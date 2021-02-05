За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек
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По состоянию на пятницу, 5 февраля, выявлены еще 4 923 новых случая коронавируса COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"4 923 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 885 человек;
летальных случаев - 158;
выздоровели - 8 185 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 43 137 (в том числе методом ПЦР - 25 667, методом ИФА - 17 470).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 237 169 человек;
выздоровел - 1 063 591 человек;
летальных случаев - 22 707;
проведено ПЦР-тестов - 6 350 442.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях", - рассказал Степанов.
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Що цікаво, інші грипи і вірусні хвороби просто щезли. Це говорить про те, що всі так звані вірусні хвороби, сезонні епідемії - 100% штучні.
К 15 февраля зарегистрируют. Целых три штуки - Зеленскому, Шмыгалю и Степанову.