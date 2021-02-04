Ответственный за пожарную безопасность в запорожской больнице задержан, - Офис генпрокурора
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Правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больнице, где ночью в реанимационном отделении произошел пожар.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью", - сказано в сообщении.
Отмечается, что следствие отрабатывает ряд версий о причинах возгорания. Среди них - нарушения при использовании медоборудования. Из-за них могла произойти утечка кислорода из ИВЛ. Кислород мог взорваться и загореться.
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"Сейчас должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержано в порядке ст.208 УПК Украины. Также в ходе следствия будет дана оценка деятельности органов уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадали 8 человек. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.
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Дайте редактору по голове. Учебником по химии за 8-й класс
Кисень окислювач, тобто він підтримує реакцію горіння!
Взагалі то для всякої пожежі(вогню) потрібні три речовини
а)горюче(бензин, газ, деревина, пластмаса і т.п.
б)температура займання
в)кисень(або чистий, або той, що єсть в повітрі
Прокурори не те розслідують, погано в школі хімію lernen!
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