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Новости За рубежом
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США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что поручил главе Пентагона Ллойду Остину пересмотреть то, каким образом размещены американские воинские контингенты за рубежом.

"Глава Пентагона Остин руководит процессом пересмотра размещения американских военных с тем, чтобы наша военная составляющая совпадала с нашей внешней политикой", - сказал Байден, выступая в госдепартаменте, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И до завершения этого процесса пересмотра мы приостанавливаем планы по выводу военнослужащих из Германии", - добавил он.

Байден отметил, что "американские союзники - это наш самый значимый актив".

В июне 2020 года предыдущий американский лидер Дональд Трамп объявил о решении вывести 12 тыс. американских военнослужащих из Германии в соседние европейские страны и на территорию Америки. Он отмечал, что намерен оставить в Германии 25 тыс. военных.

Трамп тогда объяснял, что принял такое решение, потому что считает, что Германия выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша и США согласовали размещение постоянного американского военного контингента

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Сенатор-республиканец Митт Ромни выступил за жесточайшие санкции против РАБссии и банды Путлера...,демократы поддержали республиканца...,бедная Рабссия,я вам не завидуюю... США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 5055
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05.02.2021 00:53
+6
Президент США Джо Байден , похоже не даст развешать вонючие лапотные портянки
на европейских пограничных столбах 👍😀
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05.02.2021 01:09
+4
Сегодняшняя речь Байдена вселяет надежду что в этот раз демократы принесут путину не кнопку перезагрузки, а кое что другое, похожее на черенок от лопаты. Спокойной ночи. (с) США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 5525
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05.02.2021 00:55
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США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 9358
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05.02.2021 00:38 Ответить
да Джо пора этому спёртому НАТО провентилировать немного лёгкие американским возДухом
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05.02.2021 00:46 Ответить
Ну і правільно! А шо! США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 2087 США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 6608
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05.02.2021 00:53 Ответить
Сенатор-республиканец Митт Ромни выступил за жесточайшие санкции против РАБссии и банды Путлера...,демократы поддержали республиканца...,бедная Рабссия,я вам не завидуюю... США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 5055
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05.02.2021 00:53 Ответить
Сегодняшняя речь Байдена вселяет надежду что в этот раз демократы принесут путину не кнопку перезагрузки, а кое что другое, похожее на черенок от лопаты. Спокойной ночи. (с) США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 5525
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05.02.2021 00:55 Ответить
_Что интересно, на зловещей кнопке было написано "перегрузка", и я не верю что по ошибке. Сомнительно что у правительства США нет отличных знатоков русского, это просто невероятно.
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05.02.2021 01:11 Ответить
Президент США Джо Байден , похоже не даст развешать вонючие лапотные портянки
на европейских пограничных столбах 👍😀
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05.02.2021 01:09 Ответить
Отличная новость.Джо,как деловой хваткий парень сметает весь мусор своего предшественника чтоб выкинуть вон.Как тебе такое,@уйло поганое?
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05.02.2021 01:15 Ответить
wellcome to Ochakov......
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05.02.2021 01:17 Ответить
КРЫЛАТЫЕ ФРАЗЫ ВЕЛИКИХ АМЕРИКАНЦЕВ:
И сказал Святой Джим Ватокосец: ''А если скажут они, что их там нет, то их там и не будет''.


Животворящий Байден: Моё время началось...
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05.02.2021 02:06 Ответить
Дело в том, что меры городов, где базируется армия США начали просить власти не выводить американцев, потому что города теряют огромную прибыль от их присутствия.
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05.02.2021 07:48 Ответить
Если и выводят американскую армию, то надо только в Украину.
Ну, шоб бабки в даунбассе не зря блеяли, что своими глазами видели, как пьяные негры на американском танке ездили по Донецку и танцевали. США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 1773 США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 1773 США замораживают выведение 12 тысяч военных со своих баз в Германии, - Байден - Цензор.НЕТ 1773
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05.02.2021 07:46 Ответить
 
 