РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15371 посетитель онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
3 294 72
карантин (16730) Донбасс (26945) Ляшко Виктор (1318) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Граждане Украины из ОРДЛО смогут получить бесплатное лечение от COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Граждане Украины из ОРДЛО смогут получить бесплатное лечение от COVID-19, - Ляшко

Граждане Украины из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатное лечение от COVID-19 в случае выявления болезни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе дискуссии "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation".

"Люди, которые пересекают пункты въезда/выезда из неподконтрольной на подконтрольную территорию Украины в Луганской и Донецкой областях, имеют возможность пройти тестирование на COVID-19. При прохождении паспортного контроля они устанавливают приложение "Дій Вдома", в сервисной зоне могут пройти тест в пунктах тестирования. если результат теста отрицательный, пункт тестирования передает информацию в приложение "Дій Вдома" и человек не нуждается в изоляции или обсервации .... в случае, если у человека нет возможности установить приложение, областные администрации Донецкой и Луганской областей создали обсерваторы, в которых люди должны пробыть 14 дней для того, чтобы проверить, не проявятся ли у них симптомы болезни. Если это (заболевание. - Ред.) будет обнаружено, они будут получать бесплатное лечение на территории Украины. Если симптомы болезни не будут обнаружены, граждане могут свободно передвигаться по территории, подконтрольной Украине", - сказал Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что помощь на подконтрольной части Украины предоставляется всем бесплатно. Финансирование этих услуг осуществляется Национальной службой здоровья Украины за счет государственного бюджета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Летальность от коронавируса в Украине составляет чуть меньше 2%, количество выздоровевших - 80,3% от всех выявленных случаев, - Ляшко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+32
Может им ключи дать от квартиры Ляшко, где у него деньги хранятся? За счет государства, легко делать благотворительные жесты для врагов Украины.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:02
+29
Тем кто кричал путен введи! не много ли льгот от Украины?
показать весь комментарий
04.02.2021 15:58
+24
А не пошли бы эти "граждане" на три веселых буквы!
показать весь комментарий
04.02.2021 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
по российскому паспорту?
показать весь комментарий
04.02.2021 15:55 Ответить
Бесплатно пинком под сраку и ОБРАТНО ВЗАД -- пусть ******** лечат Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9584
показать весь комментарий
04.02.2021 18:49 Ответить
Вот именно. Я почти месяц недавно "доставал" с того света двух своих престарелых родителей 80+, заразившихся ковидом. Переболел от них и сам, и вся семья. И прекрасно знаю сколько мне это обошлось. И какая было "помощь" от нашего государства.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:17 Ответить
так тамжежнашилюды ! а ты для властей бендеровец проклятый !
показать весь комментарий
04.02.2021 17:56 Ответить
Так отож.
показать весь комментарий
04.02.2021 18:05 Ответить
Тем кто кричал путен введи! не много ли льгот от Украины?
показать весь комментарий
04.02.2021 15:58 Ответить
Окупант згідно міжнародних ковенцій повинен утримувати населення на окупованій території.

Ляшко 'рамси попутав'.
показать весь комментарий
04.02.2021 18:50 Ответить
А наши платят! майжэ за всэ
показать весь комментарий
04.02.2021 15:58 Ответить
30 тыщ грн с носа каждого больного «на лекарства» облегчающие симптоматику ~ это «бесплатно»?!
показать весь комментарий
04.02.2021 15:59 Ответить
так то ж для нас, а не для них
показать весь комментарий
04.02.2021 16:04 Ответить
Они и «спутником» обойдутся. Экономия должна быть экономной
показать весь комментарий
04.02.2021 16:12 Ответить
а может им ещё кофе в постель?
показать весь комментарий
04.02.2021 16:00 Ответить
...і бабу модельної зовнішності.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:27 Ответить
Их следует вакцинировать Спутником-V,

Граждане Украины из ОРДЛО смогут получить бесплатное лечение от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3409
показать весь комментарий
04.02.2021 16:02 Ответить
Новичком.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:20 Ответить
Это ж оно и есть.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:25 Ответить
Может им ключи дать от квартиры Ляшко, где у него деньги хранятся? За счет государства, легко делать благотворительные жесты для врагов Украины.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:02 Ответить
А не пошли бы эти "граждане" на три веселых буквы!
показать весь комментарий
04.02.2021 16:03 Ответить
вместе с ляшко!
показать весь комментарий
04.02.2021 16:16 Ответить
Все мои знакомые кто переболел, и не в легкой форме, кучу бабок кинули на лечение, причем не призывали раиссю и пуйла, и с их зарплат отчисляются налоги в бюджет. А тут.. Граждане Украины из ОРДЛО смогут получить бесплатное лечение от COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7521
показать весь комментарий
04.02.2021 16:03 Ответить
Лугандонские ватники вообще не должны здесь показываться.Нечего им здесь делать.... Они перегораживали нашей армии дорогу, чтобы не защищали их от путенской нечисти....А теперь мы создаём им все условия для беззаботной жизни на нашей, свободной территории.... Пусть сидят в своей пропутинской резервации для ватной биогрязи...
показать весь комментарий
04.02.2021 16:03 Ответить
и пусть путен их и лечит в своей нарассее
показать весь комментарий
04.02.2021 16:12 Ответить
А ті, хто не з ордло- повинні платити. Ок, натяк зрозумілий.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:03 Ответить
страх потеряли??? их лечить бесплатно, а нас за деньги??? верх цинизма!!! пенсию им дай из нашего кармана, вылечи их из нашего кармана, а они Украину хают на каждом углу!
показать весь комментарий
04.02.2021 16:03 Ответить
Ляшко с куяли баня завалилась?
показать весь комментарий
04.02.2021 16:04 Ответить
Хоба
А если реально - топусть проверяются как и мы, я вот чет чуть не обосрался шр не чул и не обонял дым от сигарет.
а потом - да что за бл.
да
показать весь комментарий
04.02.2021 16:05 Ответить
Совершенно правильно, нужно вакцинировать - Спутником Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3207
показать весь комментарий
04.02.2021 16:07 Ответить
Санврач Ляшко рвется в "главари" ОРДЛОпомойки ?..
показать весь комментарий
04.02.2021 16:10 Ответить
В жопу еще их поцелуй, достойный однофамилец Ляшка!
показать весь комментарий
04.02.2021 16:10 Ответить
А що ляшко для них новачок закупить?
показать весь комментарий
04.02.2021 16:11 Ответить
А в Украине так бесплатно или хотя бы частично НЕ ЛЕЧАТ. Денег не лечись сам и весь ответ.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:11 Ответить
Хм, а почему это ордловцам такие льготы? За какие такие заслуги? Налогами граждан Украины лечить прокацапленых манкуртов бесплатно в то время, когда все остальные украинцы платят за лечение. Вот это цинизм.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:13 Ответить
с какого писи ? Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7495
показать весь комментарий
04.02.2021 16:14 Ответить
Не зрозумів? Вони вже почали сплачувати податки в бюджет??? З якого дива їм пенсії платять з моїх грошей???
показать весь комментарий
04.02.2021 16:14 Ответить
Если через клизму я не против....
показать весь комментарий
04.02.2021 16:16 Ответить
Та всьо нормально , - тільки треба ще довше за ними спостерігати . Бо вони там колються російським спутніком ? , - а це може бути небезпечним для Українців .
показать весь комментарий
04.02.2021 16:18 Ответить
лечиться взамен на стереилизивоться..
показать весь комментарий
04.02.2021 16:18 Ответить
А с какого это хрена, извините за мои налоги их должны здесь лечить??? Нехай их лечат в срусском мире в который они так хотят вступить, проблемы населения оккупированных территорий должны волновать только оккупанта, тем более что эти ватники сами этого хотели.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:20 Ответить
Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9705
показать весь комментарий
04.02.2021 16:21 Ответить
Палати обладнати відразу у СІЗО.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:21 Ответить
Хочу услышать от ляха ответ на вопрос:
1. Какого вы собираетесь лечить за деньги украинцев налогоплательщиков вату, которая уже 7 год ни копейки в бюджет не положила?
2. Какого х-я при эпидемии, отсутствии вакцины в Украине, неизвестно когда начнется и закончится вакцинация - вы не закрыли на карантин территории, где на эпидемию х-й ложили? Украинцы значит внутри страны ездить не должны (периодически). А лугандонцы, которые свободно ездят в рашку, картоплестан и разносят заразу - вход свободный?
ГДЕ ЛОГИКА?
показать весь комментарий
04.02.2021 16:23 Ответить
Гарний тролінг, коли КПВВ зачинені.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:28 Ответить
евросоюзу не нужны нахлебники с лугандона
показать весь комментарий
04.02.2021 16:33 Ответить
Не ну все правильно, канешна. Они ненавидят независимую Укриану. Они называют нас майданутыми бэндэровцами. Они получают гражданство московии. Они не платят налоги Украине. А мы им за это бесплатное лечение от Ковид. Нада еще по выздороалении им вручать денежный приз и трехлитровую банку чорнай икры...
показать весь комментарий
04.02.2021 16:45 Ответить
А колоть будут американской вакциной, Сорос чипирует бесплатно! Приезжайте Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1703
показать весь комментарий
04.02.2021 16:48 Ответить
Нада признать днр и лнр, тогда даже ***** офигеет от такой многоходовки. Пусть кормит нахлебников из лугандона Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3770
показать весь комментарий
04.02.2021 16:54 Ответить
А украинцы на нашей территории?
показать весь комментарий
04.02.2021 16:55 Ответить
Сьогоднішня влада в України.., це суцільне міністерство обіцянок.((( Громадяни України з ОРДЛО зможуть отримати безоплатне лікування від COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5444
показать весь комментарий
04.02.2021 16:58 Ответить
и безплатную путевку в Оман! ляшко , а их уже колят путлеровским новичком V от которого морда становится козлиной и на ногах лапти отрастают.
показать весь комментарий
04.02.2021 17:02 Ответить
Ляшко ты украинцев вылечил бесплатно??
Так вот верни всем деньги..потраченные на лечение..и не только
Что ты возомнил о себе???квартиру им отдай свою и зарплату с Зеленский..и лечите их как хотите....
показать весь комментарий
04.02.2021 17:04 Ответить
Как это понять?
1. При прохождении паспортного контроля они устанавливают приложение "Дій Вдома", в сервисной зоне могут пройти тест в пунктах тестирования. если результат теста отрицательный, ... человек не нуждается в изоляции или обсервации.

2. Если у человека нет возможности установить приложение, областные администрации ... создали обсерваторы, в которых люди должны пробыть 14 дней.
То есть, если у человека нет возможности установить приложение, то он не может пройти тест в пунктах тестирования в сервисной зоне, и должен отправиться в обсерватор?
показать весь комментарий
04.02.2021 17:05 Ответить
а спину вареньем им не намазать?
показать весь комментарий
04.02.2021 17:12 Ответить
Скіпідарні примочки з перцем допомогають.
показать весь комментарий
04.02.2021 19:12 Ответить
А разве у государства Украина есть свои деньги 💸,или это деньги налогоплательщиков,в любой цивилизованной стране после заявления этого д.била,писал бы заявление на увольнение.
показать весь комментарий
04.02.2021 17:20 Ответить
Може ті гроші будуть брати з багатомільярдної "чорної діри" Держбюджету чи будуть лікувати асфальтом з доріг, який вже пливе зі снігом?
показать весь комментарий
04.02.2021 19:09 Ответить
Краще їм мізки пролікуйте
показать весь комментарий
04.02.2021 17:22 Ответить
За какой хер граждан россии мы должны бесплатно лечить？А еще им пенсии платят,может стоит свой народ обеспечить всем необходимым,а потом уже помогать странам третьего мира？
показать весь комментарий
04.02.2021 17:26 Ответить
Чего это вдруг ? За красивые глазки ?
показать весь комментарий
04.02.2021 17:35 Ответить
Все КПВВ с Лугандоном надо закрыть на 20 лет!
показать весь комментарий
04.02.2021 17:37 Ответить
Ну к тому времени как у Украины будет вакцина ОРДЛО уже провакцинируется.
показать весь комментарий
04.02.2021 17:54 Ответить
А я згоден! Всіх з ОРДЛО варто таки вакцинувати безкоштовно. Одна умова - після отримання повного контролю над кордоном. Це ж логічно.
показать весь комментарий
04.02.2021 18:18 Ответить
Невже цей пан також перехворів коронавірусом з ускладненням? Ще б запропонував першочергову безплатну вакцинацію, бо тут вже ту вакцину "нікуди дівати".
показать весь комментарий
04.02.2021 19:04 Ответить
Товарищ Ляшко! Оккупированные территории обязан содержать оккупант - рашиssкая федерация. Изучайте международное право. Женевская конвенция Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны. Статья 55
"Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны". Ляшко пора в Карпаты на курсы повышения квалификации ехать. Зеленый мозг не может долго без помощи медицинских специалистов существовать. А там вода и воздух целебные! А из-за рельефа местности не так хорошо слышны команды кремлевских кураторов. Есть реальная возможность не спалиться на тропе коллаборационизма.
показать весь комментарий
04.02.2021 21:30 Ответить
 
 