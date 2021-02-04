ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука Марченко, - Шабунин

Центр противодействия коррупции направил главам Госдепа и Минфина США письмо с просьбой расширить санкции против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука на его жену Оксану Марченко и на депутата этой партии Тараса Козака.

Об этом глава правления ЦПК Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с коллегами отправили Председателям Госдепа и Минфина США открытое письмо, которым просить расширить санкции по Медведчуку на его жену и Козака. Именно через сеть зарегистрированных на них кампаний Медведчук избегает разрушительных последствий санкций США персонально в отношении него", - написал Шабунин.

Среди подписантов письма - 17 организаций: ЦПК, Transparency International Ukraine, Автомайдан, движение ЧЕСНО, Детектор медиа, Bihus.info, Институт массовой информации, Харьковский антикоррупционный центр и другие.

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ЦПК не впервые инициирует санкции США против украинских политиков. Так, он добился введения ограничительных мер против "слуги народа" Александра Дубинского.