Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков
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В законодательстве не предусмотрены в достаточной мере действия предприятий, которые взаимодействуют с юридическими организациями, которые подпали под санкции. В некоторых ситуациях закон оставляет дуаль.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Право на владу".
По его словам, некоторые организации, которые взаимодействуют с организациями юридическими, которые подпали под санкции не знают, как себя вести.
"Мы вынуждены с ними вместе проводить работу, изучать документы, смотреть, как они могут поступить. Как разрывать договора на вещания, на аренду. Как выполнять решения с точки зрения поднятия сигналов на спутниках. Как общаться, если эти спутники принадлежат не нашему государству, а другому, а договора на вещание на нашу территорию. На все эти вопросы мы сейчас ищем ответы и пытаемся их прописать в соответствующем правовом поле", - сказал Аваков.
Он добавил, что в некоторых ситуациях закон сейчас оставляет дуаль.
"Наверное в ближайшее время будет обращение в парламент, чтобы эти вопросы урегулировать. Это касается взаимодействия с предприятием, которое попало под санкции и которое является нормальным. Эти нормы форс-мажоров и прочих санкционных ситуаций должны быть прописаны", - добавил министр.
Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.
Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
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я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она чтоб ...... (с)
первые враги пороха-кацапы...
вторые враги пороха-бывшие рыгоаналы всех цветов и мастей,которые подпевают врагу.
третьи враги пороха-обманутые малоросы,шо насмотрелись сватов и галобородьков.
а умных и идейных врагов у пороха практически нет
ты же видишь,твой рейтинг нулевой...и то,только потому,шо у нас антилайков нет
Ну не мозги же включать "До" того, как нагадил.
Закрыли бы решением суда, и 99% проблем отпали бы.