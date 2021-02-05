Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому и Боголюбову в удовлетворении иска к Украине на $6 млрд, - Малюська

Стокгольмский арбитраж отказал акционерам ПАО "Укрнафта" Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в удовлетворении их иска к Украине на сумму свыше $6 млрд, признав отсутствие своей юрисдикции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Министерства юстиции.

Как сообщил министр юстиции Денис Малюська, еще в 2015 году три кипрских оффшорных компании ( "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" и "Bordo Management Limited"), конечными бенефициарами которых являются Коломойский, Боголюбов обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал с иском к государству Украина. Все истцы являются акционерами ПАО "Укрнафта" и обладают 40,1009% акций указанной компании.

"Взыскать с государства истцы требовали, мягко говоря, немало: более 6 млрд долларов США и проценты, начисленные на эту сумму.

Для лучшего понимания масштаба требований: оффшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же составляет примерно половину расходов государства на выплату пенсий", - отметил глава Минюста.

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Основаниями своих требований истцы указывали:

▪️ неоднократный отбор из газохранилищ НАК "Нафтогаз Украины" газа, принадлежавшего ОАО "Укрнафта", для нужд населения по заниженной цене (в том числе вследствие решений НКРЭ / НКРЕКП) или безвозмездно вообще, как утверждают Истцы;

▪️ невыполнения ПАО "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины" решений украинских судов, вступившие в силу, о возвращении части отобранного газа ОАО "Укрнафта";

▪️ резкое повышение ставки платы за пользование недрами для добычи газа;

▪️ принятия Верховной Радой Украины Закона Украины от 19.03.2015 № 272-VIII "О внесении изменений в Закон Украины" Об акционерных обществах "(относительно снижения кворума для проведения общего собрания в акционерных обществах).

Стокгольмский арбитраж единогласно отклонил требования истцов в полном объеме на основании отсутствия у него юрисдикции рассматривать это дело.

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Позже Малюська обновил информацию, исключив из своего поста упоминание об Игоре Палице: "В оригинале поста указал Палицу как одного из бенефициаров оффшорок. На самом деле нет, бенефициаром он не был. Информацию исправил, оставив двух других".



