ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым
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Законопроект повышает статус использования цифровых паспортов в приложении "Дія" на юридическом уровне.
За документ проголосовали 303 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными. Вариантов "не принять" "Дію" больше не будет", – прокомментировал принятие законопроекта вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что соответствующие изменения в указанный закон разработало Минцифры совместно с комитетом цифровой трансформации. "До этого пользование паспортами в "Дії" регулировалось постановлением Кабинета Министров", - уточнил Федоров.
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Законопроект дает определения е-паспорту – паспорту гражданина Украины в форме карточке и е-паспорту для выезда за границу.
Согласно законопроекту, е-паспорт можно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства. Однако эта норма не распространяется на пересечение государственной границы и въезд/выезд на/из временно оккупированные территории Украины.
Согласно документу, электронные копии е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу могут подаваться и применяться как копии паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.
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Е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу оформляется бесплатно по желанию лица, на которого оформлен паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, которые оформлены с применением средств единого государственного демографического реестра.
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Правительство Канады признало организацию "Русское имперское движение" террористической. Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.. ссылка на официальную страницу в Твитторе: https://twitter.com/BillBlair/status/1357029087160786950
Всем желающим, предлагаю зайти на Ютуб и Твиттор, и кинуть жалобку на указанную организаций со ссылкой на официальную публикацию правительства Канады..
Сделаем жизнь руснявых имперцев невыносимой!
Я лично уже кинул страйки на обоих сервисах, но для сноса их каналов и страниц, нужно
количество!.. Слава Украине!.. и Пусть Бог хранит Канаду и Королеву!
Но все буде зовсім не так як ти вважаєш. Завдяки ньому навпаки каруселі стануть не можливими.
Суть не в результаті, а в отримані реальних даних. Промити населення через ЗМІ набагато простіше чим підробити результат виборів.
Якщо голосування в Дії зроблять правильно то не вийде видавати який завгодно результат бо якийсь Діма із Почаєва зможе подивитись скільки на його дільниці як проголосували. (Це і зараз можна зробити. Хоча про це ніхто не знає.) А потім подивитись на рівень вище. І ще вище. Коротше змінити результат не вийде інакше там де він буде змінено це побачать ті хто голосував і якщо їм не всеодно то вийдуть на вулиці.
По факту люди зможуть легко самі робити паралельний підрахунок.
А взагалі подивіться презентації по Дії.
Тут тебе и перепись, и референдум
Я понял, вы діей не пользуетесь, но мнение имеете.
Ну и нафика весь этот цырк?