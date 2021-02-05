Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина
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Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью ТСН.
Вице-премьер отметила, что на сегодня правительство завершает консультации по перераспределению части излишков, которые получил ЕС.
"Есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная к нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает. Но я также хотела бы поблагодарить и больше количество стран ЕС, которые не имея таких излишков все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам", - сказала Стефанишина.
Она утверждает, что речь идет о более чем 13 странах ЕС.
"Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", - сообщила Стефанишина.
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Слов нет, вот вам воду в уши льют.
-сейчас кругом полно криосаун на этом же жидком азоте ....а вам -70 кажется только в мавзолее путина находится))
Мабуть сплутав себе з Порохом. Той би вибив вже давно.
Это как понимать - тринадцать с половиной что ли? Для разумного человека более 13 это 14, 15, 16 и т.д., не уточняют только тогда, когда ставят во главу целое круглое число, например более 10 стран и далее по тексту.
В Европе отвакцинируются к конце 2021.
Значит это ненужная - непотрiб.