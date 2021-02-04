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обстрел (20205) ранение (3239) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Защитник Украины ранен на Донбассе, наемники РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Защитник Украины ранен на Донбассе, наемники РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга, ранение получил украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска совершили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета вблизи Водяного, что на Приазовье. А в районе населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинский воин ранен в результате обстрела наемниками РФ из минометов и стрелкового оружия возле Пивденного, - ОТГ "Север"

Кроме того, возле н.п.Пивденное враг осуществил прицельный обстрел позиций украинских защитников с миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия. В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

Отмечается, что также был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Крымское.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
Швидкого одужання нашому захиснику.
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04.02.2021 19:06
+9
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!

Защитник Украины ранен на Донбассе, наемники РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5008
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04.02.2021 19:14
+6
И что там в глазах *****?? Что ты осел видишь??
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04.02.2021 19:20
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Швидкого одужання нашому захиснику.
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04.02.2021 19:06 Ответить
Тепер змінити дату на бланку та направити ноту у відповідь.
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04.02.2021 19:11 Ответить
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!

Защитник Украины ранен на Донбассе, наемники РФ 4 раза нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5008
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04.02.2021 19:14 Ответить
Ну а що скажуть наші говнокомандуючі------тишина. тишина і навіть "не стріляють."Зелені мерзоти,ви втратили гідність і принижуєте державу і послаблюєте ЗСУ. А розплата прийде і вам,то куда будете тікати?
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04.02.2021 19:14 Ответить
И что там в глазах *****?? Что ты осел видишь??
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04.02.2021 19:20 Ответить
Швидкого та повного одужання пораненому хлопцю.
Горіть у пеклі russische schweine!
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04.02.2021 19:34 Ответить
Кажуть -стійке перемир"я? Так стійке--щодо відстрілу українських захисників. Цікаво, наші захисники , мають право відстрілюватись?
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05.02.2021 03:12 Ответить
Пані Люба,якщо тобі так цікаво,то відірви від дивана тіло і Зайшла б на передову.Задовільни свою цікавість.
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05.02.2021 07:18 Ответить
Те що ворог активізувався говорить про зв'язок Тв каналів zik ,112... з ватниками.
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05.02.2021 03:40 Ответить
 
 