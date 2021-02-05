Несмотря на карантин Зеленский отметил день рождения в квартире партнера Коломойского. ВИДЕО

Несмотря на карантин, президент Украины Владимир Зеленский 29 января устроил вечеринку в честь своего дня рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы"

Празднование, как выяснили журналисты "Схем", состоялось в квартире совладельца студии "Квартал-95" и бизнес-партнера Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве.

По подсчетам журналистов, на праздновании находилось около 30 гостей, и никто из них не был в защитной маске. В соответствии с перечнем карантинных ограничений Кабмина, которые действуют с 25 января по 28 февраля, запрещается проведение массовых мероприятий, "в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается дистанция в 1,5 метра". Владимир Зеленский неоднократно обращался к гражданам Украины с просьбами носить маски, избегать скоплений и ограничить социальные контакты.

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Журналисты "Схем" обратились в Офис Президента с запросом на имя Зеленского с просьбой прокомментировать перечисленные факты, но ответа до выхода расследования не получили.

Как установили журналисты, празднование дня рождения Владимира Зеленского состоялось в доме на Грушевского, 9а в Киеве. В этом доме у семьи президента есть апартаменты, оформленные на кипрскую фирму Елены Зеленской. Но праздновали в другой квартире - аппартаментах с террасой, принадлежащих совладельцу студии "Квартал-95", близкому товарищу и бизнес-партнеру Игоря Коломойского Тимуру Миндичу.

Среди гостей праздника журналисты зафиксировали представителей власти. В частности, первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя ОП Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко. И, вероятно, министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Также были участники "Квартала-95" Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин, режиссер "Слуги народа" Алексей Кирющенко.

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По подсчетам журналистов, празднование продолжалось около восьми часов и на нем находились около 30 человек.

"Это те гости, которых удалось увидеть и запечатлеть на видео. Ни один из них, кроме персонала, не был в защитной маске, ни в квартире, ни на выходе из дома, даже садясь в такси", - говорится в расследовании.

В то же время с 25 января по 28 февраля в Украине продолжают действовать правительственные карантинные ограничения. Запрещается "проведение массовых культурных (в том числе концертов) спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается дистанция в 1,5 метра".

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Как разъяснил в комментарии "Схемам" главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, этот пункт распространяется и на домохозяйства, то есть на частные дома.

На уточнение журналиста, является ли празднование в квартире компанией из более чем 20 гостей нарушением, Ляшко ответил: "Да, это - массовое мероприятие. И вызывается полиция. Есть нарушение карантина".

Относительно ношения защитной маски в такси главный санитарный врач отметил: "Оно (такси. - Ред.) приравнивается к общественному транспорту. К передвижениям за пределами собственного автомобиля. Поэтому пассажиру нужно быть в маске, как и водителю".

В комментарии "Схемам" один из гостей, "кварталовец" Александр Пикалов подтвердил информацию о праздновании, но отметил, что когда он там был, "то не было одновременно столько лиц".

Владимир Зеленский неоднократно призывал украинцев во время карантина ограничивать социальные контакты, соблюдать дистанцию ​​и использовать защитные маски.

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"Схемы" обратились в пресс-службу президента с просьбой о комментарии. В запросе журналисты поинтересовались, почему Зеленский считает приемлемым в разгар карантина устраивать вечеринку с несколькими десятками гостей, еще и без защитных масок, и какой пример он этим подает другим гражданам.

Также журналисты спросили, на каких условиях Тимур Миндич предоставил квартиру для празднования и не видит ли президент рисков в дружбе с товарищем и бизнес-партнером олигарха.

Ответы от ОП на момент публикации "Схемы" не получили. Редакция опубликует позицию президента, как только она поступит.

Владимир Зеленский и Тимур Миндич ранее были совладельцами ряда компаний, входящих в состав группы "95 квартал". В 2019 году Зеленский вышел из состава учредителей этих структур.

"Схемы" обратились за комментариями и к Тимуру Миндичу, а также ко всем присутствовавшим на праздновании людям. По состоянию на момент публикации материала никто из них, кроме Александра Пикалова, не ответил. Редакция ожидает ответа.

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