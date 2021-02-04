На Черкасщине замкомандира части Нацгвардии задержан на взятке 1 тыс. долл. за зачисление на контрактную службу, - Нацполиция. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж
3 февраля в Черкасской области правоохранители задержали заместителя командира одной из воинских частей Нацгвардии при получении взятки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.
По данным следствия, граждане, желающие поступить на службу по контракту, должны были платить военному определенное вознаграждение. За это он обещал зачислить их в списки воинской части и в дальнейшем подписать контракт.
В среду, 3 февраля, правоохранители задержали заместителя командира сразу после получения 1000 долларов взятки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от 5-ти до 10-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет, с конфискацией имущества .
Пожалуйста, подождите...
Не, ну а чо, классный бизнесплан для мо: все желающие служить по контракту должны проходить через аукцион продажи должностей )))