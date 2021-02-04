Украинский воин ранен в результате обстрела наемниками РФ из минометов и стрелкового оружия возле Пивденного, - ОТГ "Север"
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Украинский военнослужащий ранен в районе Пивденного в результате обстрела наемниками РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОТГ "Север".
"Сегодня, 4 февраля, недалеко от населенного пункта Пивденное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.
Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
Пожалуйста, подождите...
Прилетела одна мина...в ответ летит 10...прилетело 10 в ответ летит 100...
Швидкого одужання нашому герою.
Донбас 4 лютого 2021 16:26
Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу, передає Depo.Донбас.
"Я вів переговори через посередників у Ростові і в Таганрозі, навіть ще до 6 квітня (6 квітня 2014 року - дата оголошення АТО на Донбасі - ред.), - сказав Стрєлков, тим самим підтвердив, що розв'язав війну в Укаїні без будь-якого приводу.
Раніше усі російські найманці виправдовувалися, що прийшли на Донбас під приводом "захисту від української агресії".
Також Стрєлков підтвердив, що усіх ватажків призначав куратор - помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, і тим самим вкотре довів, що ніяких "ЛНР" і "ДНР" як сторони конфлікту ніколи не було, оскільки ними керують з Кремля.
Смерти и тяжелых ранений расеянским наемникам! Убей расеянина-очисти землю Украины от расеянской сскверны!
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - 300 вбитих, 700 поранених, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.