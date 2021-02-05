Бессмысленным снижением НДС для аграриев мы консервируем сырьевую модель экономики Украины и нарушаем обязательства перед МВФ, - экономист
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Выборочным снижением НДС для аграриев власть консервирует сырьевую модель экономики страны.
Об этом заявил экономист Павел Вернивский, комментируя закон №3656, который приняла Верховная Рада, но до сих пор не подписал президент Владимир Зеленский. Этот закон предусматривает снижение ставок НДС с 20 до 14% производителям сырья - зерна, семян льна, рапса и подсолнечника, сахарной свеклы и др. В то время, как для представителей перерабатывающей отрасли налоги остаются без изменений.
"Мы стимулируем (этим законом, - ред.) Поддержку производства этого сырья. В текущей ситуации мы консервируем сырьевую модель и видим, что, например, такими нелепыми законами и решениями сами заводим себя в тупик", - сказал Вернивский.
Он также раскритиковал аргумент инициаторов выборочного снижения НДС, что такое решение якобы приведет к удешевлению продуктов питания для населения.
"Если вы хотите снизить стоимость конечной продукции, то надо стимулировать производство этой конечной продукции или давать субсидии на производство этой конечной продукции, или снижать налоги. Только так", - отметил Вернивский.
Кроме того, по его словам, решение о частичном снижении НДС для аграриев нарушает договоренности Украины с МВФ по воздержанию от уменьшения налогов и введения налоговых льгот.
"Основная цель МВФ - это снижение (дефицита, - ред.) бюджета. Снизить дефицит бюджета можно только за счет снижения расходов или роста доходов бюджета. МВФ идет путем уменьшения расходов бюджета ... Дефицит в понимании МВФ - основная из всех экономических проблем государства. И поэтому в принципе, можно сказать, что мы нарушаем", - пояснил Вернивский.
Ранее эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что выборочное снижение НДС для аграриев пролоббировано отдельными производителями и не будет способствовать повышению доступности продуктов питания для населения.
Напомним, законопроект, предусматривающий снижение ставки НДС для определенных сфер агросектора с 20% до 14% (№3656) Верховная Рада приняла 17 декабря 2020. Закон передали на подпись президенту Владимиру Зеленскому, однако он документ подписывать не спешит.
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_Да вы уху ели, мрази? Я живу там, это не источник моего дохода! А с вашим грабежом через тарифы - так вообще просто вешайся.
_И разного рода дураки - или просто подлецы на стороне бандитов - любят кивать, мол, в других странах тоже недвижимость налогом обкладывают... Да мне - *****! Где-то и людей едят, так что перенимать опыт? То что в соседнем селе бандиты тем же способом грабят селян - вообще не аргумент, идите *****, уроды!
"Дела в колхоЗе шли плохо. Ну не сказать, что совсем уж плохо, можно даже сказать что хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже." - В. Войнович.
при 20% ПДВ ціна буде 120 гривень - 20 грн ПДВ, без ПДВ = 100 грн.
при 14% ПДВ ціна буде 114 гривень - 14 грн ПДВ, без ПДВ = 100 грн.
Єдине, що коли накладну заблокують, а вони це роблять дуже часто останнім часом, то в мене "зависне" зараз 20 грн, а тоді - лише 14 грн.
Корочє - нахрєн треба те ПДВ відмінити, красти менше будуть
при 20% ПДВ ціна буде 120 гривень - 20 грн ПДВ, без ПДВ = 100 грн.
при 14% ПДВ ціна буде 120 гривень - 16,8 грн ПДВ, без ПДВ = 103,2 грн.
А ми уже 15 років добудовуємо, перебудовуємо у себе і ні разу не пожалкували. Зараз дуже легко виходити на заводи напряму, була б лишень партія на кілька машин. Не бійтеся домовлятися з сусідами - вони вам не конкуренти, а союзники в боротьбі з трейдерами. Проте багато так і ворогують між собою за якийсь там нещасний пай, що перейшов, або ще за якусь дрібницю; інформацією про покупців не діляться; ангарів не будують. Потім жаліються, що вимушені з поля за безцінь продавати