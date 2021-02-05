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Несмотря на карантин Зеленский отметил день рождения в квартире партнера Коломойского. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Несмотря на карантин, президент Украины Владимир Зеленский 29 января устроил вечеринку в честь своего дня рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы"

Празднование, как выяснили журналисты "Схем", состоялось в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве.

По подсчетам журналистов, на праздновании находилось около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске. В соответствии с перечнем карантинных ограничений Кабмина, которые действуют с 25 января по 28 февраля, запрещается проведение массовых мероприятий, "в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается дистанция в 1,5 метра". Владимир Зеленский неоднократно обращался к гражданам Украины с просьбами носить маски, избегать скоплений и ограничить социальные контакты.

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Журналисты "Схем" обратились в Офис Президента с запросом на имя Зеленского с просьбой прокомментировать перечисленные факты, но ответа до выхода расследования не получили.

Как установили журналисты, празднование дня рождения Владимира Зеленского состоялось в доме на Грушевского, 9а в Киеве. В этом доме у семьи президента есть апартаменты, оформленные на кипрскую фирму Елены Зеленской. Но праздновали в другой квартире - аппартаментах с террасой, принадлежащих совладельцу студии "Квартал-95", близкому товарищу и бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

Среди гостей праздника журналисты зафиксировали представителей власти. В частности, первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя ОП Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко. И, вероятно, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Также были участники "Квартала-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко.

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По подсчетам журналистов, празднование продолжалось около восьми часов и на нем находились около 30 человек.

"Это те гости, которых удалось увидеть и запечатлеть на видео. Ни один из них, кроме персонала, не был в защитной маске, ни в квартире, ни на выходе из дома, даже садясь в такси", - говорится в расследовании.

В то же время с 25 января по 28 февраля в Украине продолжают действовать правительственные карантинные ограничения. Запрещается "проведение массовых культурных (в том числе концертов) спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается дистанция в 1,5 метра".

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Как разъяснил в комментарии "Схемам" главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, этот пункт распространяется и на домохозяйства, то есть на частные дома.

На уточнение журналиста, является ли празднование в квартире компанией из более чем 20 гостей нарушением, Ляшко ответил: "Да, это - массовое мероприятие. И вызывается полиция. Есть нарушение карантина".

Относительно ношения защитной маски в такси главный санитарный врач отметил: "Оно (такси. - Ред.) приравнивается к общественному транспорту. К передвижениям за пределами собственного автомобиля. Поэтому пассажиру нужно быть в маске, как и водителю".

В комментарии "Схемам" один из гостей, "кварталовец" Александр Пикалов подтвердил информацию о праздновании, но отметил, что когда он там был, "то не было одновременно столько лиц".

Владимир Зеленский неоднократно призывал украинцев во время карантина ограничивать социальные контакты, соблюдать дистанцию ​​и использовать защитные маски.

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"Схемы" обратились в пресс-службу президента с просьбой о комментарии. В запросе журналисты поинтересовались, почему Зеленский считает приемлемым в разгар карантина устраивать вечеринку с несколькими десятками гостей, еще и без защитных масок, и какой пример он этим подает другим гражданам.

Также журналисты спросили, на каких условиях Тимур Миндич предоставил квартиру для празднования и не видит ли президент рисков в дружбе с товарищем и бизнес-партнером олигарха.

Ответы от ОП на момент публикации "Схемы" не получили. Редакция опубликует позицию президента, как только она поступит.

Владимир Зеленский и Тимур Миндич ранее были совладельцами ряда компаний, входящих в состав группы "95 квартал". В 2019 году Зеленский вышел из состава учредителей этих структур.

"Схемы" обратились за комментариями и к Тимуру Миндичу, а также ко всем присутствовавшим на праздновании людям. По состоянию на момент публикации материала никто из них, кроме Александра Пикалова, не ответил. Редакция ожидает ответа.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+71
Несмотря на карантин и собственные призывы к изоляции, Зеленский устроил вечеринку в свой день рождения, - СМИ - Цензор.НЕТ 9455
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04.02.2021 23:12
+63
Если я хоть раз нарушу закон .... то ни хрена вы мне не сделаете. Мне на вас всех плевать с высокой горки.
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04.02.2021 23:11
+53
Несмотря на карантин и собственные призывы к изоляции, Зеленский устроил в свой день рождения вечеринку, - СМИ - Цензор.НЕТ 6594
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04.02.2021 23:22
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У петеботів істерика )
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05.02.2021 04:59 Ответить
Нам, порохоботам, в прямом смысле слова наплевать.
Слюной.
Тьфу.
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05.02.2021 05:51 Ответить
Сие не является уголовным преступлением, так что "мимо кассы"(С).
Вон, на что уж Макрон во Франции лютует, комендантский час в Париже с 6 часов вечера установил, а и то на дни рождения французы собираются с родственниками, тока бумажки какие-то заполняют в электронном виде.
А кто скажет, что Квартал 95 - это не одна семья, то я спрошу: да правда, что ли?
Там рука руку моет и даже не вытирает.

Так что вы лучше разберитесь с агентом "желудем", который в Раде поет, и агентом "казбеком", который при ПроФФесоре был всея Украины хозяином.
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05.02.2021 05:50 Ответить
Самое главное - здесь брякать, у вас даже кенгуру в масках Незважаючи на карантин і власні заклики до ізоляції, Зеленський влаштував у свій день народження вечірку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8708
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05.02.2021 06:23 Ответить
Трусы то разрешил вам Степанов покупать или еще нет?
А лампочки электрические?
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05.02.2021 08:17 Ответить
Вот ты скажи: ты Шария электорат или Рабиновича?
А то на ОПЖЗ реагируешь отчаянно.
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05.02.2021 08:18 Ответить
В Україні чим вищу посаду займає людина, тим частіше вона вважає, що виконання законів - це не її справа. Це Меркель, канцлєр однієї з найбагатшиих країн світу, виконувала закони. Тому німці і живуть, як німці, що виконують закони. А в нас знизу доверху більшість порушує закони.
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05.02.2021 06:12 Ответить
І чим же загрожує невиконання саме цього закону, окрім штрафу?
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05.02.2021 06:57 Ответить
Шоб Вы на агента "желудЬ" в Раде так реагиривали, и на агента "казбек", как на наружения карантина ковидного.
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05.02.2021 08:20 Ответить
Что-то мне подсказывает, что если будет майдан против зели, то это бужет тот момент, когда даже самая откровенная вата будет согласна идти в одном ряду с порохоботами. И прикормленные мусора из с-14 и нацкорпуса не помогут
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05.02.2021 06:13 Ответить
Неее пусть откровенная вата дома посидит , мы лучше сами справимся.
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05.02.2021 08:08 Ответить
Спасибо, но я с Шарием и ср*ть рядом не сяду, икскьюз май френч.
Так что как нибудь без этого гуана от ОПЗЖ, пожалуйста.
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05.02.2021 08:21 Ответить
Ідіть усі у сраку....
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05.02.2021 08:06 Ответить
Интересно , а по чему эта новость не для кого не кажется удивительной . И дело даже не в его поездке в Буковель вовремя локдауна . Дело в том , что этот тупорылый мудень , ну который Осел Оманский , до сих пор не понял , что оно не актер и роль президента не играет . У него вся жизнь построена на этом , по тому что мозгов не хватает понять разницу между актерской игрой и откровенным враньем.
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05.02.2021 08:15 Ответить
Оно же не лох..
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05.02.2021 08:18 Ответить
после всех "чудес" которые натворил этот малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак последний ЗЕБенчик должен понять что это балабол....
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05.02.2021 08:21 Ответить
цікаво перевірити а середній IQ зебаранів 73 56 или упал ниже 30 Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського - Цензор.НЕТ 331
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05.02.2021 23:28 Ответить
Ой, этим богатым извращенцам эти все ваши журналистские налеты на рестораны за развлечение: хоть какое-то разнообразие - поубегать от журналистов и полиции через черный ход и кущи.
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05.02.2021 08:48 Ответить
Незважаючи на карантин і власні заклики до ізоляції, Зеленський влаштував у свій день народження вечірку, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3666 И что? ДОСТАЛИ!!!
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05.02.2021 08:50 Ответить
І то. На фронті загострення, а президент пиятикує.
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05.02.2021 09:45 Ответить
Земля ніколи не видасть Коломойського в США, хоча цей злочинець заслуговує електричного стільця. Бо Зеленський = Коломойський!
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05.02.2021 09:10 Ответить
А чего им боятся?!
Вакцинацию себе они сделали контрабандной вакциной.
Теперь можно спокойно куралесить и целоваться в десна.
Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського - Цензор.НЕТ 1456
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05.02.2021 09:18 Ответить
Что дозволено Быку, не дозволено юпитеру..
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05.02.2021 11:03 Ответить
шавочка каломойського.. Їздить на автівках каломойського, днюхи справляє в квартирах друзів каломойського... А так да, "незалежний"...
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05.02.2021 11:27 Ответить
сам у себя на корпоративе выступал? Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського - Цензор.НЕТ 2878
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05.02.2021 11:40 Ответить
по ******************* линии пошел))
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05.02.2021 13:06 Ответить
п"здабол есть п"здабол!
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05.02.2021 23:15 Ответить
Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського - Цензор.НЕТ 6053 АКАКАЯРАЗНИЦА!!!

нелох никому нечего не должен! Попри карантин, Зеленський відсвяткував день народження у квартирі партнера Коломойського - Цензор.НЕТ 8422
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05.02.2021 23:20 Ответить
Найкращі привітання !
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05.04.2021 22:50 Ответить
З днем народження! Я дізнався, що Зеленський святкував свій день народження в квартирі партнера Коломойського. Це викликає багато запитань і дискусій. Завжди цікаво дізнаватися про події, які відбуваються в житті політиків. Дякую, що ділитеся такою цікавою інформацією! З нетерпінням чекаю на нові публікації.
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12.07.2023 10:18 Ответить
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