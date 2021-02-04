Вакцина Pfizer приедет в термобоксах, специальных условий для хранения не нужно, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цилык

Вакцина от COVID американской компании Pfizer не требует специальных условий хранения или транспортировки несмотря на то, что хранится при температуре ниже -70. Она поставляется в специальных боксах, которые поддерживают нужную температуру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на онлайн-встрече "Глобальный обзор экономики Украины" заявила генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык.

"На самом деле это (логистика вакцины. - Ред.) проще, чем все представляют себе в Украине. Потому что вакцина поставляется в специальных термобоксах, которые поддерживают эту температуру. У нас есть пять недель, на протяжении которых термобоксы ее поддерживают. То есть это не требует рефрижираторов и машин… в Европе это вообще FedEx (почтовый оператор. - Ред.) развозит", - отметила Цилык.

Ранее сообщалось, что Украина начнет прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и AstraZeneca.

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