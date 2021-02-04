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больница (1387) Запорожье (2340) пожар (5566) Нацполиция (15742)

Рассматривается несколько версий относительно причин пожара в больнице Запорожья. Не исключен поджог, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Рассматривается несколько версий относительно причин пожара в больнице Запорожья. Не исключен поджог, - Нацполиция. ФОТО

Полиция отрабатывает несколько версий относительно причин возникновения пожара в инфекционной больнице Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Правоохранители напоминают, что в ночь с 3 на 4 февраля в результате пожара в областной инфекционной больнице Запорожья погибли четыре человека. Следователи полиции начали уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

По всем признакам пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация местного уровня.

"В настоящее время следствие рассматривает несколько версий причины возникновения пожара, среди которых - возможные нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога. Назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГСЧС установит причины трагедии", - отмечают в Нацполиции.

Рассматривается несколько версий относительно причин пожара в больнице Запорожья. Не исключен поджог, - Нацполиция 01
Рассматривается несколько версий относительно причин пожара в больнице Запорожья. Не исключен поджог, - Нацполиция 02

Как сообщалось со ссылкой на ГСЧС, во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало 2 человека. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

Читайте также: Возгорание произошло в боксе реанимационного отделения, проводятся неотложные следственные действия, - Нацполиция о пожаре в Запорожье. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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А теперь представьте себе ситуацию, если по команде из "братской" страны, с помощью уже засланных диверсионных групп (с этой же страны) начнут взрываться линии электропередач, линии связи, коммуникации... Тогда мы и узнаем, что такое разрушенная за минуты энергосистема страны, которую восстановить возможно за считанные 4-6-8 месяцев...
Тогда мы и узнаем настоящую цену нашей (налогоплательщиков) беспечности на игрища ОПГ СБУ по безудержному обогащению, приобретению недвижимости, вывозу капиталов.
Тогда те бизнесмены, которые "крышуются" за "мзду малую" СБУ и полицией поймут, что сберегая свои компании, они помогали убить государство.
Я не написал ничего нового, это обычный план антитеррористических мероприятий любой страны/государственной машины при здравомыслящем президенте. Есть ли он у нас?
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04.02.2021 17:33 Ответить
В инете пишут шо возгорание пошло от одного из аппаратов швл . Если так , то кто производитель и кто обслуживал ?
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04.02.2021 17:55 Ответить
все может быть очнь просто-пожар из-за пожара
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04.02.2021 18:08 Ответить
Да поджог. Но вы его не обнаружите.
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04.02.2021 18:12 Ответить
Сумно за молоду лікарку, яка загинула в пожежі...
Вчилася, мріяла, працювала, мала Надію на майбутнє і пішла в небуття...
Свіла пам'ять Людині...((...Сумно.
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04.02.2021 18:23 Ответить
Бабушки курили ночью.. пока медперсонал спал, поджог , а как же...
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04.02.2021 18:52 Ответить
Проще списать на поджигателя, нежели разобраться от куда поступил ИВЛ, американцы уже получали гуманитарную от москалей, горели они, они вернули эту братскую помощь... наши , вероятно за дёшево купили. Это признать - себя обосрать.
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04.02.2021 18:55 Ответить
 
 