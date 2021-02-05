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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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СНБО (4377) 112_Украина (174) Newsone (175) Вениславский (200) ZIK (121)

Решение СНБО относительно телеканалов "112 Украина", NewsOne", "ZIK" юридически полностью безупречно, - "слуга народа" Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Решение СНБО относительно телеканалов

Решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", NewsOne", "ZIK" готовилось очень давно и юридически полностью безупречно, Верховный Cуд его не отменит, заявил представитель президента Украины в Конституционном суде (КС)

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

"Решение СНБО очень тщательно готовилось. Оно юридически полностью безупречно. Поэтому ожидать, что какие-то основания для обжалования этого решения, у меня таких аргументов точно нет. Я не вижу оснований сомневаться, что это решение смогут обжаловать судом", - заявил он.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Зеленского о санкциях против "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" обжалован в Верховном Суде

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
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Топ комментарии
+10
Потрібно закрити канали ;Наш; та ;1+1;.
І ;Інтер;.
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05.02.2021 07:23
+8
Де ж тепер буде виступати Олег Тягнибок?
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05.02.2021 07:15
+8
Батхерт, ватка?
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05.02.2021 07:33
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Де ж тепер буде виступати Олег Тягнибок?
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05.02.2021 07:15 Ответить
А де кум Поросенка ..мертвячук !? Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 4642
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05.02.2021 07:48 Ответить
Запис з церковної книги виклади, будь-ласка;, ригівський лайномет.
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05.02.2021 07:50 Ответить
Щас с-с-с.....побіг .
Мишка *малого * запитай .
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05.02.2021 07:53 Ответить
Все з тобою зрозуміло. Найменший крок від методички- і ти стух....
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05.02.2021 07:55 Ответить
Метода то ваша
..Гнати на всіх проти *св. Пеці * !....
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05.02.2021 07:57 Ответить
Ну а ваша - фейки киселёвские постить. Не я понимаю, бояра сама себя не купит Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 7401
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05.02.2021 09:25 Ответить
А звідки інфа про кума? Тільки не потрібно посилатись на "інсайдерів")))
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05.02.2021 08:13 Ответить
Ну раз вениславский сказал значит это догма в последней инстанции
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05.02.2021 07:17 Ответить
Т той Бєняславскій, який юрідічєскі бєзупрєчним" назвав рішення про розпуск попереднього скликання Верховної Рад з причини "політичної доцільності і низької довіри виборців"? Це все, що треба знати про" юрідічєскую бєзупрєчность". Якщо справді дотримуватись логіки, то Козака, як "спонсора тероризму" потрібно було заарештувати, як і пов'язаних з ним Медведчука, Деркача і Єрмака з Портновим. Тоді закриття каналів, як рупора мацковської аентур, було б справді юридично обґрунтованим. А так - то той же розпуск Ради. Може "прокотити", як це було з Радою, а може і ні.
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05.02.2021 07:49 Ответить
Уже писали , на какие четыре вещи можно смотреть вечно? Ещё нужно этих пропагандистов забанить на ютубе, пусть переходят на азбуку морзе,'вставайстранаогрнрмная' -анекдот года
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05.02.2021 07:21 Ответить
Потрібно закрити канали ;Наш; та ;1+1;.
І ;Інтер;.
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05.02.2021 07:23 Ответить
Краще вже "прямий" та "5 канал" - їх все одно ніхто не дивиться.
Тільки жалюгідна купка порохососів Решение СНБО относительно телеканалов "112 Украина", NewsOne", "ZIK" юридически полностью безупречно, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 8528
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05.02.2021 07:31 Ответить
Батхерт, ватка?
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05.02.2021 07:33 Ответить
А на зекономлені кошти можна було б підняти платню ЦН соєвим тролям ))
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05.02.2021 08:07 Ответить
Никто и не сомневался шо тебе рыги ближе Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 7626
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05.02.2021 09:26 Ответить
Так тобі там, з собачої будки, звичайно ж, видніше )))
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05.02.2021 10:03 Ответить
Оппа! А чёй-то ты не ввернул про Вальцмана? Зельцман не велит? Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 9590
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05.02.2021 10:59 Ответить
видать сильо Байден прикрутил, такой козырь два года не доставал, даже при вагнер-скандале, а верховный суд, как лакмус, будем посмотреть)
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05.02.2021 07:24 Ответить
Интерестно, а все эти ведущие овцы с трёх помоек куда теперь побиратся пайдут ?
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05.02.2021 07:25 Ответить
Туда,где заплатят. Они и вышиванку оденут если надо будет,и "Слава Украине!" поорут.
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05.02.2021 07:29 Ответить
_Они ещё друг друга зубаме грызть будут, кто больший подлец, а кто меньше заляпан кровью украинцев. Презренные животные!
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05.02.2021 08:15 Ответить
Для начала все 1500 рыл заявятся на биржу и ты будешь целый год содержать их из своего кармана.
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05.02.2021 07:31 Ответить
Ви думаєте ..там була офіційна зарплата ? ..Сумніваюсь ..
А ще ..журнашлюхи (в більшості ).... друга *найдревніша * ПРофесія Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 9196
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05.02.2021 07:50 Ответить
Скабеева с раися 1 уже заявила в эфире чтоб уволеные журнашлюхи подавали резюме к ним
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05.02.2021 08:04 Ответить
в 112 и ньюзван работали за бешенные деньги кацапские деньги послушайте журналиста в видео и поймете да оно и так видно посмотрите на морды все как на подбор с накаченными губами морды лица зловещие такое впечатление что их сняли с порше и лендкрузера дали микрофон и вот ведущая там гонорары такие были что у каждого про запас хватит на года вперед https://www.youtube.com/watch?v=7nDzoqtnJzw
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05.02.2021 08:10 Ответить
Решение СНБО относительно телеканалов "112 Украина", NewsOne", "ZIK" юридически полностью безупречно, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 8268
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05.02.2021 07:34 Ответить
Решение СНБО относительно телеканалов "112 Украина", NewsOne", "ZIK" юридически полностью безупречно, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 262
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05.02.2021 07:35 Ответить
Когда НАШ закроют все "эксперты" ватники перемкнулись с 112 и newsone на НАШ и Кива дебил уже не вылазит и дает интервью Скабеевой и россия 24 обсерает страну из Верховной Рады один из символа государственности какой рада не была но тем не менее интересно что было бы в Мордоре если б из зала заседания в россии один из депутатов допустим не лояльный к путину давал интервью и обсерал свою страну например каналу прямий или 5 канал где в кацапии считают националистическимРішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 5220
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05.02.2021 08:04 Ответить
Пруфов, конечно, не будет? Так и будете картиночки с Савушкина тащить? За шо вам Портнов платит? Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 5346
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05.02.2021 09:33 Ответить
По моим данным, организовал взрывы на складах боеприпасов Каломойский, шоб протянуть Зеленшу в президенты. Агент "Клоун" четыре раза посещал московию в 14году - получал указания от кураторов.
Мамой клянусь! Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 4361
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05.02.2021 09:50 Ответить
_Опщем не так уж важно с нашими прокураторами, распинающими патриотов по подложным обвинениям, и с такими же т. н. судами. Вопрос виновности и законность их волнуют - если вообще волнуют (но нет) - в самую последнюю очередь. Факультативно.
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05.02.2021 07:31 Ответить
Звичайно бездоганне.І Зєля бездоганний.І кокаїнум в них бездоганний.
Згадати б,що трансляцію каналів зупинили вночі 2 лютого,хоч в указі читаємо: «3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування».
Глядь,а указ опубліковано 4 лютого ! Це про бездоганність.
Чому терорист Козак не заарештований,й хто веде досудове розслідування...промовчу.
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05.02.2021 07:33 Ответить
Бо він депутат ВР
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05.02.2021 09:15 Ответить
Та годі вам ! Зєля зі своїми слугами вже як рік зняв недоторканність.Забули ?
Справа за Вєнєдіктовою.Ну,хіба що в неї немає доказів...Але я в це не хочу вірити.
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05.02.2021 09:42 Ответить
Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6609
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05.02.2021 07:42 Ответить
Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 6070 Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 8614
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05.02.2021 07:51 Ответить
Доброго ранку й тобі, регіональчику.
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05.02.2021 07:56 Ответить
..ПРивіт .підсвинку ! Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 4193
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05.02.2021 07:58 Ответить
Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 9754
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05.02.2021 09:34 Ответить
От этого зверинца на Банковой и Грушевского и их холуев уже тошнит...
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05.02.2021 08:01 Ответить
Не зуроч.
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05.02.2021 08:14 Ответить
Юридическую виновность или безупречность определяет суд!
Трамп помиловал себя за всё - тоже по закону. Рішення РНБО щодо телеканалів "112 Україна", NewsOne, ZIK юридично цілком бездоганне, - "слуга народу" Веніславський - Цензор.НЕТ 465
Перечисляем врагу миллиарды, которыми он оплачивает агрессию против Украины - законы не нарушаются!!
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05.02.2021 08:28 Ответить
Конечно, ведь они враги народа и с ними надо бороться.
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05.02.2021 08:59 Ответить
де прапор прої.ав ?
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05.02.2021 09:22 Ответить
 
 