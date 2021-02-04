Граждане Украины из ОРДЛО смогут получить бесплатное лечение от COVID-19, - Ляшко
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Граждане Украины из неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей могут получить бесплатное лечение от COVID-19 в случае выявления болезни.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе дискуссии "COVID-19 pandemic in the context of humanitarian crisis: East Ukranian situation".
"Люди, которые пересекают пункты въезда/выезда из неподконтрольной на подконтрольную территорию Украины в Луганской и Донецкой областях, имеют возможность пройти тестирование на COVID-19. При прохождении паспортного контроля они устанавливают приложение "Дій Вдома", в сервисной зоне могут пройти тест в пунктах тестирования. если результат теста отрицательный, пункт тестирования передает информацию в приложение "Дій Вдома" и человек не нуждается в изоляции или обсервации .... в случае, если у человека нет возможности установить приложение, областные администрации Донецкой и Луганской областей создали обсерваторы, в которых люди должны пробыть 14 дней для того, чтобы проверить, не проявятся ли у них симптомы болезни. Если это (заболевание. - Ред.) будет обнаружено, они будут получать бесплатное лечение на территории Украины. Если симптомы болезни не будут обнаружены, граждане могут свободно передвигаться по территории, подконтрольной Украине", - сказал Ляшко.
Главный санврач подчеркнул, что помощь на подконтрольной части Украины предоставляется всем бесплатно. Финансирование этих услуг осуществляется Национальной службой здоровья Украины за счет государственного бюджета.
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Ляшко 'рамси попутав'.
А если реально - топусть проверяются как и мы, я вот чет чуть не обосрался шр не чул и не обонял дым от сигарет.
а потом - да что за бл.
да
1. Какого вы собираетесь лечить за деньги украинцев налогоплательщиков вату, которая уже 7 год ни копейки в бюджет не положила?
2. Какого х-я при эпидемии, отсутствии вакцины в Украине, неизвестно когда начнется и закончится вакцинация - вы не закрыли на карантин территории, где на эпидемию х-й ложили? Украинцы значит внутри страны ездить не должны (периодически). А лугандонцы, которые свободно ездят в рашку, картоплестан и разносят заразу - вход свободный?
ГДЕ ЛОГИКА?
Так вот верни всем деньги..потраченные на лечение..и не только
Что ты возомнил о себе???квартиру им отдай свою и зарплату с Зеленский..и лечите их как хотите....
1. При прохождении паспортного контроля они устанавливают приложение "Дій Вдома", в сервисной зоне могут пройти тест в пунктах тестирования. если результат теста отрицательный, ... человек не нуждается в изоляции или обсервации.
2. Если у человека нет возможности установить приложение, областные администрации ... создали обсерваторы, в которых люди должны пробыть 14 дней.
То есть, если у человека нет возможности установить приложение, то он не может пройти тест в пунктах тестирования в сервисной зоне, и должен отправиться в обсерватор?
"Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны". Ляшко пора в Карпаты на курсы повышения квалификации ехать. Зеленый мозг не может долго без помощи медицинских специалистов существовать. А там вода и воздух целебные! А из-за рельефа местности не так хорошо слышны команды кремлевских кураторов. Есть реальная возможность не спалиться на тропе коллаборационизма.