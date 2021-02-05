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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек

По состоянию на пятницу, 5 февраля, выявлены еще 4 923 новых случая коронавируса COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4 923 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 февраля 2021 года. В частности, заболели 230 детей и 222 медработника.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 03госпитализированы - 1 885 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 03летальных случаев - 158;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 03выздоровели - 8 185 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 43 137 (в том числе методом ПЦР - 25 667, методом ИФА - 17 470).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Johnson & Johnson подала заявку на экстренное применение своей вакцины от COVID-19

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 08заболели - 1 237 169 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 08выздоровел - 1 063 591 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 08летальных случаев - 22 707;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 350 442.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (433), Львовской (406), Запорожской (334), г. Киев (321) и Днепропетровской (287) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 158 человек, выявлены 4 923 новых случая, выздоровели 8 185 человек 13
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Цифри не відповідають дійсності. Якщо населення України понад 40 млн, а перехворіло за рік всього 1.2 млн, то грубо хворів кожен 40-й. Тобто імовірність зустріти того, хто хворів - приблизно 2.5℅. Однак, у кого не спитай - уже всі хворіли. Серед моїх знайомих залишилися одиниці тих, хто ще не хворів. Родина вже перехворіла вся.
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05.02.2021 08:29 Ответить
так получается шо так не лгали даже в сортирной газетке "правда"?
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05.02.2021 09:22 Ответить
Навесні нагнітали паніку, коли ніхто не хворів на той ковід. Закривали бізнес, не літали літаки, не їздили поїзди... З осені почали хворіти повально всі. Тоді стали занижувати статистику.
Що цікаво, інші грипи і вірусні хвороби просто щезли. Це говорить про те, що всі так звані вірусні хвороби, сезонні епідемії - 100% штучні.
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05.02.2021 17:39 Ответить
Ошибка в информации о летальных случаях за все время эпидемии: на сегодняшний день их меньше, чем на вчерашний
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05.02.2021 08:33 Ответить
как там в анекдоте: "быстрее колите вакцину, а то все сами выздоровеют".
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05.02.2021 08:48 Ответить
Ну да, а 24,5 тысяч украинцев еще и оживут? Печальный анекдотец...
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05.02.2021 10:37 Ответить
Неужели кто то еще верит в эту брехню про страшную Пандемию?
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05.02.2021 09:29 Ответить
Вакцину Pfizer в Украине до сих пор не зарегистрировали

За добу через COVID-19 в Україні померли 158 осіб, виявлено 4923 нові випадки, одужали 8185 осіб - Цензор.НЕТ 8012

К 15 февраля зарегистрируют. Целых три штуки - Зеленскому, Шмыгалю и Степанову.
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05.02.2021 09:37 Ответить
Где фанаты ковидла? Намордники не снимайте
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05.02.2021 10:29 Ответить
 
 