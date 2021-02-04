В Украине проведут семинары по особенностям проведения вакцинации от коронавируса, - ВОЗ
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В Украине проведут семинары для национальных и региональных координаторов и специалистов по иммунизации, во время которых расскажут об особенностях вакцинации от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья, которая будет проводить учения совместно с бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине.
Так, учения пройдут с 5 по 11 февраля, в них примут участие 60 человек. Участникам подробно расскажут об особенностях ожидаемых вакцин.
"Поскольку вакцина Pfizer / BioNTech требует сверхнизких температурных условий, участникам объяснят, как ее будут поставлять, требования к ее транспортировке и хранению, а также особенности введения препарата", - говорится в сообщении.
Также участников семинаров ознакомят с содержанием национального плана и этапами развертывания вакцинации в Украине, они пройдут подготовку микропланування кампании вакцинации на региональном уровне.
"Обучение поможет настроить слаженную координацию и логистику во время проведения" первой волны "вакцинации от COVID-19", - добавили в Центре общественного здоровья.
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Хто знає, розкажіть, як може вакцина у пляшечках, розведена у воді, витримувати заморозку?
Може хто не знає, скажу, що вода, що, замерзає, розриває пляшку (або рве труби), бо вода при замерзанні трохи розширюється.