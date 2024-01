Граждане Украины из ОРДЛО смогут получить бесплатное лечение от COVID-19, - Ляшко

Граждане Украины из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатное лечение от COVID-19 в случае выявления болезни.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе дискуссии "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation".

"Люди, которые пересекают пункты въезда/выезда из неподконтрольной на подконтрольную территорию Украины в Луганской и Донецкой областях, имеют возможность пройти тестирование на COVID-19. При прохождении паспортного контроля они устанавливают приложение "Дій Вдома", в сервисной зоне могут пройти тест в пунктах тестирования. если результат теста отрицательный, пункт тестирования передает информацию в приложение "Дій Вдома" и человек не нуждается в изоляции или обсервации .... в случае, если у человека нет возможности установить приложение, областные администрации Донецкой и Луганской областей создали обсерваторы, в которых люди должны пробыть 14 дней для того, чтобы проверить, не проявятся ли у них симптомы болезни. Если это (заболевание. - Ред.) будет обнаружено, они будут получать бесплатное лечение на территории Украины. Если симптомы болезни не будут обнаружены, граждане могут свободно передвигаться по территории, подконтрольной Украине", - сказал Ляшко.

Главный санврач подчеркнул, что помощь на подконтрольной части Украины предоставляется всем бесплатно. Финансирование этих услуг осуществляется Национальной службой здоровья Украины за счет государственного бюджета.

