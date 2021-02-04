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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Верховный Суд (1063) Зеленский (16555) санкции (10620) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Указ Зеленского о санкциях против "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" обжалован в Верховном Суде

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Указ Зеленского о санкциях против

Указ президента Украины Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к телеканалам "112 Украина", "NewsOne" и ZIK обжалован в Верховном суде.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Верховного Суда.

"Сегодня, 4 февраля 2021 года, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают указ президента Украины от 2 февраля 2021 №43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021"О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в сообщении.

Искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел - №9901/22/21, №9901/23/21.

Также на Цензор.НЕТ: Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+37
Указ Зеленского о санкциях против "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" обжалован в Верховном Суде - Цензор.НЕТ 5283
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04.02.2021 20:22
+33
Сепары идут на Йух !
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04.02.2021 20:15
+25
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває ! Дійство кремлівського лялькового балагана не скінчилось ! Готуємо попкорн , попереду буде цікавіше !!! )))
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04.02.2021 20:31
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Страница 2 из 2
Недоносок, моєму синові 28 років на даний момент, я років на десять молодше того віку, який ти собі прибріхуєш. Так що пасть прикрий, вафлля витиче, набутилочник.
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05.02.2021 19:19 Ответить
Игорь Тальков всего в нескольких фразах намекнул...:покажите мне такую страну,где блаженствуют Хамы...,больше ничего и слушать не надо о РАБссии... Указ Зеленського про санкції проти "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" оскаржений у Верховному Суді - Цензор.НЕТ 2921
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04.02.2021 20:49 Ответить
и когда "аристократия помойки диктует моду на мораль" - когда смотришь что изрыгают властолюбцы.
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04.02.2021 20:58 Ответить
Бо нефиг было пороть горячку.
За один день Земля бы не стала вращаться в другую сторону.
Получили решение закрытого суда, забрали лицензии, посадили кизяка.
А так будут долго еще кровь пить и отсудят в ЕСПЧ компенсации с госбюджета и кизяку все пофигу.
Быстро только кошки родятся.
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04.02.2021 20:54 Ответить
Ну, думаю, что Верховный как и в прошлом случае пошлёт их в Конституционный, так как фактически оспариваются полномочия Президента. И правильно сделает.
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04.02.2021 20:54 Ответить
Не трудно догадаться какое решение вынесет Конституционный суд. Вон как КС здорово ублажил коррупуионеров, отменив уголовную отвественность за незаконное обогащение и за вынесение заведомо неправодсудного приговора. Может еще в чем-то коррупционерам подфартил, кто в курсе?
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04.02.2021 21:01 Ответить
Верховный суд да и конституционный не смогли даже решить вопрос о взыскании штрафа с Зеленского когда он без маски обедал с друзьями в кафе во время карантина -нет соотв. закона.
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04.02.2021 21:51 Ответить
Клоунада в дії , на жаль !
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04.02.2021 20:54 Ответить
А имя этих "храждан" ?
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04.02.2021 20:55 Ответить
Зараз і побачимо наслідки роботи портнова в судових справах.
Це ж зеленський його туди допустив.
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04.02.2021 20:57 Ответить
Ксеню, при всій повазі, але Указ юридично нікчемний, і якщо суд буде дотримуватись букви Закону....
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04.02.2021 21:00 Ответить
Нет никаких сомнений, что суд отменит указ. Зеленский скажет - ну... не получилось.
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04.02.2021 20:57 Ответить
Указы Президента не оспариваются - нет такого закона.

Указы Путина оспариваются? Никогда
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04.02.2021 21:53 Ответить
недороблені заЖопісти витріть шмарки і сидіть тихо
як миша під віником.
бо не повішали тоді то можуть зараз...
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04.02.2021 20:58 Ответить
Поздняк метаться. За две недели после инаугурации там не только переобуться успели, но и судейские памперсы пару раз сменили.
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04.02.2021 20:59 Ответить
Реформований портновим суд проти портнова та прокурорки портнова. Хто переможе?
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04.02.2021 21:00 Ответить
Ага, зараз прямо відразу Верховний суд все кине і почне вичитувати що там написала якась там тьотя Маша чи якийсь там дядя Ваня, яких знайшов Портнов, щоб подати позов нібито від них особисто У верховному суді мають судити Медведчука і його канали
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04.02.2021 21:01 Ответить
Суд отменит блокировку пропутинских каналов, к бабке не ходи. Порошенко за годы своего правления приложил не мало сил чтобы укрепить коррупцию в суде и весьма в этом преуспел.
Коррупционные суды четко стоят на защите интересов коррупционеров и сепаров. И поробуй их тронь, судьи все пожизненно сидят в своих креслах и оправдают любого судью и восстановят его на работе. Тех же коррупционеров уже сколько восстановили.
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04.02.2021 21:03 Ответить
Тебе гнидо теж треба пикою в лайно товмачити? Будь ласка -
"Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. Відповідне рішення прийняли в п'ятницю, 6 грудня, під час сесійного засідання комісії у Венеції. Експерти Ради Європи звертають увагу на те, що монобільшість в Україні ухвалила зміни без врахування думок всіх зацікавлених сторін."
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04.02.2021 21:26 Ответить
Это Веницианская комиссия все в облаках витает, а коррупционеры и сепары по сути используют ее в своих интересах.

И скажите, сколько за последние 7 лет осуждено коррупционеров и сепаров и на какие сроки? Суды такие дела долго волокитят, а потом выносят оправдательные приговоры или в крайнем случае условно. Или прекрщают поскольку истек срок привлечения к уголовной отвественности. А сколько коррупционеров всех мастей суды восстановили на работе! Так что открой глаза и включи мозги.
И сам ты гнида.
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04.02.2021 21:39 Ответить
Тебе в Гуглі забанили? Подивись підсумкову пресконференцію Луценка.
Так ти не гнида? Ти кацапська воша?
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04.02.2021 21:44 Ответить
Это ты кацапская вошь, потому что защищаешь коррупционеров, путлеру это выгодно. Ведь чем выше уровень коррупции, тем ниже возможность нормального развития экономики. В Рашке есть нефть и газ и они на этом хорошо выезжают, а Украине чтобы выжить нужна развитая экономика, а где ее взять если коррупция в Украине правит бал?!
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04.02.2021 21:49 Ответить
Корупціонерів? Це кого ж? Докази в студію! Що не має? Тоді ти брехлива кацапська воша, що працює за фсбешними методичками.
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05.02.2021 07:46 Ответить
Сынок...,доверие,авторитет,уважение,порядочность и прочие регалии,типа репутация,завоевываются годами,...а потерять их можно навсегда и всего за 5 минут...,эту фразу отца Сенатора, я запомнил еще в школьные годы... Указ Зеленського про санкції проти "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" оскаржений у Верховному Суді - Цензор.НЕТ 5378
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04.02.2021 21:03 Ответить
Надобраніч Панове
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04.02.2021 21:06 Ответить
Пусть. Все равно решение вынесут не раньше 2050 года
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04.02.2021 21:07 Ответить
Техническому и творческому персоналу каналов "112 Україна", NewsOne и ZiK, со счетов ТОВ "ЛІДЕР ТВ", ТОВ "ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "112-ТВ", ТОВ "ПАРТНЕР ТВ" выплачены премиальные выплаты в размере двухмесячного оклада.
Телевизионные каналы "112 Україна", NewsOne и ZiK не исключены из сетки вещания. На данных каналах не проводится трансляции по причинам технического характера. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html

зараз усе порішають зажопи, а шмаркля буде тільки бубніти, що хотіло, тужилося, писало щось, але знову нічого не вийшло
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04.02.2021 21:20 Ответить
так это выходное пособие по случаю закрытия каналов. - так делают для уволенных. неизвестно когда они заработают.
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04.02.2021 21:46 Ответить
наверно это официальная мизерная зарплата для поддержания штанов, большую часть они получают в конвертах - до 10 тыс зеленых.
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04.02.2021 21:48 Ответить
Схоже на жорсткий поділ електорату, яро-ватний контингент ще крепше приклеїться до За Газ, зе ж намагається знову урвати частину потріотичного електорату, якщо повністю не закрити ватні ресурси то смердіти менше не стане.
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04.02.2021 21:25 Ответить
А хто ж захистить Україну від агресора і його пропагандистської машини, які зомбують українців, витравлюють з його душі все українське, патріотичне, підривають авторитет держави і її цінності...?Без реформи судової системи Держави Україна не буде ніколи...??!
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04.02.2021 21:49 Ответить
В Украину приехал Морган Фриман )

Указ Зеленського про санкції проти "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" оскаржено у Верховному Суді - Цензор.НЕТ 8846
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04.02.2021 21:54 Ответить
Стопудово пля ржал минут десять,это писец один в один ,чуть чуть моложе оригинала
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04.02.2021 23:02 Ответить
Уже обжалован ? Вы там совсем тупые школьники ?
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04.02.2021 21:59 Ответить
Давно пора было закрыть эти украинофобские каналы, работа которых была направлена на унижение Украины и украинских патриотов.
Почему то забыли закрыть ватный канал "НАШ" - это тоже "одного поля ягода".
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04.02.2021 22:05 Ответить
Корабль полон крыс и сильно накренился !
Указ : "Лишить крыс кормовой базы и провести дератизацию " .
Указ - окончательный и обжалованию не подлежит .
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04.02.2021 22:06 Ответить
Щоб не було ніякого тиску на суд , адміністрації Байдена варто було б на час розгляду справи ,тимчасово заморозити закордонне майно і банківські рахунки суддів і їх родичів . Суд має бути чесним і не упередженим , а судді - відчуватимуть що вони повністю захищеня . Так більше шансів на справедливість . В Україні такі суди , що феміда має однією рукою закривати очі , а іншою - тримати за горло шкідника в мантії .
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04.02.2021 22:30 Ответить
Цікаво, а що ти заспіваєш коли і ЄСПЛ також стане на бік телеканалів та Козака? Чи зробиш вигляд що ти цього не бачив?
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05.02.2021 08:24 Ответить
Ніякі це не телеканали . Звичайні прорашистські помийки . Машина пропаганди терору , ненависті , війни і рашизму .
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05.02.2021 13:21 Ответить
І яким чином це впливає на законність рішення?
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05.02.2021 14:22 Ответить
А с какого испуга "граждане" подают иск прямиком в суд кассационной инстанции? У нас что уже 3-х ланкова система отменена? Где суд первой инстанции? Где апеляционный суд? Это реально правовая вакханалия!
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04.02.2021 22:33 Ответить
Надеюсь судья будет здорового человека, а не как Тупицкий-курильщика! Указ Зеленського про санкції проти "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" оскаржено у Верховному Суді - Цензор.НЕТ 5560
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05.02.2021 00:25 Ответить
Указ Зеленського про санкції проти "112 Україна", "NewsOne" і "Zik" оскаржено у Верховному Суді - Цензор.НЕТ 9090
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05.02.2021 00:41 Ответить
Портнов подключился...и продажные антиукраинские суды! Портнова пора на НАРЫ, как пособника и агента кремля...плюс как коррупцинера!
Придется еще и в судах порядок навести наконец-то.
Если СНБО принимает решение о запрете кремлевские помоек медведчука-козака, значит есть аргументы. Никакой суд не отменит решение СНБО, или сами судьи пойдут как пособники.
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05.02.2021 03:03 Ответить
А якщо завтра РНБО прийме рішення що ти посіпака терористів? Що тоді? А РНБО має право вирішувати хто терорист а хто ні? А Закон і Право в ці країні є? чи нема? Чи люмпену, на кшталт тебе це до лампочки?
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05.02.2021 08:19 Ответить
А ці так звані громадяни України часом не мають ще і громадянства держави-сусідки! Ау, СБУ!
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05.02.2021 06:18 Ответить
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