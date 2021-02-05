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Новости Экономика
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НДС (414) экономика (3831)

Бессмысленным снижением НДС для аграриев мы консервируем сырьевую модель экономики Украины и нарушаем обязательства перед МВФ, - экономист

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Бессмысленным снижением НДС для аграриев мы консервируем сырьевую модель экономики Украины и нарушаем обязательства перед МВФ, - экономист

Выборочным снижением НДС для аграриев власть консервирует сырьевую модель экономики страны.

 Об этом заявил экономист Павел Вернивский, комментируя закон №3656, который приняла Верховная Рада, но до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский. Этот закон предусматривает снижение ставок НДС с 20 до 14% производителям сырья - зерна, семян льна, рапса и подсолнечника, сахарной свеклы и др. В то время, как для представителей перерабатывающей отрасли налоги остаются без изменений.

"Мы стимулируем (этим законом, - ред.) Поддержку производства этого сырья. В текущей ситуации мы консервируем сырьевую модель и видим, что, например, такими нелепыми законами и решениями сами заводим себя в тупик", - сказал Вернивский.

Он также раскритиковал аргумент инициаторов выборочного снижения НДС, что такое решение якобы приведет к удешевлению продуктов питания для населения.

"Если вы хотите снизить стоимость конечной продукции, то надо стимулировать производство этой конечной продукции или давать субсидии на производство этой конечной продукции, или снижать налоги. Только так", - отметил Вернивский.

Кроме того, по его словам, решение о частичном снижении НДС для аграриев нарушает договоренности Украины с МВФ по воздержанию от уменьшения налогов и введения налоговых льгот.

"Основная цель МВФ - это снижение (дефицита, - ред.) бюджета. Снизить дефицит бюджета можно только за счет снижения расходов или роста доходов бюджета. МВФ идет путем уменьшения расходов бюджета ... Дефицит в понимании МВФ - основная из всех экономических проблем государства. И поэтому в принципе, можно сказать, что мы нарушаем", - пояснил Вернивский.

Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения.

Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020. Закон передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому, однако он документ подписывать не спешит.
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Топ комментарии
+11
НДС вообще должен быть отменен полностью ! Этот коррупционный налог вообще был придуман для сдерживания перепроизводства и теми кем придуман не используется ! В США нет НДСа !
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04.02.2021 17:47
+6
_Так здорово ведь как: обложить народ поборами, акцизами, космической растоможкой - а после из оставшегося в магазине ещё одну пятую отобрать! Аппетиты грабителей бесконечны - пока народ их не уничтожит, они не уймутся!
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04.02.2021 17:54
+3
Совершенно верно, надо оторвать аграриев от сохи, стране нужны IT специалисты.
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04.02.2021 18:03
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Значит поднимут НДС аграриям.. в *опу МВФ они посылают только в кино.
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04.02.2021 17:43 Ответить
НДС вообще должен быть отменен полностью ! Этот коррупционный налог вообще был придуман для сдерживания перепроизводства и теми кем придуман не используется ! В США нет НДСа !
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04.02.2021 17:47 Ответить
_Так здорово ведь как: обложить народ поборами, акцизами, космической растоможкой - а после из оставшегося в магазине ещё одну пятую отобрать! Аппетиты грабителей бесконечны - пока народ их не уничтожит, они не уймутся!
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04.02.2021 17:54 Ответить
Мда... Ну или вот ещё новый грабёж: к тебе приходят бандиты и говорят: ты нам должен! Что? Как? Да за что ещё-то? Так у тебя есть жильё - плати нам за это - а не то отберём!
_Да вы уху ели, мрази? Безглуздим зниженням ПДВ для аграріїв ми консервуємо сировинну модель економіки України і порушуємо зобов'язання перед МВФ, - економіст - Цензор.НЕТ 7356 Я живу там, это не источник моего дохода! А с вашим грабежом через тарифы - так вообще просто вешайся.
_И разного рода дураки - или просто подлецы на стороне бандитов - любят кивать, мол, в других странах тоже недвижимость налогом обкладывают... Да мне - *****! Где-то и людей едят, так что перенимать опыт? То что в соседнем селе бандиты тем же способом грабят селян - вообще не аргумент, идите *****, уроды! Безглуздим зниженням ПДВ для аграріїв ми консервуємо сировинну модель економіки України і порушуємо зобов'язання перед МВФ, - економіст - Цензор.НЕТ 2792
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04.02.2021 19:09 Ответить
как это в США нет НДСа? Кто тебе это сказал? Рептилоиды?
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04.02.2021 19:23 Ответить
как есть только наоборот
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05.02.2021 10:24 Ответить
5.10
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04.02.2021 19:42 Ответить
Придурок что ты будешь делать, если по твоей вине аграрии оставят земли весной непосаженными, пойдешь в МВФ жаловаться.
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04.02.2021 17:51 Ответить
Этого точно не случится ни при каких обстоятельствах
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05.02.2021 01:55 Ответить
Та ты шо, НДС вообще бессмысленная штука, ведь ****** всем дармоедам. 😁
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04.02.2021 17:55 Ответить
нарушать обязательства перед мвф смертии подобно, бо грошей не дадут и будут вечно попрекать оказанными милостями
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04.02.2021 17:58 Ответить
В тему и на злобу дня !!! Безглуздим зниженням ПДВ для аграріїв ми консервуємо сировинну модель економіки України і порушуємо зобов'язання перед МВФ, - економіст - Цензор.НЕТ 8875

"Дела в колхоЗе шли плохо. Ну не сказать, что совсем уж плохо, можно даже сказать что хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже." - В. Войнович.
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04.02.2021 17:59 Ответить
Совершенно верно, надо оторвать аграриев от сохи, стране нужны IT специалисты.
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04.02.2021 18:03 Ответить
Тільки голову морочать. Поки Вова думає - відвантажив машину сої по старому ПДВ - 20%. Мені що з гуся вода. Наприклад
при 20% ПДВ ціна буде 120 гривень - 20 грн ПДВ, без ПДВ = 100 грн.
при 14% ПДВ ціна буде 114 гривень - 14 грн ПДВ, без ПДВ = 100 грн.
Єдине, що коли накладну заблокують, а вони це роблять дуже часто останнім часом, то в мене "зависне" зараз 20 грн, а тоді - лише 14 грн.
Корочє - нахрєн треба те ПДВ відмінити, красти менше будуть
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04.02.2021 18:37 Ответить
Они не могут резко это сделать. НДС - весомая часть бюджета и если его убрать, то с чего тогда формировать доходную часть?
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04.02.2021 18:40 Ответить
в наших реалиях будет так:
при 20% ПДВ ціна буде 120 гривень - 20 грн ПДВ, без ПДВ = 100 грн.
при 14% ПДВ ціна буде 120 гривень - 16,8 грн ПДВ, без ПДВ = 103,2 грн.
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04.02.2021 19:08 Ответить
В наших реаліях буде так як вирішать трейдери . Яку ціну на закупку встановлять - та і буде . Так що варіантів безліч - може і 103.2 , а може і 99,9 (( і те за радість вважатимемо (( Допоки зерно у виробників перекупи забиратимуть а не держава за справедливими цінами пох .. який відсоток ПДВ ((( .
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04.02.2021 19:22 Ответить
От тому усім сусідам говорю - будуйте ангари! Із гімна і палок, з чого попало - будуйте! Бачили б, яке одоробло у нас стоїть, курам на сміх. Нехай кури сміються...
А ми уже 15 років добудовуємо, перебудовуємо у себе і ні разу не пожалкували. Зараз дуже легко виходити на заводи напряму, була б лишень партія на кілька машин. Не бійтеся домовлятися з сусідами - вони вам не конкуренти, а союзники в боротьбі з трейдерами. Проте багато так і ворогують між собою за якийсь там нещасний пай, що перейшов, або ще за якусь дрібницю; інформацією про покупців не діляться; ангарів не будують. Потім жаліються, що вимушені з поля за безцінь продавати
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04.02.2021 20:03 Ответить
А "какаяразніца" скільки відсотків ПДВ сг виробники будуть платити ? Від цього податку їм ні гріє ні пече ((( знизять з 20 % до 14 % трейдери закупівельні ціни зменшать , добре якщо тільки на різницю :6% а не на 10 % (( Колись розумно було коли ці кошти на спецрахунках акумулювалися і підприємства за ці гроші могли проводити модернізацію . У тих умовах кожен сільгоспвиробник незалежно від розмірів виробництва ці кошти мав . Після скасування спецрежиму оподаткування " мають " виробничників ( звісно крім косюків та кернелів (( )
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04.02.2021 18:39 Ответить
Після скасування спецрежиму змушений працювати виключно з педевешниками, щоб отримати хоч якийсь педевешний кредит(зменшення ПДВ) Але однаково мало виходить, бо ні з ЗП, ні з оренди, ні з амортизації того ПДВ не викроїш - приходиться купляти нову техніку, навіть рукавиці треба шукати з ПДВ. Добре, коли урожай малий (жарт звичайно, особливо торік було не смішно), коли закупівельні ціни низькі (аналогічно) - тоді ПДВ в результаті реально майже нульовий получається; а що робити, коли ціна на сою з 8550 гривень 20.11.2019 року підскочила до 19000 гривень сьогодні? Тут вже ПДВ буде дуже конкретне.
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04.02.2021 18:54 Ответить
Що робити ? Якщо соя вродила - радіти ! Якщо ні - плакати ((( А якщо серйозно , то домовитися з покупцем щоб він сплатив 80% тоді будуть кошти щоб зареєструвати податкову а тоді він вже решту перерахує.
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04.02.2021 19:17 Ответить
теперь хлиборобы начнут пентиумы делать и вставлять слугам во все свободные сокеты...
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04.02.2021 18:53 Ответить
Ага,давай придурок тоді в два раза його підвищим.Польщу за рік догонимо,потім ще раз ПДВ піднімемо і Китай переженемо.
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04.02.2021 19:09 Ответить
Тоесть *зеленые тарифы* для нищей страны где зарплаты и пенсии в 5 раз меньше чем у европейских бомжей ето хорошо, а снижение налогов для аграриев, особенно самого коррупционного, который и был придуман для того чтобы из бюджета олигофрены себе миллиарды начисляли ето плохо? А не пошло бы то МВФ на*****************.
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04.02.2021 20:32 Ответить
Вдумайтесь что предлагает етот *економист*. Он предлагает не снижать НДС а наоборот еще и дотации давать выборочно как на *зеленые тарифы* и * теплые кредиты*. Чтобы олигофрены и чиновники кроме аферами с НДС еще и на *дотациях* накручивали себе проценты и откаты. Уже с енергетикой накрутили что всего за пару лет ее почти полностью уничтожили и сделали Украину попрошайкой с протянутой рукой
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04.02.2021 20:36 Ответить
Любой аграрий мечтает заниматься переработкой. Появятся деньги - купит новый трактор и перерабатывающее оборудование.
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04.02.2021 21:14 Ответить
 
 