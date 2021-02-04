Украинская делегация каждый год будет обжаловать полномочия российской стороны в ПАСЕ, - нардеп "Голоса" Василенко

Постоянная делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена и в дальнейшем ежегодно обжаловать полномочия российской стороны в ПАСЕ.

Об этом заявила член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Леся Василенко (фракция "Голос"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На январской сессии ПАСЕ традиционно украинская делегация начала свою работу с обжалования полномочий Российской Федерации. Так будет ежегодно до тех пор, пока украинские территории не будут освобождены от российских танков, пока не будут восстановлены украинские границы и территориальная целостность. Мы будем поднимать этот вопрос, как бы это не нравилось нашим восточным соседям, нашим восточным агрессорам", - заявила депутат на брифинге в среду.

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