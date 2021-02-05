"Слуга народа" Корниенко о возможном выдвижении Зеленского на второй срок: Поддержим его в любом решении
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В партии "Слуга народа" готовы поддержать любое решение Владимира Зеленского относительно его выдвижения на второй президентский срок.
Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью изданию Meduza, отвечая на вопросы издания о том, что насколько вероятно, что Зеленский выдвинется на второй срок с учетом падения рейтинга его и его партии, а также не убьет ли это вообще его карьеру, учитывая, что он прямо обещал, что идет на одну каденцию.
"Рейтинги - вещь динамичная. По поводу выдвижения Зеленский примет решение и нас оповестит. Мы — его команда. И поддержим его в любом его решении, а граждане будут определяться. Но хотелось бы отойти от спекуляций на теме второго срока. Это отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной. Нам точно есть чем заняться, кроме обсуждения спекуляций", - сказал он.
Напомним, на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.
Как сообщалос ранее, согласно опросу соцгруппы "Рейтинг", идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства поддерживают 50% опрошенных жителей Украины.
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При этом до 1 ноября 2020 года он получал зарплату, будучи на должности заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти. В ответе говорится, что в январе-октябре 2020 года Наем получил 2,28 млн гривен, а в качестве директора по вопросам активов в ноябре-декабре 2020-го - 724,95 тыс. гривен. То есть его зарплата на новой должности составила в среднем около 362,5 тысяч гривен в месяц...
Следующим презом будет женщина! (не баба Юля)
Или Бойко.
Через 2 года большинству мразям из вашего кодла светит тюрьма на долгие годы
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
Ні честі, ні ствісті, говорив знизить тарифи - підвищив, говорив один строк - уже пхається на другий!
БРЕХЛО!
ЗАНОСІТЬ НОВОГО!