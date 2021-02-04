"Слуга народа" Павлюк задекларировал почти 2 млн грн. Говорит, что выиграл в лотерею
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Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Павлюк несколько дней назад задекларировал 1 939 868 гривен в качестве лотерейного выигрыша.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, б этом свидетельствуют свежие сведения, внесенные в Единый государственный реестр деклараций 2 февраля.
Стоит заметить, что выигрыш он получил от шести различных фирм. Однако все они зарегистрированы по одному адресу и имеют одного владельца.
Это не первый его выигрыш, занесенный в декларацию.
Единый государственный реестр деклараций.
Павлюк Максим Васильевич - народный депутат фракции "Слуга народа", заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности и член ВСК по ДАБИ. Ему 28 лет, и до этого он уже декларировал такие призы - в последный раз в 2020.
Напомним, в декабре Bihus.info опубликовали расследование, в котором говорится о том, что несколько народных депутатов из фракции "Слуга народа" часто посещают офис бизнесмена Ильи Павлюка, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым, и который работал в предвыборном штабе Владимира Зеленского.
По данным журналистов, депутаты посещают офис Павлюка перед голосованием за важные законопроекты (в частности, визиты были зафиксированы перед голосованием за законопроекты об игорном бизнесе, о бюджете на 2021 и восстановлений электронного декларирования).
В частности, по данным Bihus.info, Павлюк контролирует около 30 депутатов "Слуги народа", а координирует их в Верховной Раде Олег Марусяк.
Пожалуйста, подождите...
А лотерея в тех конвертах что зеленому стаду раз в месяц выдают лежала??
Максимка думал, напишу, по-приколу, что в лотерею выиграл, а теперь налоги плати, лотерейный билет покажи...
Надо было вообще ничего не писать... тупорылый Максимка...
Однако все они зарегистрированы по одному адресу и имеют одного владельца.
Это не первый его выигрыш, занесенный в декларацию."
Источник: https://censor.net/ru/n3246013
Бенядиктова снова не увидит ничего подозрительного?
Hellis@13Hellis_13
ах ха ха....
"Слуга народа" Коля - котлета Тищенко, оказывается, использовал в своей группе депутатов систему штрафов, как он делал в своих ресторанах с .... официантами, и половинил их "конвертную" зарплату. А работать без баксов в конвертах "слуги" не хотят....
Один англичанин и говорит: "Очко!"
Я ему: "Покажи!"
А он: "Мы, джентльмены, верим друг другу на слово".
Вот тут-то мне карта и попёрла!
"Влупити" йому 90% податку з виграшу і зразу ж всі перестануть вигравати.
и что дальше?
А в карты у Ляшка!