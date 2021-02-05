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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Козак (134) 112_Украина (174) Newsone (175) Вениславский (200) ZIK (121)

В отношении Козака есть уголовные производства, они расследуются, - "слуга народа" Вениславский рассказал, когда нардепу объявят о подозрении

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В отношении Козака есть уголовные производства, они расследуются, -

Нардеп из фракции "Слуга народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский рассказал, почему нардепу Тарасу Козаку, против которого ввели санкции, не вручили подозрение в финансировании терроризма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

"Здесь надо разграничивать уголовно-правовую составляющую и конституционно-правовую составляющую. Решение СНБО основывается на законе о санкциях. Этот закон имеет целью обеспечение государственного суверенитета, территориальной целостности, информационной безопасности государства и тому подобное. Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовный кодекс имплементируют привлечение лица к уголовной ответственности. При этом одно другому совершенно не мешает", — сказал он.

Вениславский рассказал, что досудебное расследование продолжается.

"По моей информации, в отношении господина Козака есть уголовные производства, они расследуются. Но тот Уголовно-процессуальный кодекс, который на сегодняшний день действует, который называют "кодексом юриста Портнова", он предусматривает процедуры деятельности органов досудебного расследования. И при желании адвокатов досудебное расследование можно блокировать очень длительное время.

Я думаю, как только будет собрано достаточное количество доказательств конкретных действий господина Козака по совершению уголовных преступлений, то Офис генпрокурора объявит о подозрении", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Десятки домов, квартир и земучастков. Родственники попавшего под санкции Козака владеют элитной недвижимостью в Киеве и Львове, - СМИ. ВИДЕО

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Указ Зеленского о санкциях против "112 Украина", "NewsOne" и "Zik" обжалован в Верховном Суде

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" на съезде приняла решение начать процедуру импичмента президента Зеленского.
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Топ комментарии
+14
а слабо посадить, как Рифмастера, а потом расследовать походку, рост, вес, принт?..
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05.02.2021 08:12
+5
1. Вопрос о "запрете" телеканалов(финансируемые Россией, без сомнения) непосредственно и напрямую связан с реструктуризацией сферы влияния России в Украине и замены дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука", на других агентов влияния. Время покажет, кто это будет. Но скучно, зебилята, не будет.
2. После этого Зеленский начинает финансировать Россию, закупая у нее электроэнергию, которую будет перепродавать Коломойский украинским потребителям по спекулятивной цене. Тем временем на Донбассе, как мы вчера слышали, обострение, которое финансируется украинскими потребителями электроэнергии.
3. Как, зебилята, кино? Вам нравится?
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05.02.2021 08:17
+5
Ждут, когда свалит в Ростов?
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05.02.2021 08:17
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А яку заставу, в якості індульгенції, треба заплатити чи вже оплатив Козак?
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05.02.2021 08:07 Ответить
а слабо посадить, как Рифмастера, а потом расследовать походку, рост, вес, принт?..
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05.02.2021 08:12 Ответить
Слабо. Бо Ріфмастєр - з іншого табору - патріотичного. А цей - зі свого. Цей просто зчрвпвся, критикуючи Зєлєнского.
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05.02.2021 08:16 Ответить
Он нардеп, его нельзя просто посадить...
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05.02.2021 10:05 Ответить
З усього словоблуддя зрозуміло одне :для оголошення підозри недостатньо доказів.
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05.02.2021 08:13 Ответить
І так ще з 90-х років коли цей бандюга починав свою "трудову" діяльність тим що будучи ментом кришував контрабанду на Львівщині!
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05.02.2021 08:43 Ответить
Какиевашидакасательсфа,что доказательств нет?
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05.02.2021 08:52 Ответить
Бездоганний юрист сказав.
"Я думаю, як тільки буде зібрано достатню кількість доказів конкретних дій пана Козака щодо вчинення кримінальних правопорушень, то Офіс Генпрокурора оголосить про підозру", - сказав він".Джерело: https://censor.net/ua/n3246121

Поки що ніяких доказів нам не показали.
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05.02.2021 09:02 Ответить
Представник президента в КСУ. Він явно не збирає докази по цій справі.В нас ********** запрошувати людей,які не в темі та задавати їм "ліві" питання. Так,аби побалакати.
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05.02.2021 09:17 Ответить
"Ти сусліка відішь? А он есть!" (с) - Бєняславскій.
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05.02.2021 08:15 Ответить
1. Вопрос о "запрете" телеканалов(финансируемые Россией, без сомнения) непосредственно и напрямую связан с реструктуризацией сферы влияния России в Украине и замены дорогостоящей и малоэффективной "группы Медведчука", на других агентов влияния. Время покажет, кто это будет. Но скучно, зебилята, не будет.
2. После этого Зеленский начинает финансировать Россию, закупая у нее электроэнергию, которую будет перепродавать Коломойский украинским потребителям по спекулятивной цене. Тем временем на Донбассе, как мы вчера слышали, обострение, которое финансируется украинскими потребителями электроэнергии.
3. Как, зебилята, кино? Вам нравится?
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05.02.2021 08:17 Ответить
Ждут, когда свалит в Ростов?
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05.02.2021 08:17 Ответить
пока вы расследуете Козак уже будет пиво пить в Чикаге
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05.02.2021 08:23 Ответить
Ага, ну да, расследовать как прогрессивное человечество расследует.

"В конце декабря 2014 года проживавший на этот момент в Москве Андрей Портнов, заявил о планах вернуться в Украину в 2015 году в связи с отсутствием против него юридических обвинений. Осенью Евросоюз получил письменное сообщение об отсутствии у правоохранительных органов Украины процессуальных действий против братьев Клюевых и Андрея Портнова по обвинению в растрате. Санкции ЕС против Андрея Портнова были отменены 5 марта 2015 года."

То ли дело "барыга" Порошенко: сколько дел завели, сколько приводов устроили, даже галерею картинную штурмовали.

А тут агент "казбек": это дело тонкое, доказательная база нужна нна 148% ("какие ваши доказательства?"(С).)
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05.02.2021 08:34 Ответить
Такова судьба "зиц-председателя Фунта". А мертвечук в стороне и не при делах.
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05.02.2021 08:51 Ответить
Такі кримінально процесуальні кодекси, розробленні ворогами України направлені на сприяння діяльності, ухиляння від відповідальності ВОРОГАМ УКРАЇНИ, корупціннерам, злодіям. Його треба міняти
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05.02.2021 08:52 Ответить
Подозрения есть, но они секретные, поэтому о них никто не узнает.
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05.02.2021 08:56 Ответить
междусобойчик с опазажопой...и у тех и у других,по их мнению,плюс в карму (повысится рейтинг)
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05.02.2021 09:53 Ответить
 
 