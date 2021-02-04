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Новости За рубежом
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Босния (78) икона (84)

Боснийского политика Додика допросили в деле о похищенной украинской иконе, подаренной Лаврову

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боснийского политика Додика допросили в деле о похищенной украинской иконе, подаренной Лаврову

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик был допрошен в четверг, 4 февраля, в прокуратуре БиГ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Балканский обозреватель".

Сторона обвинения заявила, что допрос состоялся в рамках дела, которая известна общественности как "Икона", но больше информации и подробностей об этом слушания не разглашается.

Ранее прокуратура БиГ сообщала, что активно проводится сбор доказательств и допрос свидетелей по делу. В частности, были заслушаны посла БиГ в России. Также сообщалось, что запрос о международной правовой помощи были направлены в компетентные учреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главный прокурор Боснии заверила, что по делу украинской иконы проведено большое количество следственных действий, - Кирилич

Напомним, 12 декабря 2020 года министру иностранных дел России Сергею Лаврову во время визита на Балканы вручили 300-летнюю украинскую позолоченную икону святого Николая, которую якобы "нашли" в Луганске.

Позже прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) начала следствие по делу украинской иконы, которую представитель сербского народа Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову. 19 декабря МИД РФ заявил, что вернет икону Боснии и Герцеговине до выяснения ее истории по линии Интерпола. 23 декабря российская сторона передала в посольство Боснии и Герцеговины в Москве вышеупомянутую икону XVIII века.

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Глава Ассоциации ветеранов Армии Республики Сербской заявил, что икона, которую Милорад Додик подарил Лаврову, была вывезена с оккупированного Донбасса в 2018 году через Россию и Сербию.

15 января 2021 года Офис Генпрокурора открыл уголовное производство относительно незаконного вывоза в Боснию и Герцеговину старинной украинской иконы. Президент Милорад Додик заявил, что может вернуть икону Украине, но при некоторых условиях.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
Лавров и додик- Фсе, больше ничего не надо Боснийского политика Додика допросили в деле о похищенной украинской иконе, подаренной Лаврову - Цензор.НЕТ 1818
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04.02.2021 21:17
+4
**** з додіка возьмьош...
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04.02.2021 21:21
+3
не имя, а диагноз
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04.02.2021 21:53
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Лавров и додик- Фсе, больше ничего не надо Боснийского политика Додика допросили в деле о похищенной украинской иконе, подаренной Лаврову - Цензор.НЕТ 1818
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04.02.2021 21:17 Ответить
И плюс дадон.
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04.02.2021 21:26 Ответить
Буква "И" лишняя в предложении.
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05.02.2021 09:32 Ответить
**** з додіка возьмьош...
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04.02.2021 21:21 Ответить
Лаврик Додика под цугундер подвел.
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04.02.2021 21:23 Ответить
Додік він й в Босніі Додік )
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04.02.2021 21:23 Ответить
ужас, Игорь - давай помолимся?
блаблабла, слава Аллаху
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04.02.2021 21:28 Ответить
Боснийского политика Додика допросили в деле о похищенной украинской иконе, подаренной Лаврову - Цензор.НЕТ 2795
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04.02.2021 21:29 Ответить
А боснийский Додик случайно не родственник молдавского Додона.. Это у них фамилии такие или клички от КГБ - ФСБ, больше на прикол похоже, но на Лубянке тоже не без " шутников".
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04.02.2021 21:26 Ответить
На олх таких икон валом. Середина где-то 19 века. Бюджетный вариант. У самого такая от пра-пра-бабки осталась. Храню, как семейную реликвию. Кацапия - это гоп-стоп контора. Им религия до фени.Там в иконе марафет был спрятан для кремлевской лошади.
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04.02.2021 21:31 Ответить
Надеюсь.... с пристрастием?
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04.02.2021 21:52 Ответить
не имя, а диагноз
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04.02.2021 21:53 Ответить
Как говорят "Скучно, как в Боснии на майские праздники"
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04.02.2021 21:53 Ответить
Боснійського політика Додіка допитали у справі про викрадену українську ікону, подаровану Лаврову - Цензор.НЕТ 664
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04.02.2021 22:07 Ответить
 
 