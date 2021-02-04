Указ Зеленского о санкциях против "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" обжалован в Верховном Суде
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к телеканалам "112 Украина", "NewsOne" и ZIK обжалован в Верховном суде.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховного Суда.
"Сегодня, 4 февраля 2021 года, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 №43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021"О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в сообщении.
Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел - №9901/22/21, №9901/23/21.
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Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
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Пожалуйста, подождите...
За один день Земля бы не стала вращаться в другую сторону.
Получили решение закрытого суда, забрали лицензии, посадили кизяка.
А так будут долго еще кровь пить и отсудят в ЕСПЧ компенсации с госбюджета и кизяку все пофигу.
Быстро только кошки родятся.
Це ж зеленський його туди допустив.
Указы Путина оспариваются? Никогда
як миша під віником.
бо не повішали тоді то можуть зараз...
Коррупционные суды четко стоят на защите интересов коррупционеров и сепаров. И поробуй их тронь, судьи все пожизненно сидят в своих креслах и оправдают любого судью и восстановят его на работе. Тех же коррупционеров уже сколько восстановили.
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
И скажите, сколько за последние 7 лет осуждено коррупционеров и сепаров и на какие сроки? Суды такие дела долго волокитят, а потом выносят оправдательные приговоры или в крайнем случае условно. Или прекрщают поскольку истек срок привлечения к уголовной отвественности. А сколько коррупционеров всех мастей суды восстановили на работе! Так что открой глаза и включи мозги.
И сам ты гнида.
Так ти не гнида? Ти кацапська воша?
Телевизионные каналы "112 Україна", NewsOne и ZiK не исключены из сетки вещания. На данных каналах не проводится трансляции по причинам технического характера. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
зараз усе порішають зажопи, а шмаркля буде тільки бубніти, що хотіло, тужилося, писало щось, але знову нічого не вийшло
Почему то забыли закрыть ватный канал "НАШ" - это тоже "одного поля ягода".
Указ : "Лишить крыс кормовой базы и провести дератизацию " .
Указ - окончательный и обжалованию не подлежит .
Придется еще и в судах порядок навести наконец-то.
Если СНБО принимает решение о запрете кремлевские помоек медведчука-козака, значит есть аргументы. Никакой суд не отменит решение СНБО, или сами судьи пойдут как пособники.