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Вакцина Pfizer приедет в термобоксах, специальных условий для хранения не нужно, - гендиректор "Pfizer Ukraine" Цилык

Новости Цензор.НЕТ Общество

Вакцина Pfizer приедет в термобоксах, специальных условий для хранения не нужно, - гендиректор

Вакцина от COVID американской компании Pfizer не требует специальных условий хранения или транспортировки несмотря на то, что хранится при температуре ниже -70. Она поставляется в специальных боксах, которые поддерживают нужную температуру.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на онлайн-встрече "Глобальный обзор экономики Украины" заявила генеральный директор Pfizer Ukraine Зоряна Цилык.

"На самом деле это (логистика вакцины. - Ред.) проще, чем все представляют себе в Украине. Потому что вакцина поставляется в специальных термобоксах, которые поддерживают эту температуру. У нас есть пять недель, на протяжении которых термобоксы ее поддерживают. То есть это не требует рефрижираторов и машин… в Европе это вообще FedEx (почтовый оператор. - Ред.) развозит", - отметила Цилык.

Ранее сообщалось, что Украина начнет прививки от коронавируса вакцинами Pfizer и AstraZeneca.

Также читайте: Ученые начали тестировать на людях комбинацию вакцин Pfizer и AstraZeneca

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+4
Какой термобокс обеспечит - 80 по Цельсию. Смешно же.
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04.02.2021 16:55
+4
Нас мало чем можно испугать.Но вот сегодня нам реально стало страшно, когда мы осознали, кому могут доверить вакцинацию в Украине.
Выступление генерального директора Pfizer Ukraine Зоряны Цилык в ходе онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины"
Тайминг выступления на видео 1.57.34
https://www.youtube.com/watch?v=Z1gX2WAvBso&t=0s&ab_channel=EuropeanBusinessAssociationUkraine
Это ... утверждает, что вакцина Pfizer не требует (!) для своего хранения специальных условий с минус 70, оказывается она может в течении 5 недель (!!!) храниться в термобоксах (!!!). И этот бред клонируется всеми СМИ !
Вакцина Pfizer выдерживает нахождение вне гипотемпературных условий не более (!) пяти дней (!!!). На шестой день ее можно выбрасывать.
Мы писали об этом 27.‎12.‎2020 .
В системе "Державного агентства резерву України" существует единственное хранилище №АС-22....8 способное обеспечить хранение вакцин производства компаний "BioNTech SE" и "Pfizer, Inc" с необходимым уровнем температурного режима. Ориентировочный объем хранения составляет 75-80 тысяч упакованных доз вакцины. Но техническое состояние хранилища нам неизвестно. Мы писали об этом 12.‎12.‎2020 г.

Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.htmlУслышьте нас !
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04.02.2021 17:50
+3
Не нужно?
Те скоро ждать новость что в связи с нарушением условий хранения, вакцине п-ц?
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04.02.2021 16:53
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Не нужно?
Те скоро ждать новость что в связи с нарушением условий хранения, вакцине п-ц?
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04.02.2021 16:53 Ответить
дальше заголовка не читай, сразу коммент набирай...
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04.02.2021 17:10 Ответить
Если надеешься только на то, что кто то там уже все предусмотрел, то очень легко сесть в лужу.
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04.02.2021 17:13 Ответить
Нас мало чем можно испугать. Но вот сегодня нам реально стало страшно, когда мы осознали, кому могут доверить вакцинацию в Украине. Выступление генерального директора Pfizer Ukraine Зоряны Цилык в ходе онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины" Тайминг выступления на видео 1.57.34
https://www.youtube.com/watch?v=Z1gX2WAvBso&t=0s&ab_channel=EuropeanBusinessAssociationUkraine
Это ... утверждает, что вакцина Pfizer не требует (!) для своего хранения специальных условий с минус 70, оказывается она может в течении 5 недель (!!!) храниться в термобоксах (!!!). И этот бред клонируется всеми СМИ !
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04.02.2021 20:05 Ответить
Вакцина Pfizer выдерживает нахождение вне гипотемпературных условий не более (!) пяти дней (!!!). На шестой день ее можно выбрасывать.
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04.02.2021 20:06 Ответить
Какой термобокс обеспечит - 80 по Цельсию. Смешно же.
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04.02.2021 16:55 Ответить
и 5 недель?
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04.02.2021 16:56 Ответить
Жидкий азот при испарении или другое вещество
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04.02.2021 16:57 Ответить
Вижу вы любитель фантастических фильмов.
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04.02.2021 17:01 Ответить
Лучше сухой лед. -78. Ибо жидкий азот при испарении конденсирует кислород. Его в виде жидкости конденсируется немного, но штука пренепреятнейшая. Капля масла, контакт с жиром, смазкой - и бадабум.
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04.02.2021 17:02 Ответить
А надо ли этот сухой лед подбрасывать в термос, как дровишки в печку? Или и так сойдет?
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04.02.2021 17:18 Ответить
Надо, но если термобокс качественный, то не очень часто. Обычно рассчитывают так, чтобы не чаще, чем раз в сутки, хотя могут быть варианты.
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04.02.2021 17:22 Ответить
Кстати, если термобокс поместить в хорошую обычную морозилку с минус 30, то сухой лед надо будет закидывать гораздо реже.
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04.02.2021 17:30 Ответить
В ИТАЛИИ РАЗРАБОТАЛИ МОБИЛЬНУЮ МОРОЗИЛКУ-ТЕРМОС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
это вот это что ли? Но тут написано что держит 2 дня !
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04.02.2021 17:57 Ответить
Так вы продолжаете настаивать ,что в Европе не используют вакцину астразенека,
которая принадлежит к ДНК -вакцинам ?
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04.02.2021 18:01 Ответить
Количество сухого льда в спец. отсеке контейнера рассчитано на 5 недель. Надо успеть истратить всю вакцину в контейнере. Потом заказывать новую. Наверное, можно и подбросить сухой лёд после 5 недель, если отсек имеет такое большое отверстие, но кто этим будет заморачиваться?
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04.02.2021 17:32 Ответить
да никто ничего подбрасывать не будет. Разворуют гораздо раньше и превратят в помои.
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04.02.2021 18:41 Ответить
еще одна звездная-зоряна....смешно другое, "Pfizer нет, а гендиректор "Pfizer Ukraine" уже есть
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04.02.2021 16:59 Ответить
Морозильник с ультра низкой температурой на 528 л. (-10...-86°С) вертикальный, также существуют автономные боксы, охлаждаемые до -80-86 град, в которых суточное падение не превышает 0,5 град С
Вакцина Pfizer приїде в термобоксах, спеціальних умов для зберігання не потрібно, - гендиректорка "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 3582
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04.02.2021 17:09 Ответить
Зачем Вы рассказываете про этот холодильник, если сказано, что он не нужен, потому, что термобокс имеет отсек с сухим льдом. И изотермические контейнеры FEDEX тоже не о том. Вакцина находится в коробке (термобоксе) размером примерно 60 х 50 х 40 см с отсеком для сухого льда.
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04.02.2021 17:40 Ответить
Зачем мне знать, в каких контейнерах на поддонах перевозят вакцину? Интересно знать, в каких коробках вакцина будет храниться в пунктах вакцинации, для которых нет необходимости приобретать специальные холодильники. Поэтому Ваша информация о больших контейнерах и спецхолодильниках ни к чему.
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04.02.2021 17:56 Ответить
Вам вообще ничего не надо знать, кроме места вакцинации. (И мне тоже). Всю логистику обеспечивают другие люди. Я просто раньше интересовался этой темой у друзей, непосредственно работающих в Европе и имеющих к этому какое-то отношение. И всю эту проблему с хранением вакцин в Украины изучали специалисты, а не читатели/писатели Цензора. Специально для вас: это был мой ответ, что подобная техника существует. И в Украине тоже. Но там же (читать умеете?) "также существуют автономные боксы, охлаждаемые до -80-86 град, в которых суточное падение не превышает 0,5 град С".
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04.02.2021 18:02 Ответить
Что значит "мне ничего не надо знать"? Я мог бы принять эту точку зрения, если бы жил в Германии, где наличествует высочайшая степень дисциплины, ответственности и компетентности. А мы в Украине по крупицам на форумах собираем информацию о том, сможет ли наша медицина обеспечить должные условия хранения, потому, что никакой уверенности в этом нет. Вот и проходится домысливать и задавать глупые вопросы.
И мне не всё равно, какую мне предложат вакцину - годную или нет, а вероятность обмана весьма высока. Вот, к примеру, ещё один вопрос, ответ на который развеял бы сомнения у многих: имеется ли на бутылочках (а не на контейнере!) тепловой маркер пригодности?
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04.02.2021 18:21 Ответить
ну я бы не расслаблялся...что в Европе норма - у нас не всегда срабатывает
например, при вскрытии бокса сколько нужно времени чтоб успеть использовать всю...
и навряд ли ее сразу можно водить (т.е замороженную)? - не смейтесь рассуждаю как обыватель)))))))
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04.02.2021 16:55 Ответить
Перед введением несколько дней ее можно хранить при минус восьми.
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04.02.2021 17:31 Ответить
Скажите, если знаете, а, что, вакцина сделана не на воде? Потому, что если на воде, она должна замёрзнуть, а бутылочка должна треснуть.
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04.02.2021 17:48 Ответить
приедет в термобоксах...

Посмотреть бы на эти термобоксы, которые автономно держат 5 недель температуру минус 70.
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04.02.2021 16:56 Ответить
Морозильник с ультра низкой температурой на 528 л. (-10...-86°С) вертикальный, также существуют автономные боксы, охлаждаемые до -80-86 град, в которых суточное падение не превышает 0,5 град С
Вакцина Pfizer приїде в термобоксах, спеціальних умов для зберігання не потрібно, - гендиректорка "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 3523
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04.02.2021 17:10 Ответить
Сделать такие термобоксы - не проблема.
Вопрос в том, сколько они будут стоить.
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04.02.2021 17:08 Ответить
В ИТАЛИИ РАЗРАБОТАЛИ МОБИЛЬНУЮ МОРОЗИЛКУ-ТЕРМОС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
Написано, что для 180000 доз камера будет стоить 40 000 €, а в 4 раза меньше - 10000€. Но там написано, что держит 2 дня, а не 5 недель.
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04.02.2021 17:51 Ответить
Возможны два варианта:
1. камера холод сохраняет
2. камера холод производит.
Во втором случае тоже два варианта:
а) за счёт внутреннего полностью автономного источника
б) с возможностью воткнуть её в розетку по прибытии
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04.02.2021 18:15 Ответить
В таких изотермических контейнерах FEDEX доставляет вакцину в Европе.
Вакцина Pfizer приїде в термобоксах, спеціальних умов для зберігання не потрібно, - гендиректорка "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 7033
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04.02.2021 17:17 Ответить
Глава фирмы va-Q-tec Йоахим Кун перед рефрижераторными контейнерами для перевозки вакцин. Компания смогла в ограниченный срок предоставить нужное количество контейнеров, причем без всякой рекламы со всех утюгов, как это делается у нас. Возможно, Степанов и Шмыгаль, хотели всех успокоить, но только еще раз показали свою несостоятельность.
И эти люди находятся у руля и принимают ключевые для нации решения?...
Вакцина Pfizer приїде в термобоксах, спеціальних умов для зберігання не потрібно, - гендиректорка "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 6861
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04.02.2021 17:23 Ответить
Мировая логистическая отрасль стоит перед беспрецедентной задачей. В ближайшие год-два ей предстоит обеспечить доставку порядка 10 млрд доз, прогнозируют в Бонне в штаб-квартире немецкого концерна Deutsche Post DHL - лидера отрасли. В любом случае доз окажется больше, чем жителей планеты, поскольку многие вакцины предполагают двухкратную прививку. По подсчетам входящей в холдинг компании DHL, различными транспортными средствами необходимо будет перевезти 200 тысяч грузовых паллет (поддонов) и осуществить примерно 15 тысяч авиаперевозок.
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04.02.2021 17:25 Ответить
Сайт компании-производителя, там есть дополнительная информация

va-Q-tec - динамично развивающаяся высокотехнологичная компания, которая с 2001 года является пионером в разработке инновационных решений в изоляционной промышленности на основе энергоэффективных, компактных и экологически чистых вакуумных изоляционных панелей (VIP). VIP изоляция примерно в 10 раз более эффективна по сравнению с традиционной изоляцией из волокна или пены.
Кроме того, va-Q-tec производит решения для пассивной термоупаковки (контейнеры и коробки), которые обеспечивают постоянный температурный режим, как правило, от 4 до 10 дней. Компания производит продукцию в Германии и обеспечивает высочайшие стандарты качества благодаря своей запатентованной системе управления .
Эффективная технология продуктов va-Q-tec позволяет экономить ценную энергию в областях повседневного использования: транспортировка фармацевтических продуктов, холодильных и морозильных устройств, зданий, техники и промышленности, а также автомобилей и самолетов.
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04.02.2021 17:43 Ответить
А в таких картонных коробках доставляли в Латвию. Думаете в Украине будет лучше чем в Латвии?

Вакцина Pfizer приїде в термобоксах, спеціальних умов для зберігання не потрібно, - гендиректорка "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 3313
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04.02.2021 17:34 Ответить
Думаю, так же. Европа работает во своим стандартам. Она же Европа. Вакцина уже на складах, теперь все идет согласно логистическому плану поставок.
Вакцина Pfizer приїде в термобоксах, спеціальних умов для зберігання не потрібно, - гендиректорка "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 8333
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04.02.2021 17:37 Ответить
Это вот эту что ли камеру? Но тут написано, что она держит 2 дня.
В ИТАЛИИ РАЗРАБОТАЛИ МОБИЛЬНУЮ МОРОЗИЛКУ-ТЕРМОС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
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04.02.2021 17:30 Ответить
Лучше всего предоставить решение этой задачи европейским специалистам, это серьезная межгосударственная программа, а не хухры-мухры по-украински. "Пирожки должен печь пирожник..."
Вакцина Pfizer приїде в термобоксах, спеціальних умов для зберігання не потрібно, - гендиректорка "Pfizer Ukraine" Цілик - Цензор.НЕТ 4413
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04.02.2021 17:57 Ответить
"Грузите апельсины бочках Братья Карамазовы"© Ильф и Петров.Золотой теленок.
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04.02.2021 17:39 Ответить
Нас мало чем можно испугать.Но вот сегодня нам реально стало страшно, когда мы осознали, кому могут доверить вакцинацию в Украине.
Выступление генерального директора Pfizer Ukraine Зоряны Цилык в ходе онлайн-встречи "Глобальный обзор экономики Украины"
Тайминг выступления на видео 1.57.34
https://www.youtube.com/watch?v=Z1gX2WAvBso&t=0s&ab_channel=EuropeanBusinessAssociationUkraine
Это ... утверждает, что вакцина Pfizer не требует (!) для своего хранения специальных условий с минус 70, оказывается она может в течении 5 недель (!!!) храниться в термобоксах (!!!). И этот бред клонируется всеми СМИ !
Вакцина Pfizer выдерживает нахождение вне гипотемпературных условий не более (!) пяти дней (!!!). На шестой день ее можно выбрасывать.
Мы писали об этом 27.‎12.‎2020 .
В системе "Державного агентства резерву України" существует единственное хранилище №АС-22....8 способное обеспечить хранение вакцин производства компаний "BioNTech SE" и "Pfizer, Inc" с необходимым уровнем температурного режима. Ориентировочный объем хранения составляет 75-80 тысяч упакованных доз вакцины. Но техническое состояние хранилища нам неизвестно. Мы писали об этом 12.‎12.‎2020 г.

Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.htmlУслышьте нас !
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04.02.2021 17:50 Ответить
Это еще один пример негодного освещения серьезных тем в наших СМИ.
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04.02.2021 17:52 Ответить
Как интересно. Это они что ли перепутали 5 дней с 5 неделями? ! 😨😂
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04.02.2021 18:00 Ответить
Думаю, что все комментаторы говорят каждый о своем: одни о логистике со склада в Европу, другие о том, как хранить в стране, в клинике. А на самом деле, скорее всего, здесь нет мнения специалистов. Не случайно даже в Европе каждый такой контейнер-бокс и его перемещение отслеживается по GPS. Но вот в Польше уже успели выкрасть несколько десятков доз...
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04.02.2021 18:05 Ответить
Ещё один пример вопиющей некомпетентности новоявленных чиновников. А, небось, вакцина уже в пути, и скоро поступит в пункты вакцинации. И её надо быстро развезти по пунктам, которых ещё нет, чтобы за 5 дней всю использовать до конца, иначе она пропадёт. Но чиновница за ложь о 5 неделях отвечать не будет. А читать инструкцию по использованию на немецком языке никто не будет.
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04.02.2021 18:06 Ответить
Если это проще, чем кажется, то я, пожалуй, подожду. А там глянем...
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04.02.2021 18:00 Ответить
Интересно, фирма Пфайзер знает, что у них есть представительство в Украине? Есть все основания сомневаться.
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04.02.2021 19:27 Ответить
 
 