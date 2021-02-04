"Слуга народа" Павлюк задекларировал почти 2 млн грн. Говорит, что выиграл в лотерею..."

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Павлюк несколько дней назад задекларировал 1 939 868 гривен в качестве лотерейного выигрыша.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, б этом свидетельствуют свежие сведения, внесенные в Единый государственный реестр деклараций 2 февраля.

Стоит заметить, что выигрыш он получил от шести различных фирм. Однако все они зарегистрированы по одному адресу и имеют одного владельца.

Это не первый его выигрыш, занесенный в декларацию.



Единый государственный реестр деклараций.

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Павлюк Максим Васильевич - народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и член ВСК по ДАБИ. Ему 28 лет, и до этого он уже декларировал такие призы - в последный раз в 2020.

Напомним, в декабре Bihus.info опубликовали расследование, в котором говорится о том, что несколько народных депутатов из фракции "Слуга народа" часто посещают офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым, и который работал в предвыборном штабе Владимира Зеленского.

По данным журналистов, депутаты посещают офис Павлюка перед голосованием за важные законопроекты (в частности, визиты были зафиксированы перед голосованием за законопроекты об игорном бизнесе, о бюджете на 2021 и восстановлений электронного декларирования).

В частности, по данным Bihus.info, Павлюк контролирует около 30 депутатов "Слуги народа", а координирует их в Верховной Раде Олег Марусяк.