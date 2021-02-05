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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Корниенко о возможном выдвижении Зеленского на второй срок: Поддержим его в любом решении

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В партии "Слуга народа" готовы поддержать любое решение Владимира Зеленского относительно его выдвижения на второй президентский срок.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление сделал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью изданию Meduza, отвечая на вопросы издания о том, что насколько вероятно, что Зеленский выдвинется на второй срок с учетом падения рейтинга его и его партии, а также не убьет ли это вообще его карьеру, учитывая, что он прямо обещал, что идет на одну каденцию.

"Рейтинги - вещь динамичная. По поводу выдвижения Зеленский примет решение и нас оповестит. Мы — его команда. И поддержим его в любом его решении, а граждане будут определяться. Но хотелось бы отойти от спекуляций на теме второго срока. Это отвлекает от более актуальных для Украины вопросов, связанных с экономикой и войной. Нам точно есть чем заняться, кроме обсуждения спекуляций", - сказал он.

Напомним, на пресс-конференции по итогам первого года своего президентства Зеленский заявил, что ему не хватит одной каденции для выполнения всех обещаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинг Зеленского за месяц упал с 26,2% до 21,2%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Как сообщалос ранее, согласно опросу соцгруппы "Рейтинг", идею отставки президента и назначения досрочных выборов Главы государства поддерживают 50% опрошенных жителей Украины.
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Топ комментарии
+19
Тяжелое утро?
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05.02.2021 08:32
+16
А лечится ты не пробовал?.
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05.02.2021 08:45
+12
Який оптиміст... )))0))0)))
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05.02.2021 08:30
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Який оптиміст... )))0))0)))
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05.02.2021 08:30 Ответить
люди поддержат. Зеленский лучший президент за всю историю независимости страны.
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05.02.2021 08:39 Ответить
А лечится ты не пробовал?.
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05.02.2021 08:45 Ответить
это врожденное. медицина здесь бессильна!
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05.02.2021 08:55 Ответить
ться
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05.02.2021 08:55 Ответить
Сестро, трясця! Досить там із хлопцем цицьки м'яти, тут пацієнтові Константин Пелагин 9e71bd91 зуйово! Клізьму Есмарха, три відра! "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 8705
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05.02.2021 09:50 Ответить
Зеленский молодец, реформы продолжил есть надежда, что коррупцию возьмут под контроль
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05.02.2021 08:31 Ответить
Тяжелое утро?
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05.02.2021 08:32 Ответить
будун
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05.02.2021 08:35 Ответить
_Не, видно же что только по работе за сдельную оплату такую сюрреалистичную дичь можно писать. Ботинок.
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05.02.2021 08:37 Ответить
всмысле, возглавят? так уже.
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05.02.2021 08:49 Ответить
Второй так второй. Особенно, если второй - это первый. Но надолго.
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05.02.2021 08:31 Ответить
в смысле после президентства может получить первый срок ?
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05.02.2021 08:46 Ответить
а то еще и до окончания президентства есть все основания для этого
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05.02.2021 08:57 Ответить
Та дайте Бубочке досидеть хоть первый. И да, идіть всі у сраку.
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05.02.2021 08:33 Ответить
Допоки Байден президент, то воно все на краще.
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05.02.2021 08:34 Ответить
Ага на зоне он второй срок сидеть будет!!!
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05.02.2021 08:34 Ответить
...Бывший нардеп, а ныне директор по активам концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, недавно получивший эту должность, за 2020 год заработал в госконцерне 3,007 миллионов гривен.Об этом со ссылкой на ответ "Укроборонпрома" сообщают "Украинские новости" в четверг, 4 февраля.
При этом до 1 ноября 2020 года он получал зарплату, будучи на должности заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти. В ответе говорится, что в январе-октябре 2020 года Наем получил 2,28 млн гривен, а в качестве директора по вопросам активов в ноябре-декабре 2020-го - 724,95 тыс. гривен. То есть его зарплата на новой должности составила в среднем около 362,5 тысяч гривен в месяц...
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05.02.2021 08:34 Ответить
То ви зарплати в ахметкіном ДТЕК не бачили, звісно в керівному составі. Не знаю як в укроборонпромі, а иам за знищення підприємств платять.
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05.02.2021 09:25 Ответить
... "Укроборонпром" та ДТЕК ... різницю бачиш , майбуть ні
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05.02.2021 09:31 Ответить
То ви нічого не бачите. 300 тисяч то для них копійки. Чи ви хотіли сказати що наєму мало платять?
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05.02.2021 09:54 Ответить
если будет стоять вопрос, зеленский или порошенко, выберу зеленского
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05.02.2021 08:34 Ответить
Да. Тіко якщо загра марку на піаніно.
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05.02.2021 08:36 Ответить
Потрібно щоб він вам ще ціну на газ підняв, щоб твій вибір був правильним. "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 7426
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05.02.2021 08:39 Ответить
Предательство страны уже не аргумент?
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05.02.2021 08:47 Ответить
я гублюсь вже в аргументах. а шо! хай він їм ще більшу ціну на газ зробить! їм же пох на державу. вони ж шлунки звичайні. "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 2264
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05.02.2021 08:50 Ответить
Да уж !
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05.02.2021 08:55 Ответить
Порошенко может вообще не баллотироваться на следующих выборах. Если шансы на выход во второй тур будут призрачными, я практически уверен, что Петро не пойдёт. От ЕС выдвинут Турчинова, например. А предвыборная кампания будет выстроена в тандеме с Порошенко. Порохоботам всё как-то объяснят.)
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05.02.2021 08:53 Ответить
Афоня, хорош мечтать...
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05.02.2021 09:08 Ответить
на наступних виборах в другому турі будуть Порошенко і Разумков. Вангую.
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05.02.2021 11:00 Ответить
Если Зеленский решит не баллотироваться, а Разумков наоборот, и если Петру удастся обойти Бойко, то такой вариант теоретически возможен. И тогда новым президентом однозначно станет Разумков. Только пока у этого расклада слишком много «если».
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05.02.2021 12:51 Ответить
"Предавши раз - предашь и вдруге "- Про вас никто иллюзий и не строит.
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05.02.2021 08:57 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 6928
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05.02.2021 09:03 Ответить
Но, лучше Бойко, правда, лапоть?
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05.02.2021 09:04 Ответить
Та що ж це коїться... Санітари! Несіть велетенський сачок, гамівну сорочку і клізьму!
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05.02.2021 09:53 Ответить
_Ну как и думал, атака на опжз и медведчука - это борьба с конкурентами, а не борьба за интересы Украины. Ну и видно пендель дядюшки Сэма придал импульс и направление.
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05.02.2021 08:35 Ответить
кто тебе сказал,что ты думать способно?
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05.02.2021 08:40 Ответить
Слуга підтримує за роші. Нема грошей - нема підтримки. 😊 Безплатно підтримують лише друзі і фанати. Друзів (справжніх) у меркантильного Бубочки небагато.ю, як що азагаліаони є. Баканову не разуємо - там еорислива дружба. Аз фанатами ще гірше. Більшість з них переходять у розряд найбільших ворогів через тотальне розчарування.
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05.02.2021 08:39 Ответить
для того чтобы попасть в список Слуги народа на местных выборах, что прошли осенью - начиная от миллиона гривен
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05.02.2021 08:59 Ответить
выдвижении Зеленского на второй срок/ Зеленский обещает быть президентом только 1 срок. 25 января 2019. Ближний восток-дело тонкое.
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05.02.2021 08:40 Ответить
Конечно,если выбирать придется между Бойком и Зеленский(с-ка,спасибо зебилам!)Придется голосовать за землю,чтоб его...
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05.02.2021 08:42 Ответить
з вогню та в полум'я ... у 19му вже "галасували" за дві кучі лайна ... "вибрали" найсмердючішу , "свіженьку"
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05.02.2021 08:58 Ответить
Если эту ватную сучку раньше свои же не зашибут.
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05.02.2021 08:43 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 1390
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05.02.2021 08:44 Ответить
Якщо раніше його народ не подєржит. За горло.
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05.02.2021 08:46 Ответить
73% могут изменить свое мнение , но мозгов у них не появится. В паспорте надо писать -" голосовал за ..........". Это клеймо должно быть на всю жизнь.
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05.02.2021 08:53 Ответить
люську арєстовіч нада слухать! "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 9577

"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 7032
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05.02.2021 08:48 Ответить
падлюки "выдвигаются" ...
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05.02.2021 08:55 Ответить
Вавка, навіть не мрій, недоумок. "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 3814
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05.02.2021 08:55 Ответить
Какой второй срок? Ему бы первый добыть до конца.
Следующим презом будет женщина! (не баба Юля)
Или Бойко. "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 9227
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05.02.2021 09:01 Ответить
Хватит засирать эфир!!!
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05.02.2021 09:02 Ответить
Конечно поддержите 😀😀😀😀
Через 2 года большинству мразям из вашего кодла светит тюрьма на долгие годы
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏
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05.02.2021 09:02 Ответить
дайте ему селедки.....
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05.02.2021 09:03 Ответить
Да все вы его в одном петушином углу поддержите, чалиться вам долго придется
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05.02.2021 09:07 Ответить
Кожен ґанґстер, допоки в тюремній душовій не впаде мило... "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 5342

"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 8180
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05.02.2021 09:57 Ответить
От вам смерди і тільки один сттрок президенства Зелебенського!
Ні честі, ні ствісті, говорив знизить тарифи - підвищив, говорив один строк - уже пхається на другий!
БРЕХЛО!
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05.02.2021 09:11 Ответить
Проотвечавшийся петушилла ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь пусть сначала попробует первый срок досидеть, не споймавши своею субтильной жопкой толстый кострубатый хрен.
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05.02.2021 09:16 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 1920 "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 8217
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05.02.2021 09:16 Ответить
Каже, що дає, лиш не каже, чий "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 7871 .
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05.02.2021 11:37 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 6851 "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 8305
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05.02.2021 09:19 Ответить
Все бы ничего.. Любой президент имеет конституционное право идти на второй срок.. А там уж как решит народ и олигархи. Но куда деть клятвы на каждом шагу Зеленского о том что он идет только на ОДИН срок.. Не ребята, слово как известно не воробей, нужно быть мужиком ( если даже артист юмористического жанра и лицо с обложки) Хотя Вову можно понять, у него такая же ситуация как у многих других ( но по другим причинам, взять Пукина или Лукашенко к примеру), ну вот я завтра не президент и что делать, куда деться... А по Вове там вообще капец, влез не в свои сани и что после президентства это во мраке.. ну разве что выезд на "историческую родину".. Возврата то к бывшей жизни в Украине уже не будет. Вот и появляется мыслишка растянуть этот переходной период подольше, а дальше как карта ляжет.. Когда это еще будет. Понять то подобную ( где то трусливую) позицию можно. Но слово дал - держи. Поэтому ОДИН срок и все, за язык ни кто не тянул. Иначе просто " ган-он". получается.
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05.02.2021 09:33 Ответить
нужно быть мужиком ??? Это мужик?

"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 586
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05.02.2021 09:56 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 2685
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05.02.2021 09:58 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 4250 "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 1293 "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 9803
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05.02.2021 09:34 Ответить
Якщо посадить в тюрми все опзж, верне в державну властність облгази та обленерго то може пробувати
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05.02.2021 09:36 Ответить
чувак, который за 20 месяцев потерял 50% голосов из 73%, расчитывает через 3 года победить на выборах. Что они там курят в этих слугах?! В лучшем случае зеленскому грозит от 0.5 до 1%
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05.02.2021 09:37 Ответить
Клоун 'вийшов в тираж'.
ЗАНОСІТЬ НОВОГО! "Слуга народу" Корнієнко про можливе висунення Зеленського на другий термін: Підтримаємо його в будь-якому рішенні - Цензор.НЕТ 6673
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05.02.2021 09:41 Ответить
Донжуанство импотента -прямо какое -то....
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05.02.2021 09:57 Ответить
Слуги кацапскому карлику и своему карману совсем уже охерели!
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05.02.2021 10:09 Ответить
Слуги кацапскому карлику и своему карману совсем уже охерели!
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05.02.2021 10:10 Ответить
Он и этот срок не досидит - народ повесит его на майдане и всех слуг уродов.
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05.02.2021 11:11 Ответить
 
 