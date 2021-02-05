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Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несколько европейских стран согласились на перепродажу Украине части излишков вакцины от COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью ТСН.

Вице-премьер отметила, что на сегодня правительство завершает консультации по перераспределению части излишков, которые получил ЕС.

"Есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная к нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает. Но я также хотела бы поблагодарить и больше количество стран ЕС, которые не имея таких излишков все же продвигали интересы Украины, необходимость обеспечения доступа Украины к вакцинам", - сказала Стефанишина.

Она утверждает, что речь идет о более чем 13 странах ЕС.

"Это большой знак солидарности. Я уверена, что эта совместная работа дала результат", - сообщила Стефанишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанишина об отпуске украинцев во время пандемии: "Есть три сценария"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
О каких излишках идёт речь? Хорошо если до конца года 50% жителей ЕС вакцинируют.
Слов нет, вот вам воду в уши льют.
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05.02.2021 02:05
+7
Лапоть, хорошо быть клавишей?
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05.02.2021 03:20
+6
Янелох казав, що ми одні з перших отримаємо вакцину)
Мабуть сплутав себе з Порохом. Той би вибив вже давно.
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05.02.2021 02:44
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Золотом посыпьте вакцины те....может и уколлюсь по приколу Зеленского Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9490 Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 9490
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05.02.2021 02:00 Ответить
Ці роги зелені будуть закупати для українців смерть і пропонувати її? А хто буде виплачувати компенсації як в інших країнах де померло від прививок багато людей? А,зрозуміло, в Україні ж намає таких компенсацій і ніякої відповідальності. Можна беспредельничать по полной.Але люди мовчати не будуть. Готуйтеся, вбивці.
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05.02.2021 09:36 Ответить
О каких излишках идёт речь? Хорошо если до конца года 50% жителей ЕС вакцинируют.
Слов нет, вот вам воду в уши льют.
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05.02.2021 02:05 Ответить
И не говори! Франция скулит где вакцина, Испания, Норвегия, Италия закрывают все границы до проведения вакцинации - везде напряженка! О каких излишках идет речь, если ее не хватает даже в Германии, хотя она ее производит..
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05.02.2021 03:44 Ответить
А какую вакцину Германия производит?
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05.02.2021 07:45 Ответить
BioNTech/Pfizer - производится в Германии и Бельгии
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05.02.2021 08:32 Ответить
Тут ключове "готові продати". Не думаю, що теіанишиеа готова купити. Грошей нема. Та й Зєлєнскій вакцину просить "на халяву". Тому це все справді розраховане на лохів.
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05.02.2021 07:04 Ответить
Нет, ключевое слово ПЕРЕПРОДАТЬ, только не уточнено, препродать с "наваром" или нет
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05.02.2021 10:34 Ответить
Популистов в Мире осталось трое...Макрон,Зеленский и Путлер с бандой Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8503остальные затихли...
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05.02.2021 02:12 Ответить
Нас мало чем можно испугать. Но вот сегодня нам реально стало страшно, когда мы осознали, кому могут доверить вакцинацию в Украине. Эти ... утверждают, что вакцина Pfizer не требует (!) для своего хранения специальных условий с минус 70, оказывается она может в течении 5 недель (!!!) храниться в термобоксах (!!!). И этот бред клонируется всеми СМИ !!!!! .... Вакцина Pfizer выдерживает нахождение вне гипотемпературных условий не более (!) ПЯТИ ДНЕЙ (!!!). На шестой день ее можно выбрасывать. (с)
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05.02.2021 02:21 Ответить
зелені дебіли думають, що в термосі -70 буде триматись поки термос не відкриєш Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 4581
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05.02.2021 02:45 Ответить
"зелені дебіли думають"що такі дддд як maravillo в курсі справи який термос у зоотехніка з рідким азотом,і що у тому термосі він для корівок хранить....
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05.02.2021 03:05 Ответить
Рідкий азот у термосі? Цікаво. Й температура, мабуть, цього рідкого азоту -70?
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05.02.2021 05:01 Ответить
Здесь вам не тут! Во время эпидемии температура жидкого азота может в чрезвычайном порядке равняться минус 70 и даже минус 60!
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05.02.2021 06:48 Ответить
в моей клинике лет двадцать тому был уз-апарат который охлаждался жидким азотом...
-сейчас кругом полно криосаун на этом же жидком азоте ....а вам -70 кажется только в мавзолее путина находится))
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05.02.2021 03:11 Ответить
Прогрессивная клиника, даже пациентам интернет провели
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05.02.2021 03:21 Ответить
Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 7393
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05.02.2021 05:59 Ответить
Янелох казав, що ми одні з перших отримаємо вакцину)
Мабуть сплутав себе з Порохом. Той би вибив вже давно.
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05.02.2021 02:44 Ответить
разом з санітаркою супрун твій прох не тільки вибив..,він вбив медицину в Україні))
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05.02.2021 03:15 Ответить
Лапоть, хорошо быть клавишей?
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05.02.2021 03:20 Ответить
Доктор радиологии - это не санитарка .Смени методичку
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05.02.2021 06:32 Ответить
ти вже вбитий прийшов
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05.02.2021 11:38 Ответить
Она утверждает, что речь идет о более чем 13 странах ЕС.Источник: https://censor.net/ru/n3246113

Это как понимать - тринадцать с половиной что ли? Для разумного человека более 13 это 14, 15, 16 и т.д., не уточняют только тогда, когда ставят во главу целое круглое число, например более 10 стран и далее по тексту.
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05.02.2021 03:37 Ответить
"...готовы продать Украине излишки...", а такие моральные уроды, как Ольга Стефанишина и ей подобные, готовы их купить за бюджетные деньги, т.е. за наш с вами счет, дабы потом обколоть вас субстанцией, которая еще нигде в мире не прошла полный цикл испытаний и пролонгированные последствия от которой никому не известны. ЗЕбилы уже приняли в первом чтении законопроект №4142, который даст этой оголтелой своре моральных уродов "право" проводить над вами, без вашего согласия, медицинские эксперименты, лишать вас права выбора и элементарных человеческих свобод, которые гарантирует вам ныне действующая Конституция. Во власть пришли даже не животные, а нелюди без каких либо моральных норм и принципов, которые уже превратили вас в биомассу, и твердо намерены использовать вас только, как рабочий скот и дешёвый источник органов для трансплантации. Будете и дальше лежать на диванах и лайкать в сети, - вас просто физически уничтожат...
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05.02.2021 05:00 Ответить
Хотят деньжат подзаработать по случаю.
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05.02.2021 05:42 Ответить
Угля нет, электричества нет, вакцины нет.
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05.02.2021 06:01 Ответить
Стефанишина-соросятня вонючая
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05.02.2021 06:40 Ответить
Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8021
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05.02.2021 06:50 Ответить
Хотела кружевных труселей, теперь соси.
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05.02.2021 07:08 Ответить
Європа намагається нам свій неліквід спихнути ))
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05.02.2021 07:13 Ответить
да все хорошо буде... доводы же ватников просто смешны - да разве европейцы бросят своих восточных братьев в беде... Более 13 стран Евросоюза готовы продать Украине излишки вакцины от коронавируса, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 8158
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05.02.2021 07:22 Ответить
а поскольку излишков нет, то и продавать никто не будет
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05.02.2021 07:56 Ответить
Не излишки а обьедки и всякую некондицию. А кому впихнуть .? Ну конечно нашему самому короупционому правительству в мире.
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05.02.2021 08:19 Ответить
...согласен с вами на 100% - да уж .... какая - то некрасивая получается ассоциация - звучит "поделимся , что после нас останется" - обращение как с бомжами!! Понад 13 країн Євросоюзу готові продати Україні надлишки вакцини проти коронавірусу, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 3061
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05.02.2021 08:55 Ответить
Разве в европе победили ковид? Наверняка хотят впарить кацапский
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05.02.2021 08:20 Ответить
Излишки, это когда все отвакцинировались и есть остаток!
В Европе отвакцинируются к конце 2021.
Значит это ненужная - непотрiб.
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05.02.2021 08:22 Ответить
Блин, уже зло берёт, почему в Польше идёт вакцинация, а у нас идёт трындёж о вакцинации в будущем времени?
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05.02.2021 08:26 Ответить
потому что польша в ЕС и к тому же прямой протекторат сша, ее голос стоит куда больше
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05.02.2021 08:55 Ответить
Потому, что у нас власть ворюг и профанов и им плевать на лохов. Нужно было еще прошлым летом договариваться с производителями, заключать контракты и производить предоплату.
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05.02.2021 09:46 Ответить
Какой там "продать". Потерпевший торчок желает исключительно на шару. Ведь бюджетные бабки нужны Бене и на распил команде зеленых клоунов.
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05.02.2021 09:43 Ответить
Нате вам небоже що нам негоже.
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05.02.2021 10:42 Ответить
А де наша зелена братія була коли всі держави робили замовлення. Знову підбираємо на смітнику.
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05.02.2021 11:32 Ответить
 
 