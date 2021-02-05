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Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - четыре нарушения режима "тишины", - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - четыре нарушения режима

За прошедшие сутки, 4 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Пивденного, вооруженные формирования Российской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из 82-мм миномета и стрелкового оружия.

"В результате обстрела один украинский защитник получил огнестрельное ранение. Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается медицинская помощь врачей", - сказано в сообщении.

Также, в районе населенного пункта Крымское был выявлен факт инженерного оборудования позиций противника в сторону украинских подразделений.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили несколько выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, а недалеко от населенного пункта Павлополь оккупанты открывали огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 5 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, недалеко от Новомихайловки противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими воинами", - добавили в пресс-центре ОС.

Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - четыре нарушения режима тишины, - штаб ОС 01
Украинский воин получил ранение в результате вражеского обстрела вблизи Пивденного. За сутки - четыре нарушения режима тишины, - штаб ОС 02
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Скрепный такой термин"режим тишины".звучит обнадеживающе. Ппц
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05.02.2021 07:56 Ответить
только не "получил ранение", а руская псдота , вторгшаяся без объявления войны в Украину, ранила украинского бойца.
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05.02.2021 08:06 Ответить
По приказу Зе великий полководец Хомчак уже выехал на фронт. От одного такого известия в рядах неприятеля началась ужасная паника и он позорно побежит!
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05.02.2021 08:09 Ответить
Главное перестать стрелять. Какая глубокая мысль идиота.
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05.02.2021 08:12 Ответить
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!

А что бы это не повторялось и для того, что бы минимизировать потери ВСУ надо просто больше убивать русских сволочей ! Воин, убей очередного русского- выполни свой священный долг!

Українського воїна поранено внаслідок ворожого обстрілу поблизу Південного. За добу - чотири порушення режиму "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9801
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05.02.2021 08:41 Ответить
не знаю как кому...но что-то это перемирие...как-то уж совсем не тихое и не перемирное, хоть и видится в нем кому-то провокации и совсем нет никаких нарушений... но ежедневные сводки (дай Бог чтоб там была вся правда) говорят об обратном...
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05.02.2021 09:47 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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05.02.2021 10:09 Ответить
А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента
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05.02.2021 10:51 Ответить
І знову «провокаційні» обстріли, поранення, вбивства снайперами. І так вже сьомий рік, а за останні шість місяців - навіть без права відповіді. Скілько можна терпіти таке знущання?! Ось, вам, зебобіки, історія 30-річної давнини як треба відповідати на порушнння ворогом режиму припинення вогню:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Rumaila
За одного пораненого в результаті порушення припинення вогню - вбитих 700, триста одиниць бронетехніки знищено, 400 іншої техніки знищено, 30 одиниць артилерії знищено, 8 градів знищено.
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05.02.2021 18:13 Ответить
 
 