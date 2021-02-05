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Аваков (3444) санкции (10620)

Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков

В законодательстве не предусмотрены в достаточной мере действия предприятий, которые взаимодействуют с юридическими организациями, которые подпали под санкции. В некоторых ситуациях закон оставляет дуаль.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Право на владу".

По его словам, некоторые организации, которые взаимодействуют с организациями юридическими, которые подпали под санкции не знают, как себя вести.

"Мы вынуждены с ними вместе проводить работу, изучать документы, смотреть, как они могут поступить. Как разрывать договора на вещания, на аренду. Как выполнять решения с точки зрения поднятия сигналов на спутниках. Как общаться, если эти спутники принадлежат не нашему государству, а другому, а договора на вещание на нашу территорию. На все эти вопросы мы сейчас ищем ответы и пытаемся их прописать в соответствующем правовом поле", - сказал Аваков.

Он добавил, что в некоторых ситуациях закон сейчас оставляет дуаль.

"Наверное в ближайшее время будет обращение в парламент, чтобы эти вопросы урегулировать. Это касается взаимодействия с предприятием, которое попало под санкции и которое является нормальным. Эти нормы форс-мажоров и прочих санкционных ситуаций должны быть прописаны", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков о блокировке "112 Украина", ZIK и NewsOne: Нужно защищать людей не только от пуль и снарядов, но и от пропагандистского яда. ВИДЕО

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Аваков Чорт!
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05.02.2021 01:14
+4
санкции вводит членограй-а виноват порошенко Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 9452.как у тебя в кацапской голове это помещается?нигде не давит?
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05.02.2021 07:14
+2
Сайты 112 и ньюсван заблокировали).. Дави их бл))) Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 2330

Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 1145
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05.02.2021 01:08
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Сайты 112 и ньюсван заблокировали).. Дави их бл))) Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 2330

Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 1145
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05.02.2021 01:08 Ответить
Арсен Борисович,все просто...,Поручить Байдену обеспечить их трехмесячным пайком типа ножки Буша... Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 5160а то с голодухи помруть
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05.02.2021 01:11 Ответить
Аваков Чорт!
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05.02.2021 01:14 Ответить
.

я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она чтоб ...... (с)
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05.02.2021 01:21 Ответить
В общем как всегда. Сначала делаем , потом думаем. Вместо судов мы имеем корпорацию судей, которая может вынести любое решения и Порошенко до такой степени ее защитил, что что теперь никто ничего не знает. Теперь вместо нормального судебного процесса мы имеем то, что трудно укладывается в голове. Мы вводим санкции против своих граждан. Независимо от того, что они совершили
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05.02.2021 01:38 Ответить
санкции вводит членограй-а виноват порошенко Готовится законопроект о том, как взаимодействовать с предприятиями, которые попали под санкции, - Аваков - Цензор.НЕТ 9452.как у тебя в кацапской голове это помещается?нигде не давит?
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05.02.2021 07:14 Ответить
Гыга, судебную систему довел до ужасного состояния именно Порошенко..То, что делает Зеленский это одно, то что сделал Порошенко это другое. Самый наглядный пример это Ьупицкий. Полная безнаказанность и многосоттвсячные зарплаты ввел именно Порошенко. Каждый отвечает за свое. Я уже давно заметил, что ты пишешь с чужого голоса
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05.02.2021 11:43 Ответить
диктантами не занимаюсь...пишу изложения своих мыслей.а у тебя я смотрю сочинения? Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков - Цензор.НЕТ 1742
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05.02.2021 15:02 Ответить
Если я бы не читал тебя не один год, я бы ещё усомнился. А так, ты уже пЯтый год пишешь Порошенко всегда прав.И все кто против него кацапы
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05.02.2021 18:49 Ответить
по статистике так оно и есть...
первые враги пороха-кацапы...
вторые враги пороха-бывшие рыгоаналы всех цветов и мастей,которые подпевают врагу.
третьи враги пороха-обманутые малоросы,шо насмотрелись сватов и галобородьков.
а умных и идейных врагов у пороха практически нет Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков - Цензор.НЕТ 3186
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05.02.2021 18:54 Ответить
Согласен. Только вопрос в другом, что враги Порошенко и враги Украины , разные. Поэтому. Что касается умных и идейных, то результат и выборов и рейтинга налицо. Как бы не проседал рейтинг Зеленского , у Порошенко он не поднимается
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05.02.2021 19:07 Ответить
да ладно,кацапа...кому ты тут свои помои льешь? Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков - Цензор.НЕТ 291
ты же видишь,твой рейтинг нулевой...и то,только потому,шо у нас антилайков нет
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05.02.2021 19:16 Ответить
Ты совсем как был с одной извилиной, так и остался. Мне фиолетово , ставят лайки или нет. Мне за соевой командой не угнаться, которые пишут с 10 ников и ставят друг другу лайки
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05.02.2021 19:47 Ответить
ну так и не гоняйся,излишнеизвилиновый. Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков - Цензор.НЕТ 8423
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05.02.2021 21:24 Ответить
Я долго не писал здесь , потому, что основной аргумент соевых засранцев , это ты кацап. И аргументов 0.Иди сходи получисвои 30 серебрянников
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05.02.2021 23:26 Ответить
Опять пошел пиар собакова, тьфу на тебя!
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05.02.2021 06:52 Ответить
Правильно,им надо знать как обойти закон.
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05.02.2021 07:20 Ответить
Особенно загадочно стоит вопрос, что делать с телеканалами, где есть акции медведчука и бени? Это большая загадка.
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05.02.2021 08:25 Ответить
если эти спутники принадлежат не нашему государству - вводить санкции против этих государств! Готується законопроєкт про те, як взаємодіяти з підприємствами, які потрапили під санкції, - Аваков - Цензор.НЕТ 4206
Ну не мозги же включать "До" того, как нагадил.
Закрыли бы решением суда, и 99% проблем отпали бы.
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05.02.2021 08:35 Ответить
Для этого нужно иметь суд , который читает больше, чем одну статью. И орган, который бы приводил судей в чувство. А так , мы имеем суды под девизом Судья может все, даже когда не может
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05.02.2021 18:51 Ответить
 
 