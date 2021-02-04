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В Одессе чиновница Госмиграции попалась на взятке 1,2 тыс. долл. за выдачу вида на жительство, - ГБР
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Правоохранители задержали на взятке старшего инспектора одного из отделов ГУ Государственной миграционной службы Украины в Одесской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновница требовала 1200 долларов за содействие, ускорение и выдачу вида на жительство на территории Украины иностранным гражданам.
4 февраля 2021 года сотрудник Госмиграции задержана во время получения первой части взятки в сумме 700 долларов в Одессе в порядке ст. 208 УПК Украины.
Предварительная квалификация: вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении задержанной и избрании меры пресечения.
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а де эта... которая зам главы... подмахова вроде ? или как ее ? с ней то че ?