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Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ

С приходом на пост президента США Джо Байдена вновь стала актуальной история о финансировании российскими спецслужбами боевиков Талибана, воевавших против американских военнослужащих в Афганистане.

Как отмечается, скандал вокруг данных обвинений с новой силой разгорелся после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает CURSORINFO со ссылкой на Институт по изучению глобальных угроз демократии, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в Кремле оказывают давление на руководство движения Талибан, требуя до последнего отрицать факт таких выплат.

Так, российское руководство еще в середине 2000-х годов установили контакты с представителями движения Талибан, поскольку на пару с Ираном стремились не допустить мирных переговоров между США и сторонами конфликта в Афганистане.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США есть доказательства, что ГРУ России перечисляло деньги талибам, вероятно, за убийства американских военных, - NYT

При этом отношения между официальными властями Афганистана и российским руководством обостряются по причине того, что Москва открыто поддерживает Талибан и официально приглашает представителей движения на переговоры.

Прикрываясь совместными учениями с соседствующим с Афганистаном Таджикистаном, Россия тайно поставляет талибам военную технику и другие вооружения.

Также читайте: Если Россия предлагала талибам деньги за убийства американцев, она заплатит очень дорого, - Помпео

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+44
Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ - Цензор.НЕТ 5024
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04.02.2021 18:26
+38
Да она такая тварь - эта путинская Россия!!!!
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04.02.2021 18:20
+34
Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ - Цензор.НЕТ 3931
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04.02.2021 18:23
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Страница 2 из 2
А что, кто-то ожидал что козломордые будут афишировать свое спонсортсво терроризма.
Козлостан - априори главный спонсор международного терроризма, и доказывать обратное могут только адепты "козлючего мира".
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04.02.2021 18:36 Ответить
Та без всяких афиш всем всегда было известно, что институт "дружбы народов" им. Патриса Лумумбы - кузница кадров мирового терроризма.
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04.02.2021 18:40 Ответить
Анекдот часів СРСР:
- Что такое "Университет дружбы народов"?
- Это такое хитрое место, где советские евреи на английском языке обучают азиатов, негров и латиноамериканцев, как организовывать социалистические революции по всему миру...
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04.02.2021 18:54 Ответить
А які імена дав своїм синам батечко найвідомішого терориста у світі?
1. Владимир Рамирес Санчес,
2. Ильич Рамирес Санчес,
3. Ленин Рамирес Санчес.
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04.02.2021 19:10 Ответить
це реально о о б*же
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04.02.2021 20:08 Ответить
слуш, братан, класна пара статей є на сайтті Антикоколорадоса
типу = ну чось там типу - я х.з. ну типу шо норм і т. д.
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04.02.2021 20:22 Ответить
В районе крымской станции Перевальная (недалеко от Симферополя) находился в 80-х г.г учебный центр по подготовке иностранных "военспецов"-боевиков. Мой одноклассник служил там срочную в качестве киномеханика в офицерском клубе. Так по его словам кого там только не было со всего света: и африканцы и южноамериканцы и кубинцы само собой и пр. Но, кроме них, была еще группа нелегалов, которая "занималась" отдельно в горах, чтобы в лицо с ними никто не встречался. Кстати, был такой фильм "Судьба резидента" с Георгием Жженовым в главной роли, так одну из серий в которой резидент оказался с какими-то повстанцами в горах снимали как раз на этой базе, а повстанцев в массовке играли местные инструкторы.
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04.02.2021 19:53 Ответить
ого... нифигасе бывает то?
хотя в совке ниче и не знать не знаем
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04.02.2021 20:12 Ответить
Душевная озвучка... Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ - Цензор.НЕТ 3744


https://twitter.com/i/status/1357234488359714816
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04.02.2021 18:37 Ответить
Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 310
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04.02.2021 18:52 Ответить
Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ - Цензор.НЕТ 5958
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04.02.2021 18:38 Ответить
мені подобається, ні не так -
МЕНІ БЛЕАТЬ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ !!!
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05.02.2021 05:33 Ответить
Раша спонсор терроризма. Любого, левацкого, псевдо коммунистического, анархистского, крайне правого, националистического, фашистского, исламского.. Любого Спонсор коррупции где только можно, опора диктаторских режимов. И сама страна террорист.. И все это для создания хаоса в мире и разрушение миропорядка. Потому что видимо только в этом случае надеются опять править бал на этой планете.
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04.02.2021 18:38 Ответить
Уроды и так спасали Срашку/совок раза 3.
так шо щас скулить то?
ну давали
нк рубли
ну баксы
ну евро
И шо теперь? твари, вы не смотрели шо будет...... да хотя бы после "ножнк бушевых"? посмотрели? Прямо в очко? жри.те, твари!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.02.2021 18:40 Ответить
А весь мир смотрит сквозь пальцы.
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04.02.2021 18:40 Ответить
Штурм Капітолію став для Сполучених Штатів подією, масштаби якої значно перевищують 11 вересня. Це добре розуміють у Вашингтоні, роблять висновки та приймають рішення. Осама бен Путін буде знищений! Разом з режимом, а знадобиться, то із державою. Канали Медведчука в Україні - це банальне розчищення плацдарму, створення передової авіабази. Це усвідомили всі. Тому про «свободу слова» мовчить Європа, тому запопадливо плескають в долоні «українські ліберали» і журналісти олігархічних ЗМІ. Ніхто не наважиться дратувати розлюченого орла, що розпочав полювання на геленджикського щура.
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04.02.2021 18:41 Ответить
_Сколько раз уже подобные ликования раздавались, но... Бла-бла-бла, перезагрузка(!), бла-бла-бла, выражаем обеспокоенность, имитация санкций, ротенберга не обижать, будем наблюдать, диалог - а путлер и его банда неприкасаемы...

_Боа-бла-бла, призываем!
Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 9223
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04.02.2021 18:59 Ответить
изв., но "путлер" ты обосрался
посм что делел Г. и посм. че делал П.
и заткнись. я не спорю, но ты туфту сказлл.
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04.02.2021 20:15 Ответить
_Я знаю что ты мудло которое восхищается путлером. Это твои личные проблемы и отклонения, пшёл на!
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04.02.2021 20:19 Ответить
ччмо ты жа и только.. "путлером" Путина обзывают только опущенцы, ты понял,нет?
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04.02.2021 20:27 Ответить
Соска ольгинская ПНХ. Тупая что ли?
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04.02.2021 20:32 Ответить
я мужик, но ты немного туп....
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04.02.2021 21:25 Ответить
Фултонське пророцтво старого курця най згадають! ну і нам побільше єдності,
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05.02.2021 02:06 Ответить
не,ну раха не только талибов спонсирует...она и своим в меру сил помогает Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 3969

Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 6084
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04.02.2021 18:48 Ответить
Это же самый прибыльный бизнес на паРашке после наркоты и торговли оружием... Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 538
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04.02.2021 18:51 Ответить
Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 5156
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04.02.2021 18:53 Ответить
а фуле,скрепно...за вкусным пломбиром и колбасой по 2.20 тоже очередя стояли.и не жаловались Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 176
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04.02.2021 18:59 Ответить
Карають за Путін-геть.
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04.02.2021 20:15 Ответить
А что, американских военных нельзя убивать?
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04.02.2021 18:51 Ответить
Угадайте почему вы выглядите как троль- дебиленком с такими вопросами. Или подсказать?
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04.02.2021 18:54 Ответить
вас в финляндии и не стояло.разве что лежало в 1939
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04.02.2021 19:00 Ответить
Ну иногда таки стояло. Композиция называется "Финский солдат позирует рядом с замерзшим советским бойцом. Зимняя война."

Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 8672
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04.02.2021 19:18 Ответить
СЛАВА НАРОДУ ФИНЛЯНДИИ !
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05.02.2021 10:22 Ответить
Какя финляндия Алешка) А чей Крым кстати?
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04.02.2021 19:00 Ответить
***** твоего, например, нужно сразу вешать
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04.02.2021 19:19 Ответить
А чито, ******** Гундяев одобряеть ?
А как же майское победобесие ?
Или вы забыли, кто помог Сралину победить своего союзника - Гитлера ?
Кто кормил, обувал, одевал и вооружал бандитскую Красную армию ?
Армию рабов, воевавших за интересы камуняк ?
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05.02.2021 10:26 Ответить
Закат РФ начался 6 января 2021, до этого дня Рашка много лет вытирала ноги о США всеми доступными способами, а сейчас пойдет обратка на много лет, вплоть до полного и бесповоротного развала Империи. Час пробил! не допустят американцы нового чекистского реванша, в обозримом будущем США остаются планетарными лидеры и чекистко-ацапской ********* спуску они уже не дадут.
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04.02.2021 18:52 Ответить
закат расски ********** начался с начала 2014 года, с оккупации Крыма и со стартом подлой агрессии против Украины.
этой гибридной войной обосРаха подписала себе приговор... жернова истории мелют медленно, но верно.
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04.02.2021 21:53 Ответить



Մιtαuskαs



2 дня вата скорбила и вспоминала прокатившегося в лифте террориста Моторолу. На видео приехавший из России автомойщик, с лицом имбецила, развлекается стрельбой из подствольного гранатомета куда попало. "Освободитель" Донбасса! Герой и кумир "русского мира"! Пример для подражания!


https://twitter.com/i/status/1357078843291435010
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04.02.2021 18:55 Ответить
Мото Рыло воевало? Оно, как и гиви с прилепиным было для картинки для тупой русни.
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04.02.2021 19:04 Ответить
«…Я думал, что умру от старости.
Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать
зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и
превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку…
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут
самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а
диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая
соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес.
Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные
отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя
сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...»
У. Черчилль
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04.02.2021 19:08 Ответить
Як у воду дививсь
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04.02.2021 20:10 Ответить
попахивает повторением бойни под Хишамом и новыми болючими санкциями
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04.02.2021 19:19 Ответить
Сгинь, путлеровский бот!
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04.02.2021 19:24 Ответить
ой, эта не я...

Росія намагається приховати факти виплат афганським талібам за вбивство американських військових, - ІноЗМІ - Цензор.НЕТ 4289
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04.02.2021 19:22 Ответить
Кремлевские комуно-фашисты никогда не прекращали диверсионную деятельность и антизападную пропаганду, изменялась только лицемернаяя риторика и фальшивая улыбка, а сегодня орда почти не скрывает свое террористическое нутро.
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04.02.2021 19:49 Ответить
А це вже зашквар, кацапюри. Зашквар
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04.02.2021 20:04 Ответить
ПаРаша має бути розділена на декілька незалежних держав. І це є справа всього людства. Бо кацапи вже дістали всіх
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04.02.2021 20:06 Ответить
Для цього потрібно створити Інститут народів росії.
І надати гранти їхнім історикам, які би змогли написати багатотомники щось типу
"Історія казанських татар від Волжської Болгарії до сьогодення."
Чи "Історія корінних народів Сибірі" ну або "Фінські народи. проблеми самоідентифікації і національне відродження."

І тоді може років за двадцять-тридцять...
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04.02.2021 21:54 Ответить
Це мрії, згадайте наших хохломанкуртів.
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04.02.2021 22:19 Ответить
в чем зашквар? Пока никаких фактов никто не предоставил.
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05.02.2021 00:27 Ответить
Нужны не факты, а деньги за головы рузгих ублюдков
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05.02.2021 10:29 Ответить
кацапы подлые такие кацапы
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04.02.2021 20:25 Ответить
На подходе отключение России от SWIFT
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04.02.2021 20:55 Ответить
Та в курсі, що бельгійська, та й сєвєрний, тьфу, паток 2 теж не американський проект, а кремляді та прокремлівських евро-хвойд, але нічого.

До відключення від SWIFT, ембарго на нафту та газ з паРаші обов'язково дійте черга, якщо все буде продовжуватися, як зараз... Ну а всередині паРаші вже зараз рашизм-фашизм та тоталітаризм дещо пом'якшений поки що, але "растрєлять,как бєшених сабак" вже є, на черзі концтабори...
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05.02.2021 08:35 Ответить
сраная во-вошка, нахрен иди, срань ты лапотная, ага.)
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05.02.2021 12:16 Ответить
Будет феерический зашквар, вот и посмотрим на ответ
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04.02.2021 21:39 Ответить
Как? Платили талибам?
Талибы воевали на стороне США против СССР.
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05.02.2021 08:45 Ответить
Таліби воювали і воюють за Афганістан. 10 років проти раши, і більше 10 років проти США. Раніше брали допомогу від одних, тепер від других. Вони захищають СВОЮ землю, политу кров'ю мільйонами афганців.
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05.02.2021 18:38 Ответить
Ни за какой Афганистан они не воюют.
Они воюют за свою землю!
Если точнее, они контролируют и защищают добычу драгоценных камней и трафик наркотиков.
Каждый пытается оттяпать у них этот лакомый кусочек. Даже я привез из "командировки" кусочек афганского лазурита.
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08.02.2021 09:15 Ответить
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