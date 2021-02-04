ЦПК просит США ввести санкции против Козака и жены Медведчука Марченко, - Шабунин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Центр противодействия коррупции направил главам Госдепа и Минфина США письмо с просьбой расширить санкции против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука на его жену Оксану Марченко и на депутата этой партии Тараса Козака.
Об этом глава правления ЦПК Виталий Шабунин сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе с коллегами отправили Председателям Госдепа и Минфина США открытое письмо, которым просить расширить санкции по Медведчуку на его жену и Козака. Именно через сеть зарегистрированных на них кампаний Медведчук избегает разрушительных последствий санкций США персонально в отношении него", - написал Шабунин.
Среди подписантов письма - 17 организаций: ЦПК, Transparency International Ukraine, Автомайдан, движение ЧЕСНО, Детектор медиа, Bihus.info, Институт массовой информации, Харьковский антикоррупционный центр и другие.
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ЦПК не впервые инициирует санкции США против украинских политиков. Так, он добился введения ограничительных мер против "слуги народа" Александра Дубинского.
Пожалуйста, подождите...
В ответ надо провести референдум о запрещении ОПЗЖ как партии, которая подрывает устои государства....
Я смотрю Шабунин и Ко делают для Украины больше пользы чем СБУ и президент вместе взятые!
вони нелохито не гівно)
Якщо по -простому, то українська держава не здатна захистити свої національні інтереси, а цим має займатися Байден.
https://charter97.org/ru/news/2021/2/4/410113/
https://charter97.org/ru/news/2021/2/4/410113/
Сыну немецкого шуцмана санкции и презрение!
...
є багато красивіших (навіть з мереживом зморшок і зайвою вагою).. бо вони не штучні, а природні
Беню бриты обидели деньги Привату надо возращать...
Как по мне,то США надавили...
Оце Буба попав...
Це ж треба буде і "Г+Г" прикривати, акції якого у Бєні та Оксанки мертветчукової.
ОПЗЖ на своєму з'їзді вирішила ініціювати імпічмент Зеленського
У нас в политике в основном мошенники, проходимцы и казнокрады, со множественными рабиновичами....
ви не знаєте яка якість і яка користь від тієї роботи?
то може пора вже самим виносити сміття зі своєї хати і починати прибиратися, щоб від цієї рашапоїдної срані піря сипалось.
Введення військового стану. Арешт всієї опзж і інших агентів кацапстана!
Він служив "саветской подібне"!?
И Штаты просить не нужно
и войну на Донбасе враз прекратят мацкали поганые
ДАВНО ПОРА ВЖЕ ЦЮ МЕРЗОТУ СЄПАРСЬКУ ПОСТАВИТИ НА МІСЦЕ