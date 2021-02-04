"Блинкен обсудил с Лавровым агрессию РФ против Украины и Грузии, - Госдеп США"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел в четверг первый телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, обсудив среди главных вопросов военную агрессию РФ в Украине и Грузии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь обратил внимание, в частности, вмешательство России в выборы 2020 году в США, военную агрессию РФ против Украины и Грузии, отравление Алексея Навального, а также инцидент (касаемо хакерского вмешательства РФ в программное обеспечение - ред.) SolarWinds", - говорится в официальном сообщении Государственного департамента США,

Блинкен и Лавров обсудили также продление соглашения СНВ-III, а также необходимость расширения контроля над ядерными вооружениями, в том числе на фоне растущей угрозы со стороны КНР.

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Особое внимание госсекретарь США уделил защите американских граждан, а также намерениям Вашингтона действовать решительно в ответ на злонамеренные действия РФ.