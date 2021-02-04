Россия пытается скрыть факты выплат афганским талибам за убийство американских военных, - ИноСМИ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
С приходом на пост президента США Джо Байдена вновь стала актуальной история о финансировании российскими спецслужбами боевиков Талибана, воевавших против американских военнослужащих в Афганистане.
Как отмечается, скандал вокруг данных обвинений с новой силой разгорелся после телефонного разговора президентов Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом сообщает CURSORINFO со ссылкой на Институт по изучению глобальных угроз демократии, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в Кремле оказывают давление на руководство движения Талибан, требуя до последнего отрицать факт таких выплат.
Так, российское руководство еще в середине 2000-х годов установили контакты с представителями движения Талибан, поскольку на пару с Ираном стремились не допустить мирных переговоров между США и сторонами конфликта в Афганистане.
При этом отношения между официальными властями Афганистана и российским руководством обостряются по причине того, что Москва открыто поддерживает Талибан и официально приглашает представителей движения на переговоры.
Прикрываясь совместными учениями с соседствующим с Афганистаном Таджикистаном, Россия тайно поставляет талибам военную технику и другие вооружения.
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Козлостан - априори главный спонсор международного терроризма, и доказывать обратное могут только адепты "козлючего мира".
- Что такое "Университет дружбы народов"?
- Это такое хитрое место, где советские евреи на английском языке обучают азиатов, негров и латиноамериканцев, как организовывать социалистические революции по всему миру...
1. Владимир Рамирес Санчес,
2. Ильич Рамирес Санчес,
3. Ленин Рамирес Санчес.
типу = ну чось там типу - я х.з. ну типу шо норм і т. д.
хотя в совке ниче и не знать не знаем
https://twitter.com/i/status/1357234488359714816
МЕНІ БЛЕАТЬ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ !!!
так шо щас скулить то?
ну давали
нк рубли
ну баксы
ну евро
И шо теперь? твари, вы не смотрели шо будет...... да хотя бы после "ножнк бушевых"? посмотрели? Прямо в очко? жри.те, твари!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_Боа-бла-бла, призываем!
посм что делел Г. и посм. че делал П.
и заткнись. я не спорю, но ты туфту сказлл.
А как же майское победобесие ?
Или вы забыли, кто помог Сралину победить своего союзника - Гитлера ?
Кто кормил, обувал, одевал и вооружал бандитскую Красную армию ?
Армию рабов, воевавших за интересы камуняк ?
этой гибридной войной обосРаха подписала себе приговор... жернова истории мелют медленно, но верно.
Մιtαuskαs
2 дня вата скорбила и вспоминала прокатившегося в лифте террориста Моторолу. На видео приехавший из России автомойщик, с лицом имбецила, развлекается стрельбой из подствольного гранатомета куда попало. "Освободитель" Донбасса! Герой и кумир "русского мира"! Пример для подражания!
https://twitter.com/i/status/1357078843291435010
Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать
зерно, я понял, что умру от смеха. Сталин захватил аграрную страну и
превратил ее в сырьевой придаток и ядерную помойку…
Через пару поколений они еще деградируют и не смогут
самостоятельно даже добывать полезные ископаемые. Народ будет вымирать, а
диктаторы и их слуги будут жить, покупая у нас предметы роскоши и продавая
соседним странам концессии; для русских лидеров это самый выгодный бизнес.
Кроме того, за символическую плату в Россию можно будет сбывать ядерные
отходы. Достаточно остановить советскую экспансию, и они уничтожат себя
сами без каких бы то ни было активных действий с нашей стороны...»
У. Черчилль
І надати гранти їхнім історикам, які би змогли написати багатотомники щось типу
"Історія казанських татар від Волжської Болгарії до сьогодення."
Чи "Історія корінних народів Сибірі" ну або "Фінські народи. проблеми самоідентифікації і національне відродження."
І тоді може років за двадцять-тридцять...
До відключення від SWIFT, ембарго на нафту та газ з паРаші обов'язково дійте черга, якщо все буде продовжуватися, як зараз... Ну а всередині паРаші вже зараз рашизм-фашизм та тоталітаризм дещо пом'якшений поки що, але "растрєлять,как бєшених сабак" вже є, на черзі концтабори...
Талибы воевали на стороне США против СССР.
Они воюют за свою землю!
Если точнее, они контролируют и защищают добычу драгоценных камней и трафик наркотиков.
Каждый пытается оттяпать у них этот лакомый кусочек. Даже я привез из "командировки" кусочек афганского лазурита.