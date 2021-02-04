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Госдепартамент США (1624) Лавров (2207) Блинкен (749)

Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел в четверг первый телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудив среди главных вопросов военную агрессию РФ в Украине и Грузии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь обратил внимание, в частности, вмешательство России в выборы 2020 году в США, военную агрессию РФ против Украины и Грузии, отравление Алексея Навального, а также инцидент (касаемо хакерского вмешательства РФ в программное обеспечение - ред.) SolarWinds", - говорится в официальном сообщении Государственного департамента США,

Блинкен и Лавров обсудили также продление соглашения СНВ-III, а также необходимость расширения контроля над ядерными вооружениями, в том числе на фоне растущей угрозы со стороны КНР.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Байдена "полностью пересмотрит" все злонамеренные действия России, - Блинкен

Особое внимание госсекретарь США уделил защите американских граждан, а также намерениям Вашингтона действовать решительно в ответ на злонамеренные действия РФ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Что Блинкен слышал из трубки? "Этанимы".."настамнет".."хвожызды".."игого"
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04.02.2021 23:35
+12
Наче усе добре, та вже нетерплячка дочекатися дій.
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04.02.2021 23:34
+11
Ці держдепівські бандерівці з кожним днем мені все більше подобаються! Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9319
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04.02.2021 23:38
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Правила форума Совет форумчан
Наче усе добре, та вже нетерплячка дочекатися дій.
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04.02.2021 23:34 Ответить
Что Блинкен слышал из трубки? "Этанимы".."настамнет".."хвожызды".."игого"
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04.02.2021 23:35 Ответить
"игого" Блінкен обговорив з Лавровим агресію РФ проти України і Грузії, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9894
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05.02.2021 00:52 Ответить
Ці держдепівські бандерівці з кожним днем мені все більше подобаються! Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 9319
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04.02.2021 23:38 Ответить
И что они за 2 недели сделали?
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04.02.2021 23:39 Ответить
Чітко і ясно сказали, що рашку чекає купа проблем.
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04.02.2021 23:44 Ответить
Вот именно - сказали.
У США и ЕС от слов к действиям дело годами переходить может.
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05.02.2021 00:00 Ответить
Да годы пустой болтовни. Это ненавистно.
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05.02.2021 00:27 Ответить
А что должны были? Сразу ***** на ветку?
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05.02.2021 06:27 Ответить
Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3209Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 744Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4511Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 4758Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 219
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04.02.2021 23:42 Ответить
Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 1882
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04.02.2021 23:45 Ответить
Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США - Цензор.НЕТ 3837
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04.02.2021 23:46 Ответить
а в груззии то что за агрессия ?
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04.02.2021 23:46 Ответить
В ГрузЗии? Ты че дебил?
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05.02.2021 06:28 Ответить
Новость для думающих украинцев .
Куда движется мир и где в этом мире Украина ?
Почему в этом направлении не говорит ЗЕ и компания?

Дания построит "энергоостров" в Северном море за $34 млрд

https://korrespondent.net/world/4323884-danyia-postroyt-enerhoostrov-v-severnom-more-za-34-mlrd
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04.02.2021 23:53 Ответить
Привіт Королівству Данія! Повага за те,що вона остання з Єврокраїн Балтики дала згоду на прокладку газоводу Росії та Німеччині. Все ж таки там ще залишились послідовники принца Гамлета,який був вірним принципам честі та порядності.
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05.02.2021 00:07 Ответить
russian porn.anal fuckin* )))))
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04.02.2021 23:55 Ответить
Наш обовязок,маю на увазі КОНСТИТУЦІЙНЕ ГРОМАДЯНСТВО, чинно та впевнено відправити до Трибуналу ,який ми повинні відтворити знову, всю ту МЕРЗОТІНЬ,що розпорошує нашу Державаність, консолідацію та солідарність проти ворогів України та цивілізації,яких у нас тут заслано та перевербовано Москвою вже стільки,що навіть Зеленський почав їх реголювати з причини повного ЗАХОПЛЕННЯ усіх держустанов і перетворення їх майже у диверсійні центри та загони з ЗАГРОЗОЮ ДЕРЖАВІ і її ДЕРЖАВНОСТІ,що стало НАД ТО ЯВНИМ та КОМПРОМЕТУЮЧИМ. Антидержавні виходки КСУ, ДЕПУТАТІВ від Слуг та ОПОЖОПовців,Наших(не),ПОЛІЦІЇ,самого офісу,а тепер ще і СБУ, чомусь все це сказалось у Зеленського лише на московських пропагандосів з 112, Зіка та Ньюзвана. Якщо б не Кличко у міськраді,то можна впевнено сказати,що Київ вже захоплено і переформатовано ворогами України. Остання зрадильська "ластівка" цього на днях вилитіла....перевіряти "баєгатовнасть" ЗСУ на передовій. Значить слід чекати нового скандалу по "Черговій Зраді та Шпигунству" на користь Москві. Жахіття,повне!
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04.02.2021 23:59 Ответить
"Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США"
_Это звучит престранно... Обсудил агрессию с агрессором: эй, как там твоя агрессия, продвигается?
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05.02.2021 00:05 Ответить
Блінкен обговорив з Лавровим агресію РФ проти України і Грузії, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 9321
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05.02.2021 00:16 Ответить
"Bild" : Оскорблённая путинской ложью Германия планирует введение жестких индивидуальных санкций против окружения бункерного фюреранеобходимо ввести 5 санкций: 1. Немедленно остановить "Сев.Поток 2".. 2. Запрет на въезд и инвистиции в ЕС русским олигархам... 3. Исключение делигации РФ из Совета Европы... 4. Исключение участия рос. госкорпораций в немецких компаниях. 5. Расследование связей Шрёдера..
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05.02.2021 00:27 Ответить
А ***** твоё что предлагает?
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05.02.2021 06:30 Ответить
Блинкэн сказал коротко и ясно : вон из Крыма и Донбасса,бедная лошадь замычала...,что корова из Простоквашино... Блінкен обговорив з Лавровим агресію РФ проти України і Грузії, - Держдеп США - Цензор.НЕТ 6194
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05.02.2021 01:56 Ответить
Україна стане незалежною, як тільки здохне рашка. Тоді у нас будуть проблеми з західними сусідами - Угорщиною і Польщею, які за всяку ціну будуть намагатися не допустити нашого економічного росту. Але це буде зовсім не те, що все керівництво України є інфільтроване московськими агентами, у яких одне завдання - робити все, що йде на шкоду Україні.
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05.02.2021 07:29 Ответить
ніколи не говори ніколи,совок наготовив прапорців ,орденів,блях ,вимпелів,грамот,партійних білетів,комсомольських і т,д із зображенням(хочеш жни,а хочеш куй) аж до 3000 року.
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05.02.2021 10:44 Ответить
 
 