нормальных артистов с нормальным сознанием, патриотов, здоровых психически к каналу просто не допускают. Ужас. И никому ничего не надо, люди молчат и жуют сопли.
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04.02.2021 15:19 Ответить
Ах ты ж скотыняка,украл метод "Слуга народа" Павлюк задекларировал почти 2 млн грн. Говорит, что выиграл в лотерею - Цензор.НЕТ 411
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04.02.2021 15:09 Ответить
ему бы выиграть Джек пот ...называется твоя смерть Павлюк... младой а дефективный....
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04.02.2021 15:12 Ответить
знавал давно.... одну судью- бабу.... которая никогда не покупавшая за 30 копеек лотерейного билета (а я их распространял в райсуде прокуратуре юр консультации и нотариате как представитель ДОСААФ было такое в СССР вдруг выиграла Волгу 24... правда сразу упал выигрыш.. как вынесла весьма странный и мягкий приговор... одной банде грузинских воров.... билет оказалося настоящим.. по прикидкам спецов грузины за натуральный билет с Волгой остегиали до 30 тысяч рублей...
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04.02.2021 15:15 Ответить
Четыре цены стоили билеты с крупным выигрышем.... даже мотоцикл или запорожец....это позволяло отбелить деньги цеховикам....
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04.02.2021 15:43 Ответить
Все потому, что выигранная в лотерею волжана не попадала под конфискацию ни по одной статье УК.
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04.02.2021 15:43 Ответить
Ты смотри какой зеленый везунчик....
А лотерея в тех конвертах что зеленому стаду раз в месяц выдают лежала??
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04.02.2021 15:10 Ответить
Он в мусорском комитете, скорее получил за проталкивание законопроекта 2695...
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04.02.2021 15:13 Ответить
Весучий...!
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04.02.2021 15:27 Ответить
а податки з виграшу заплатив? Алень! "Слуга народа" Павлюк задекларировал почти 2 млн грн. Говорит, что выиграл в лотерею - Цензор.НЕТ 9547
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04.02.2021 15:10 Ответить
А шо надо было?
Максимка думал, напишу, по-приколу, что в лотерею выиграл, а теперь налоги плати, лотерейный билет покажи...
Надо было вообще ничего не писать... тупорылый Максимка...
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05.02.2021 00:30 Ответить
Оно выиграло в лотерею. Ну по роже видно кто оно такое, нагло ржет в лицо избирателям и показывает на пальцах сатанинскую козу. Все на виду, смотрите избиратели за кого голосовали.
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04.02.2021 15:10 Ответить
добре служив...
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04.02.2021 15:11 Ответить
"Стоит заметить, что выигрыш он получил от шести различных фирм.
Однако все они зарегистрированы по одному адресу и имеют одного владельца.

Это не первый его выигрыш, занесенный в декларацию."

Источник: https://censor.net/ru/n3246013

Бенядиктова снова не увидит ничего подозрительного?
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04.02.2021 15:11 Ответить


Hellis@13Hellis_13





ах ха ха....
"Слуга народа" Коля - котлета Тищенко, оказывается, использовал в своей группе депутатов систему штрафов, как он делал в своих ресторанах с .... официантами, и половинил их "конвертную" зарплату. А работать без баксов в конвертах "слуги" не хотят....
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04.02.2021 15:13 Ответить
Депутаны ничем от официантов не отличаются. А некоторые еще вчера ими были...
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04.02.2021 15:32 Ответить
и у всех шести фирм есть лицензии
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05.02.2021 00:34 Ответить
Говорить можно что угодно. На руках должна быть квитанция на выигрышь.
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04.02.2021 15:11 Ответить
"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 9646
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04.02.2021 15:37 Ответить
вот только за это сцаньё в глаза эти ребята не достойны даже патрона..
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04.02.2021 15:11 Ответить
это где ж такие киздатые лотереи дают? неужели у изи каломыйского и у ахметки??? де б себе таких лотерей набрать???
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04.02.2021 15:11 Ответить
Межи очі сцить і усміхається...
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04.02.2021 16:23 Ответить
Ляшко, учись. Ну а пока техническому и творческому персоналу каналов "112 Україна", NewsOne и ZiK выплачены премиальные выплаты в размере двухмесячного оклада.
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04.02.2021 15:12 Ответить
Владелец "лото-забава"?
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04.02.2021 15:13 Ответить
"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 5488
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04.02.2021 15:17 Ответить
Зачем такие сложные схемы? Шел себе шел ,да и нашел. И фсе "Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 5004
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04.02.2021 15:17 Ответить
І ці мразі покращують нам життя? На нари цю сцуку.
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04.02.2021 15:18 Ответить
..везёт же шлюхам
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04.02.2021 15:18 Ответить
везет ЗЕ шлюхам. "Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 2037
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04.02.2021 22:45 Ответить
Ну вот, повезло чуваку. Интересно, должен ли он декларировать стоимость лотерейного билета? "Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 4418
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04.02.2021 15:18 Ответить
Последыш Ляшка. Тот тоже был счастливым игроком и обладателем смешной аренды в дома в Козине
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04.02.2021 15:18 Ответить
Виграв в лотерею, ставши депутатом Слуги народа
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04.02.2021 15:18 Ответить
А його хвамілія,часом,не ш-ляшко? Той також частенько вигравав в лотерею. Як частенько,питаєте? Та тричі...
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04.02.2021 15:20 Ответить
Це не той павлюк, що контролює 30 депутатів, це його племінник, той свого часу заплатив 2 млн дол бандюкам, коли його викрали.
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04.02.2021 15:20 Ответить
Ляшко-2 "Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 4401
"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 6864
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04.02.2021 15:21 Ответить
если бы зеленский не крал, то это делали бы солдаты НАТО
"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 1897
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04.02.2021 15:21 Ответить
Такой маленький, а уже срет на головы народу.
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04.02.2021 15:21 Ответить
Игорный бизнес он такой. Дает отмыть средства, полученные часто не правомерно. Покер уже в он-лайне. Лоторея и приз. Дальше будут ещё бОльшие выиграши в декларациях. Ну и наследства от бабушек-тётушек. Куда же без них.
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04.02.2021 15:21 Ответить
Ляшко скотыняку прыбье, что же он теперь писать будет тоже в лотерею?
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04.02.2021 15:22 Ответить
Вот так слова «везунчик» и «пида...ас» могут стать синонимами в Украине...
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04.02.2021 15:25 Ответить
Ну які ж "щасливі" в нас депутати--все виграють в лотареї. Це для лохів,як бальзам на душу.
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04.02.2021 15:26 Ответить
Растёт благосостояние родственников слуг народа Коломойского /Жена "слуги народа" комика "Юзика" купила Лэндровер за 7 миллионов гривен через год его депутатства, - СМИ/ Мама "слуги народа" Горобца купила Мерседес за 8,5 млн грн, - СМИ
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04.02.2021 15:26 Ответить
И это рядовой член партии, представляю сколько заслуженные члены выиграли.
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04.02.2021 15:28 Ответить
У Ляшко в очко выиграл)
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04.02.2021 15:31 Ответить
Двозначна фраза.
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04.02.2021 15:40 Ответить
Трьозначна.
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04.02.2021 18:06 Ответить
В открытую над нами насмехаются.
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04.02.2021 15:38 Ответить
Как им всем этим ворам везет а ******* непробовали легально .тварюки..
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04.02.2021 15:39 Ответить
*везучий* СКОТИНА
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04.02.2021 15:40 Ответить
Ляшко за ноу-хау отстегнул процентик? "Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 8839
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04.02.2021 15:42 Ответить
«Время, которое у нас есть, - это деньги, которых у нас нет». © Ильф и Петров.
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04.02.2021 15:49 Ответить
Та шо ж скотынякам всегда так прет? Сколько ни покупал лотереи - больше 10 гривен не выигрывал...депутанам видать масть
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04.02.2021 15:50 Ответить
Это какая-то специальная лотерея.Только рыло к корыту подносишь и сразу выигрыши текут рекой.
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04.02.2021 15:51 Ответить
"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 9268
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04.02.2021 15:53 Ответить
Скотиняка така.
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04.02.2021 15:54 Ответить
Ти ба як в дєпудятлах пре?! Алєшка Небраврот так той кожен місяць по лімону та по пів лімона вигравав "Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 6092
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04.02.2021 15:55 Ответить
естественно, для аудита нет оснований
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04.02.2021 15:57 Ответить
В чью лотерею он играл, в каких заведениях? У авакова?
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04.02.2021 16:00 Ответить
Или это старый-новый метод легализации полученных от бени конвертов ?
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04.02.2021 16:02 Ответить
- Захожу я в клуб. Смотрю - в очко режутся. Сел я за стол, взял карты. Стали играть.
Один англичанин и говорит: "Очко!"
Я ему: "Покажи!"
А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово".
Вот тут-то мне карта и попёрла!
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04.02.2021 16:02 Ответить
Свой главный "Джекпот" они сорвали на выборах.
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04.02.2021 16:04 Ответить
Выиграл в Ахмет-Лото 2 млн. грн. Не первый и не последний.
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04.02.2021 16:08 Ответить
А на какой таможне розыгрыш был?
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04.02.2021 16:15 Ответить
Ну а де такий чувак з мордою ідіота міг взяти 2 млн.? Тільки виграти в лотерею.
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04.02.2021 16:16 Ответить
От Страна классная у нас.Все выигрывают в лотерею миллионы.Вот только беда одни дипутаты.У меня ни один знакомый так не розбагател.
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04.02.2021 16:23 Ответить
Я тоже хочу хоть раз выиграть... По какому адресу эта чудесная лотерея?
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04.02.2021 16:25 Ответить
"Слуга народа" Павлюк задекларировал почти 2 млн грн. Говорит, что выиграл в лотерею..."

"Влупити" йому 90% податку з виграшу і зразу ж всі перестануть вигравати.
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04.02.2021 16:51 Ответить
"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 9610 Что то заднеприводных становится критически много
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04.02.2021 17:00 Ответить
Це йому Ляшко виграшний білет презентував. Традиції Верховної Ради України.
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04.02.2021 17:09 Ответить
ну это наглая ложь, очевидная коррупция.
и что дальше?
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04.02.2021 17:10 Ответить
Везунчик 🤦🐑😂😂🤣, единственный вопрос ,везёт только депутатам ?
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04.02.2021 17:14 Ответить
Шоколад Корона, вы мне лучше скажите ,как называются те чуваки , которые за него голосовали с мордой идиота 🤔🙄
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04.02.2021 17:17 Ответить
Не в лотоею!
А в карты у Ляшка!
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04.02.2021 17:18 Ответить
насмоктал в туалете на автовокзале у цыганов и бомжей..)))
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04.02.2021 17:19 Ответить
Задолбали эти везунчики. Пусть предъявит документ о получении денег от организаторов лотореи.
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04.02.2021 17:33 Ответить
Для парламентарів спеціальна 100% виграшна лотерея проводиться. Тому вони завжди "Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 457
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04.02.2021 17:37 Ответить
По ходу Павлюк с Ляшко выигрывают друг у друга - по очереди.... "Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 4528
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04.02.2021 17:48 Ответить
НЕХАЙ ПЕРЕВІРЯТЬ СКІЛЬКИ ПОДАТКУ ВІН СПЛАТИВ З ВИГРАШУ , ПО ЗАКОНУ ЦЕ 18% ВІД СУМИ .
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04.02.2021 18:09 Ответить
очередной Олег Ляшко.
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04.02.2021 18:29 Ответить
Совсть у мрази вообще отсутствует.
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04.02.2021 18:56 Ответить
Це вже навіть не смішно...Потрібно заборонити всім народним обранцям грати в азартні ігри та щось подібне.
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04.02.2021 19:01 Ответить
джек пот суперлото для венядиктовой придерживают?
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04.02.2021 19:27 Ответить
Жри-Те
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04.02.2021 19:37 Ответить
"Слуга народу" Павлюк задекларував майже 2 млн грн. Каже, що виграв у лотерею - Цензор.НЕТ 4760
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04.02.2021 22:40 Ответить
в следующей декларации он будет клады в лесу находить
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05.02.2021 08:58 Ответить
 
 