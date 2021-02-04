РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15301 посетитель онлайн
Новости Происшествия
3 676 23
больница (1387) Запорожье (2340) пожар (5566) Офис Генпрокурора (2044)

Ответственный за пожарную безопасность в запорожской больнице задержан, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Ответственный за пожарную безопасность в запорожской больнице задержан, - Офис генпрокурора

Правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность в Запорожской областной инфекционной больнице, где ночью в реанимационном отделении произошел пожар.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе досудебного расследования, осмотра места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что следствие отрабатывает ряд версий о причинах возгорания. Среди них - нарушения при использовании медоборудования. Из-за них могла произойти утечка кислорода из ИВЛ. Кислород мог взорваться и загореться.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рассматривается несколько версий относительно причин пожара в больнице Запорожья. Не исключен поджог, - Нацполиция. ФОТО

"Сейчас должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержано в порядке ст.208 УПК Украины. Также в ходе следствия будет дана оценка деятельности органов уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, при пожаре в областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадали 8 человек. Запорожская ОГА создала комиссию по расследования причин пожара. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по данному факту.

Также на Цензор.НЕТ: В реанимации запорожской больницы не было пожарной сигнализации, - глава ОГА Старух

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+9
Стрелочника значит уже нашли....
показать весь комментарий
04.02.2021 17:50
+5
А пожарного инспектора который проверки делал...начальника пожарной части...когда задерживать собираетесь??? Или ждете пока она у себя всю документацию подрехтуют...??
показать весь комментарий
04.02.2021 17:51
+4
а главврач, типа, ни причем, ходил на хутор бабочек ловить
показать весь комментарий
04.02.2021 17:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стрелочника значит уже нашли....
показать весь комментарий
04.02.2021 17:50 Ответить
Завхоз там или какой-то штатный инженер.
показать весь комментарий
04.02.2021 19:13 Ответить
А чому відповідальний за пожежну і техногенну безпеку стрілочник? Він по посаді- відповідальний. Якщо така посада є і за це хтось з чистою совістю отримував кошти ( нехай навіть невеликі), то чому він- стрілочник? Як насправді в тій лікарні була організована система пожежної безпеки- це питання до керівника. На кожному суб'єкті господарювання є посадові особи, які організують комплекс заходів і ті, які відповідають за стан ПБ . А взагалі, розібратися в цьому - завдання комісії без емоцій дилетантів.
показать весь комментарий
04.02.2021 19:24 Ответить
Ответственный за ПБ...часто и густо ни каких доплат не получает...его назначают приказом....
показать весь комментарий
04.02.2021 19:33 Ответить
Я якось відвідував курси протипожежної безпеки, а за мене в цей час інший чувак ходив на курси з техніки безпеки. Так він склав за мене іспити й отримав моє посвідчення. Я потім з цим посвідченням увійшов до комісії з охорони праці.
показать весь комментарий
04.02.2021 19:53 Ответить
Якщо не отримував доплат, то нехай за це відповідає керівник, який зобовязаний дотримуватися вимог законодавства в т.ч і з питань ПБ. Я не вірю, що відповідальний, який не отримував доплат. візьме провину на себе і заявить,що він отримував кошти.Якщо від не дибіл.
показать весь комментарий
04.02.2021 21:49 Ответить
А пожарного инспектора который проверки делал...начальника пожарной части...когда задерживать собираетесь??? Или ждете пока она у себя всю документацию подрехтуют...??
показать весь комментарий
04.02.2021 17:51 Ответить
А начальник пожежної частини в чому завинив перед вами?
показать весь комментарий
04.02.2021 19:11 Ответить
А ты считаешь что инспектор который делал проверки с ним не делился?? Ты идиот??
показать весь комментарий
04.02.2021 19:31 Ответить
Послухай, ти, с приветом, у инспектора єсть з ким ділитися ( і я не сумніваюся, що так воно і є). Але з якого боку він повинен ділитися( і ділиться) з начальником частини? У тебе крім привєта, є ще щось в голові?
показать весь комментарий
04.02.2021 21:54 Ответить
уже половина сьели половина в камин кинули)
показать весь комментарий
04.02.2021 19:54 Ответить
А ты не пыли,проверяют все без тебя ,грамотей,ты прост очень далек от от этого:" Слышал звон,да не знаю где он..." Проверяюти передают в СУД...А судье как- то некогда,он сильно занят.
показать весь комментарий
05.02.2021 00:40 Ответить
чувак ты гонишь, инспекция и пожарная часть разные конторы )))
показать весь комментарий
05.02.2021 10:21 Ответить
а главврач, типа, ни причем, ходил на хутор бабочек ловить
показать весь комментарий
04.02.2021 17:54 Ответить
главрач может иногда и на работу ходить . Причём даже успешно оперировать . ) .
показать весь комментарий
04.02.2021 18:09 Ответить
а он дедушку не бил, а он дедушку любил.
показать весь комментарий
04.02.2021 17:59 Ответить
..???....еще одного козла нашли? И...все в этом мире вешают на козлов. Тяжела их судьба.
показать весь комментарий
04.02.2021 18:11 Ответить
У нас можно всех задержать и посадить , ответственных за пожарную безопасность,кроме депутатов ВР и президента Украины(он еще в Ростов может вертолетом сбежать)
показать весь комментарий
04.02.2021 18:11 Ответить
А там аппараты ИВЛ случайно не российского производства?
показать весь комментарий
04.02.2021 18:26 Ответить
Кислород мог взорваться и загореться.Источник: https://censor.net/ru/n3246058

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Дайте редактору по голове. Учебником по химии за 8-й класс
показать весь комментарий
04.02.2021 18:33 Ответить
Кисень не вибухає і не ********!

Кисень окислювач, тобто він підтримує реакцію горіння!

Взагалі то для всякої пожежі(вогню) потрібні три речовини

а)горюче(бензин, газ, деревина, пластмаса і т.п.

б)температура займання

в)кисень(або чистий, або той, що єсть в повітрі
Прокурори не те розслідують, погано в школі хімію lernen!
показать весь комментарий
04.02.2021 18:36 Ответить
Погибла замечательный человек, невероятная личность и врач Олечка Глива

Відповідального за пожежну безпеку в запорізькій лікарні затримано, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9725

...
показать весь комментарий
04.02.2021 19:37 Ответить
Быряк ты..
показать весь комментарий
04.02.2021 19:52 Ответить
 
 