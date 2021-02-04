РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15371 посетитель онлайн
Новости Общество
4 456 40
ВР (28729) законопроект (3043) паспорт (1134) Федоров Михаил (425) Дія (353)

ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым

Новости Цензор.НЕТ Общество

ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в

Законопроект повышает статус использования цифровых паспортов в приложении "Дія" на юридическом уровне.

За документ проголосовали 303 народных депутата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Украинцы смогут использовать цифровые паспорта наравне с бумажными. Вариантов "не принять" "Дію" больше не будет", – прокомментировал принятие законопроекта вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что соответствующие изменения в указанный закон разработало Минцифры совместно с комитетом цифровой трансформации. "До этого пользование паспортами в "Дії" регулировалось постановлением Кабинета Министров", - уточнил Федоров.

Читайте на Цензор.НЕТ: С апреля украинцы смогут менять прописку и получать больничный онлайн, - Федоров

Законопроект дает определения е-паспорту – паспорту гражданина Украины в форме карточке и е-паспорту для выезда за границу.

Согласно законопроекту, е-паспорт можно предъявлять на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства. Однако эта норма не распространяется на пересечение государственной границы и въезд/выезд на/из временно оккупированные территории Украины.

Согласно документу, электронные копии е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу могут подаваться и применяться как копии паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Также на Цензор.НЕТ: В "Дії" появятся цифровая подпись, смена места регистрации и электронный больничный, - Федоров

Е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу оформляется бесплатно по желанию лица, на которого оформлен паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу, которые оформлены с применением средств единого государственного демографического реестра.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Ув форумчане!
Правительство Канады признало организацию "Русское имперское движение" террористической. Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.. ссылка на официальную страницу в Твитторе: https://twitter.com/BillBlair/status/1357029087160786950
ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 2829

Всем желающим, предлагаю зайти на Ютуб и Твиттор, и кинуть жалобку на указанную организаций со ссылкой на официальную публикацию правительства Канады..
Сделаем жизнь руснявых имперцев невыносимой!
Я лично уже кинул страйки на обоих сервисах, но для сноса их каналов и страниц, нужно
количество!.. Слава Украине!.. и Пусть Бог хранит Канаду и Королеву!ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 2696
показать весь комментарий
04.02.2021 15:59
+4
Осталось изменить избирательное законодательство и голосовать "базами паспортов" вместо "каруселей" и "печенья". ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 8696
показать весь комментарий
04.02.2021 15:59
+4
Номера телефонов - уже слиты ... что бы рекламу пихать по смс .... осталось слить все паспорта и в смс будут приходить сообщения о десятках кредитов взятых на ваше имя )))
показать весь комментарий
04.02.2021 16:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ув форумчане!
Правительство Канады признало организацию "Русское имперское движение" террористической. Об этом сообщил министр общественной безопасности Канады Уильям Блэр.. ссылка на официальную страницу в Твитторе: https://twitter.com/BillBlair/status/1357029087160786950
ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 2829

Всем желающим, предлагаю зайти на Ютуб и Твиттор, и кинуть жалобку на указанную организаций со ссылкой на официальную публикацию правительства Канады..
Сделаем жизнь руснявых имперцев невыносимой!
Я лично уже кинул страйки на обоих сервисах, но для сноса их каналов и страниц, нужно
количество!.. Слава Украине!.. и Пусть Бог хранит Канаду и Королеву!ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 2696
показать весь комментарий
04.02.2021 15:59 Ответить
Осталось изменить избирательное законодательство и голосовать "базами паспортов" вместо "каруселей" и "печенья". ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 8696
показать весь комментарий
04.02.2021 15:59 Ответить
В Дії голосування теж буде. Воно вже в розробці. Почнуть із громадських голосувань та іншого що дозволить керувати місцевим місцевою владою.
Но все буде зовсім не так як ти вважаєш. Завдяки ньому навпаки каруселі стануть не можливими.
показать весь комментарий
05.02.2021 04:59 Ответить
Как раз зная, как сейчас, можно предположить, что "карусели", с их организационными и финансовыми заморочками, перестанут быть нужными, как устаревшие и хлопотные, т.к. в электронном виде "нарисовать" нужный результат "как два байта переслать" (с).
показать весь комментарий
05.02.2021 11:18 Ответить
так і зараз можна намалювати потрібний результат.
Суть не в результаті, а в отримані реальних даних. Промити населення через ЗМІ набагато простіше чим підробити результат виборів.
Якщо голосування в Дії зроблять правильно то не вийде видавати який завгодно результат бо якийсь Діма із Почаєва зможе подивитись скільки на його дільниці як проголосували. (Це і зараз можна зробити. Хоча про це ніхто не знає.) А потім подивитись на рівень вище. І ще вище. Коротше змінити результат не вийде інакше там де він буде змінено це побачать ті хто голосував і якщо їм не всеодно то вийдуть на вулиці.
По факту люди зможуть легко самі робити паралельний підрахунок.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:33 Ответить
Вы наверное далеки от IT. Поинтересуйтесь, как работают, к примеру, "дилинговые центры", которые якобы предлагают онлайн-торги на валютных биржах. Там тоже любой может посмотреть котировки из альтернативных источников и сверить - всё совпадёт. А депозит в любом случае сливается в нужную кассу. Это давно отработанная и отлично работающая технология.
показать весь комментарий
05.02.2021 22:43 Ответить
Номера телефонов - уже слиты ... что бы рекламу пихать по смс .... осталось слить все паспорта и в смс будут приходить сообщения о десятках кредитов взятых на ваше имя )))
показать весь комментарий
04.02.2021 16:03 Ответить
да-да, бумажный паспорт ведь никто не сливает ))
показать весь комментарий
04.02.2021 16:04 Ответить
всё что в интернете - сливают .... если бумажный паспорт оцифровать - шансов получить "кредит" больше ... если он всегда у тебя на полке - врятли
показать весь комментарий
04.02.2021 16:07 Ответить
да-да, мы тебе верим....
показать весь комментарий
04.02.2021 16:08 Ответить
кстати подскажи куда нести паспорт, чтобы его оцифровали? ))
показать весь комментарий
04.02.2021 16:10 Ответить
Знамо куда. В сканер или в дию. Но без шапки из фольги не сработает
показать весь комментарий
04.02.2021 16:16 Ответить
надо больше смайлов. Сероха )) ибо твой тупой вопрос становиться от них умней и краше "))"
показать весь комментарий
04.02.2021 16:43 Ответить
надо больше глупых коментов от тебя ботик безымянный
показать весь комментарий
04.02.2021 16:47 Ответить
можешь на них не отвечать ... тебя никто не заставлял сыр-гей.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:48 Ответить
Вы не из Украины? Паспорт и код, хоть бумажный хоть какой с копиями уже чуть ли не дворникам надо предоставлять. Так что на полке он у нас ни как не залежится.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:54 Ответить
Даже хз как относится к такой новости в нашем коррумпированном насквозь обществе. Посмотрим, как говорится.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:07 Ответить
А как я его проверю?
показать весь комментарий
04.02.2021 16:08 Ответить
открываешь и смотришь
показать весь комментарий
04.02.2021 16:10 Ответить
Будь-яка людина може перевірити дійсність вашого паспорту чи іншого документу у Дії за допомогою додатку Дія у себе на телефоні просто навівши камеру свого телефону на екран вашого.
А взагалі подивіться презентації по Дії.
показать весь комментарий
05.02.2021 04:48 Ответить
Скоро будет принято почтовое голосование как в Гамерике, вот тогда заживем!
Тут тебе и перепись, и референдум ВР приняла в первом чтении проект закона о цифровых паспортах: паспорт в "Дії" уравняли с аналоговым - Цензор.НЕТ 6505
показать весь комментарий
04.02.2021 16:12 Ответить
Сколько людей кинут... Люто.
показать весь комментарий
04.02.2021 16:22 Ответить
ужас, мы все умрем...
показать весь комментарий
04.02.2021 16:25 Ответить
А дія сьогодня не запускається🤔
показать весь комментарий
04.02.2021 16:28 Ответить
Сегодня все граждане на аналоговых основаниях, раз цифра отдыхает...
показать весь комментарий
04.02.2021 17:16 Ответить
Я наверное очень отсталый человек , но если , например , потеряю или у меня украдут смартфон , - то по сути я становлюсь бомжем .. . ) .
показать весь комментарий
04.02.2021 16:34 Ответить
в первую очередь ты глупый человек
показать весь комментарий
04.02.2021 16:48 Ответить
Скорее всего - доверчивый . Но очень быстро учусь на своих ошибках . )
показать весь комментарий
04.02.2021 17:00 Ответить
Нуу если беспароля - тогда да.
показать весь комментарий
04.02.2021 17:19 Ответить
Как пользоваться діей без пароля? С правами РУТ установить и то геморно. А есть ли моды діі без пароля?
Я понял, вы діей не пользуетесь, но мнение имеете.
показать весь комментарий
04.02.2021 17:41 Ответить
Ну хорошо, на выезде с Украины я его покажу, а на въезде куда поехал развернут назад без бумажного.
Ну и нафика весь этот цырк?
показать весь комментарий
04.02.2021 17:20 Ответить
Чтобы фальсифицировать выборы и референдумы
показать весь комментарий
05.02.2021 01:43 Ответить
Я бы поостереглась доверять свои персональные данные программе, которую лепила команда зеленых клоунов. Боюсь, что защита от хакеров в этой Дії так же надежна и профессиональна, как и бубочкина способность управлять государством, то есть никакая. ВР ухвалила в першому читанні проєкт закону про цифрові паспорти: паспорт у "Дії" зрівняли з аналоговим - Цензор.НЕТ 6982
показать весь комментарий
04.02.2021 17:32 Ответить
Они уже там, можете расслабицца.
показать весь комментарий
04.02.2021 17:35 Ответить
Ну її робили не клоуни. Її робили ті кого б пропагандисти із закритих каналів назвали соросятами, хоча я подивившись на їх звіти вважаю їх бозосятами так як їх фінансує здається Амазон. А його власник це той чувак що типу Ілон Маск но без піару - у нього теж є своя ракета яка вміє те що фалькон. І ще не давно він був самою багато людиною на планеті.
показать весь комментарий
05.02.2021 04:52 Ответить
Цікаво, не знала про це
показать весь комментарий
05.02.2021 14:27 Ответить
Только терминалов для считывания-нэту,и когда будут неизвестно.
показать весь комментарий
04.02.2021 17:45 Ответить
Для Дії їх нафіг не треба.
показать весь комментарий
05.02.2021 04:53 Ответить
Пришел сегодня в Райффайзен счет открывать. Показываю Дию. А мне говорят что мы это не принимаем. Несите бумажки
показать весь комментарий
04.02.2021 20:12 Ответить
 
 