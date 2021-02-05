Позиция Евросоюза по Украине на переговорах с Путиным должна быть твердой и единой, - Макрон
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Такое убеждение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон во время онлайн-дискуссии по случаю открытия Европейского центра Атлантического совета (г. Вашингтон).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
"В критических ситуациях, которые заходят в тупик, касаясь Украины, а также Навального, чрезвычайно важно быть твердыми и иметь полную солидарность", - отметил Макрон.
По его мнению, в других вопросах, касающихся отношений с РФ, европейская сторона должна вести всеобъемлющий диалог.
"В этом очень чувствительном регионе, я имею в виду Украину и Беларусь, нам необходима политическая дискуссия с Россией ... Когда я смотрю на результаты предыдущей стратегии относительно Украины, а также нынешней - в отношении Беларуси, - то эти результаты не являются положительными. Мы должны восстановить основы дискуссии в отношении этих стран", - заявил президент Франции.
Говоря о своей политике, направленной на восстановление и продолжение диалога с Россией, Макрон отметил, что Европа и РФ имеют общую историю и культуру, являются географическими соседями.
По его словам, невозможно установить мир и стабильность на Европейском континенте, не ведя переговоров с РФ.
"По разным причинам, главным образом в связи с агрессивностью России и расширением НАТО, мы создали ситуацию, когда наши границы продвинулись максимально на восток, однако это не уменьшило конфликтность и угрозы на этих границах. Я считаю, что в перспективе следующих десятилетий необходимо четко сформировать общие подходы, касающиеся развития мира и безопасности на всем континенте", - заявил Макрон.
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В подписанном совместном Коммюнике «опережающего развития» (можете погуглить на Ютубе) оговорено право желтолицых пришельцев выселять русскоговорящих православных аборигенов, живущих ныне на подаренных территориях из их домов и отнимать их паи и пастбища.
Самому глубокому озеру на планете, крупнейшему резервуару пресной воды грозит обмеление не только из-за предполагаемого строительства трех монгольских электростанций, но и благодаря дружелюбию и бескорыстности старика Кабаева, который предложил китайцам выкачивать из Байкала для своих нужд два миллиона тонн воды в год.
Раздаватель земель русских - добрейшая душа, отдал также в аренду китайцам 1 млн. гектаров леса под вырубку. Горы хлыстов (хлыст - в лесозаготовительных работах, ствол поваленного дерева, отделённый от корневой части и очищенный от сучьев) теперь гниют вдоль таежных дорог (направлений). Постепенно российская империя превращается из бензоколонки в китайскую лесопилку. Не забыл хозяин Кремля и о нуждах своего народа и разрешил мокше собирать в лесу валежник. Когда князь Темнейший решил обнулить сроки своего президентства, он еще не знал, что обнулит заодно и рубли.
Государственная Дума Российской Федерации поддержала желание трудящихся РФ внести поправку к Конституции об обнулении президентского срока несменяемого президента и продлила его полномочия ещё до 2036 года.
Скромно глядя в камеру и слегка покраснев, «всехпереигрун» заявил, что «вынужден подчиниться воле народа».
И только сам народ, глядя по вечерам в «зомбоящик», слегка офигевает от наглости и вероломства вепса. Никогда еще российский православный народ не жил так плохо, как при Байдене! Чтобы выиграть у кремлевского шулера, есть только один метод - никогда не садиться с ним за стол переговоров.
прям как перед сексом
... Доиграется и Макрон - Нашли и вонючий след Макрона в Ливии. На базе наемников банд Хафтара нашли американские ракеты "Джевелин", которые Франция купила у США и тайно поставила Хафтару. При этом гнида Макрон требует от Турции соблюдать мораторий на поставки оружия в Ливию. (с)
затем-установить профашисский режим виши и сотрудничать с фашистами...
затем-умудрится оказатся в числе стран-победителей и подписывать какие то документы,вызывая недоумение немецкого генералитета,,,
жабоеды - гавно.
Когда я когда то это сказал (давно), знакомый сказал:
- французы - гавно.
- не может быть - у них такие классные фильмы!
- я говорю на основании слов не одного своего знакомого, который жил некоторое время во Франции... А фильмы - их делают наши выходцы - нынешние или прошлых поколений.
запомнилось.
По его словам, невозможно установить мир и стабильность на Европейском континенте, не ведя переговоров с РФ."
_Микрон мразь и ничтожество, это понятно. Об такую Европу кремль сегодня вытирает ноги, а завтра варвары разрушат Рим.
Я так розумію, що Макрон вже розплатився з ху#лом за перемогу у Чемпіонаті світу по футболу.
«Америка повернулась». Байден заявив, що Росії доведеться заплатити за її агресивну політику ...жаль что всё делается с опозданием и это подрывает уверенность у Украинского народа, а особенно у шатающего в стороны нарида Украины, который оказался в буферной зоне в годы войны между Украиной и оккупантом Расией
Как говорил товарищ Бендер, "одни из вас играют в шахматы хорошо, другие плохо, и ничто не в силах это изменить", французы и немцы тоже другими не станут.
У меня есть объяснение такой любви, эти три страны на европейском пространстве (если и Орду причислять к Европе) единственные в истории, кто практиковал у себя массовые внесудебные казни миллионов людей (впрочем робеспьерианцы формально отправляли на гильйотину после решения судов), поэтому эти людоеды и симпатизируют друг другу.
Они не пахнут.
Вы уж там определитесь, за кого вы:
- за Порошенко или за кошельки таких, как Портнов и Рабинович.