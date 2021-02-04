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В Украине проведут семинары по особенностям проведения вакцинации от коронавируса, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине проведут семинары по особенностям проведения вакцинации от коронавируса, - ВОЗ

В Украине проведут семинары для национальных и региональных координаторов и специалистов по иммунизации, во время которых расскажут об особенностях вакцинации от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, которая будет проводить учения совместно с бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине.

Так, учения пройдут с 5 по 11 февраля, в них примут участие 60 человек. Участникам подробно расскажут об особенностях ожидаемых вакцин.

"Поскольку вакцина Pfizer / BioNTech требует сверхнизких температурных условий, участникам объяснят, как ее будут поставлять, требования к ее транспортировке и хранению, а также особенности введения препарата", - говорится в сообщении.

Также участников семинаров ознакомят с содержанием национального плана и этапами развертывания вакцинации в Украине, они пройдут подготовку микропланування кампании вакцинации на региональном уровне.

"Обучение поможет настроить слаженную координацию и логистику во время проведения" первой волны "вакцинации от COVID-19", - добавили в Центре общественного здоровья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 в Украине стартует 15 февраля, - Степанов

Автор: Роман Свиридович
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Воз вместе с моз,засуньте свои семинары по вакцине парниши Куна себе в опу,Пфайзер-тока сибе...
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04.02.2021 20:25 Ответить
...присутствия мозга)))...
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04.02.2021 20:31 Ответить
Вакцина Pfizer требует сверхнизких температурных условий хранения.
Хто знає, розкажіть, як може вакцина у пляшечках, розведена у воді, витримувати заморозку?
Може хто не знає, скажу, що вода, що, замерзає, розриває пляшку (або рве труби), бо вода при замерзанні трохи розширюється.
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04.02.2021 20:44 Ответить
Ответ на вопрос, похоже, найден. Бутылочки с вакциной кажутся стеклянными, но на самом деле они пластиковые, и, следовательно, выдерживают некоторое расширение при замерзании.
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04.02.2021 21:05 Ответить
В Україні проведуть семінари щодо особливостей проведення вакцинації проти коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 3328
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04.02.2021 21:16 Ответить
семинары проведут и на этом и закончат. вакцины то нет В Україні проведуть семінари щодо особливостей проведення вакцинації проти коронавірусу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 5136
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04.02.2021 21:55 Ответить
 
 