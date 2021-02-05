Решение СНБО относительно телеканалов "112 Украина", NewsOne", "ZIK" юридически полностью безупречно, - "слуга народа" Вениславский

Решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne", "ZIK" готовилось очень давно и юридически полностью безупречно, Верховный Cуд его не отменит, заявил представитель президента Украины в Конституционном суде (КС)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

"Решение СНБО очень тщательно готовилось. Оно юридически полностью безупречно. Поэтому ожидать, что какие-то основания для обжалования этого решения, у меня таких аргументов точно нет. Я не вижу оснований сомневаться, что это решение смогут обжаловать судом", - заявил он.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

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Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.