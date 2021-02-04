Рассматривается несколько версий относительно причин пожара в больнице Запорожья. Не исключен поджог, - Нацполиция. ФОТО

Полиция отрабатывает несколько версий относительно причин возникновения пожара в инфекционной больнице Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Правоохранители напоминают, что в ночь с 3 на 4 февраля в результате пожара в областной инфекционной больнице Запорожья погибли четыре человека. Следователи полиции начали уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

По всем признакам пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация местного уровня.

"В настоящее время следствие рассматривает несколько версий причины возникновения пожара, среди которых - возможные нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога. Назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГСЧС установит причины трагедии", - отмечают в Нацполиции.





Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

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