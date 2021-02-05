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Аваков (3444) Зеленский (16558) Донбасс (26945) Хомчак (250)

На Донбассе резкое обострение ситуации, никакого мирного процесса уже нет, - Аваков. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На линии фронта на Донбассе происходит обострение ситуации. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский накануне введения санкций против "телеканалов Медведчука" отправил на передовую главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"Накануне что происходило в том же СНБО и кабинете президента? Может многие не увидели этого факта, поскольку он мелькнул среди ярких событий. А президент был вынужден немедленно отправить Хомчака на восток, на линию фронта. Потому что у нас там происходит резкое обострение ситуации за последнюю неделю.

Никакого мирного процесса уже нет — действуют снайперские пары, действуют обстрелы, война продолжается. Поэтому я предлагаю вам посмотреть на это решение с этой точки зрения, на фоне этих ситуаций", — сказал Аваков. 

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+65
На Донбасі різке загострення ситуації, ніякого мирного процесу вже немає, - Аваков - Цензор.НЕТ 3339
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05.02.2021 00:29
+61
И чем помог Хомчак на передовой? Премии за нестрелять выдавал?
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04.02.2021 23:54
+51
Хомяк должен был во время войны там дневать и ночевать , а не за бабки сраться
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04.02.2021 23:59
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І що далі?- читай КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ і нищ ворога і зрадників!!! Де ГАРАНТ???
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05.02.2021 18:49 Ответить
Я шо та не понял, куда и хто послал хомяка? Ара говорит Зеленскийна передок, а слышится ******* на ху№ок.
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05.02.2021 21:25 Ответить
зебилы комент затерли - повторю. Так зелупе это скажи,а то он все мир в очке х..у..йла узревает.
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06.02.2021 00:33 Ответить
там где аваков там всехда разрушения нишетпа и смерти за что не береться вывков все в гавно преврашаеться засиделся арсен
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07.02.2021 12:35 Ответить
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