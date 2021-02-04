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На Черкасщине замкомандира части Нацгвардии задержан на взятке 1 тыс. долл. за зачисление на контрактную службу, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

3 февраля в Черкасской области правоохранители задержали заместителя командира одной из воинских частей Нацгвардии при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

На Черкасщине замкомандира части Нацгвардии задержан на взятке 1 тыс. долл. за зачисление на контрактную службу, - Нацполиция 01

По данным следствия, граждане, желающие поступить на службу по контракту, должны были платить военному определенное вознаграждение. За это он обещал зачислить их в списки воинской части и в дальнейшем подписать контракт.

В среду, 3 февраля, правоохранители задержали заместителя командира сразу после получения 1000 долларов взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На Черкасщине замкомандира части Нацгвардии задержан на взятке 1 тыс. долл. за зачисление на контрактную службу, - Нацполиция 02

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Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества .

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
За непризыв-берут, за контракт-берут, эту страну не победить!)
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04.02.2021 16:48
+3
а що буде коли армія відповідатиме зразку НАТОвської, у т.ч. зарплата? Треба буде вихід на міністра мати, щоби контрачем піти
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04.02.2021 16:46
+3
1000 баксів за те, щоб тебе взяли працювати на зарплату військового? 99,5%, що це був якийсь ворожий шпигун, щоб передавати інформацію з частини. Заплатив мабуть за те, щоб взяли на контракт не перевіряючі важливих документів і біографії. А якщо перевіряти, то на контракт можно подати заяву просто у якийсь другий військомат безкоштовно.
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04.02.2021 16:53
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Правила форума Совет форумчан
а що буде коли армія відповідатиме зразку НАТОвської, у т.ч. зарплата? Треба буде вихід на міністра мати, щоби контрачем піти
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04.02.2021 16:46 Ответить
За непризыв-берут, за контракт-берут, эту страну не победить!)
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04.02.2021 16:48 Ответить
Ти правий! Правда, в Західних "патріотичних" областях більше дають, щоб не служити, а швидко змотатися за бугор.
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04.02.2021 17:53 Ответить
Во времена настали... )))
Не, ну а чо, классный бизнесплан для мо: все желающие служить по контракту должны проходить через аукцион продажи должностей )))
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04.02.2021 16:49 Ответить
1000 баксів за те, щоб тебе взяли працювати на зарплату військового? 99,5%, що це був якийсь ворожий шпигун, щоб передавати інформацію з частини. Заплатив мабуть за те, щоб взяли на контракт не перевіряючі важливих документів і біографії. А якщо перевіряти, то на контракт можно подати заяву просто у якийсь другий військомат безкоштовно.
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04.02.2021 16:53 Ответить
насправді усе простіше, це була "торпеда".
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04.02.2021 16:56 Ответить
зазазазазаазамзам комманедира обмельчали замкамандиры
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04.02.2021 17:09 Ответить
полиция задерживает нацгвардию и кто главнее своих же и выше уровнем такой бред надо было караул в ружье и дать отпор муссорам))
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04.02.2021 17:10 Ответить
негодяй просто позорит высокое звание офицера украинской армии
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04.02.2021 17:11 Ответить
в говорят что никто служить не хочет На Черкащині заступника командира частини Нацгвардії затримано на хабарі 1 тис. дол. За зарахування на контрактну службу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4065
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04.02.2021 17:32 Ответить
На Черкащині заступника командира частини Нацгвардії затримано на хабарі 1 тис. дол. За зарахування на контрактну службу, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1400
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04.02.2021 18:40 Ответить
 
 