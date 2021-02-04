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бюджет (4808) Николаев (2009) СБУ (18690) строительство (1948)

Владельцу сети строительных фирм сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Владельцу сети строительных фирм сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств, - СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении владельцу крупной сети строительных фирм, который является фигурантом ряда производств, и подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы задержали в Николаеве бухгалтера предприятий, которая, по указанию владельца, предлагала $10 тыс. взятки должностному лицу Государственной фискальной службы. Неправомерная выгода предназначалась, чтобы "решить" с должностным лицом вопрос об исключении фирмы из перечня налогоплательщиков, отвечающих критериям рискованности. Коммерческие предприятия, конечным бенефициаром которых является бизнесмен, "специализируются" на бюджетных средствах, направляемых для реконструкции и строительства объектов критической инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Отмечается, что структуры в целом получили более 0,5 млрд бюджетных средств. Установлено, что предприятия бизнесмена выполняли работы с многочисленными нарушениями требований, использовали материалы ненадлежащего качества, нарушали технологии производства и строительства, привлекали для поставки продукции и выполнения работ фирмы с признаками фиктивности.

"Из-за этого у компаний фигуранта возникали постоянные проблемы с правоохранительными органами. Один из таких вопросов и пыталась "решить" в Николаеве бухгалтер бизнесмена", - добавили в ведомстве.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В горсовете Николаева прошли обыски. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Микитасю? Татаров наносить контрудар?
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04.02.2021 18:48 Ответить
Через месяц будет работать как ни в чем не бывало, как B&B jeverly
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04.02.2021 18:49 Ответить
Мудрый нарид даёт,берет взятки, получает зарплаты в конвертах, неуплачивает налоги и хочет жить как в Европе ) ну,ну )
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04.02.2021 18:50 Ответить
Уважаемый Суто Чолоєвич Мамоян
(нар\деп ОПЗЖ)
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21217…)
Попросил Сергея Владимировича Левочкина
Назначить своего человека..главой УСБУ Закарпатской области
СВ обещал помочь,протащить
И ведь протащит..легко!
Баканову,Наумову,Ермаку привет
****** exclamation mark
https://t.me/dark_k/3205
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04.02.2021 18:50 Ответить
Когда уже суку Кобелева посадят ???
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04.02.2021 18:51 Ответить
Как то давно два кренделя из Укрспецэкспорта поехали в Казахстан местному министру обороны взятку давать, что бы пролоббировать свой контракт. И решили они подзаработать и часть взятки между собой разделить. Вот только министр Откуда то знал какую сумму ему должны дать и очень обиделся когда ему предложили меньше и закрыл этих двух бизнесменов ну и деньги как вещдок забрал....
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04.02.2021 18:51 Ответить
Абы хоть не р.. шен !!
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04.02.2021 18:54 Ответить
 
 