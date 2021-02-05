За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек

По состоянию на пятницу, 5 февраля, выявлены еще 4 923 новых случая коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 923 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 885 человек;

летальных случаев - 158;

выздоровели - 8 185 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 43 137 (в том числе методом ПЦР - 25 667, методом ИФА - 17 470).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 237 169 человек;

выздоровел - 1 063 591 человек;

летальных случаев - 22 707;

проведено ПЦР-тестов - 6 350 442.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях", - рассказал Степанов.









