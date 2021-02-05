Сейчас КС в полузамороженном состоянии - и это хорошо, - "слуга народа" Корниенко

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает позитивным, что Конституционный Суд сейчас находится в полузамороженном состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию Meduza.

"Сейчас КС в полузамороженном состоянии - и это хорошо. Потому что решения, которые он принимал, были политически мотивированы и вряд ли полезны для страны. КС мог поотменять все реформы, которые были в том числе обязательством Украины перед нашими международными партнерами. На главу КС Александра Тупицкого заведено уголовное дело, президент, пользуясь своим правом по Уголовному кодексу, отстранил его на некоторый срок, и пока Тупицкий оспаривает свое отстранение, суд не может заседать. Главное, что он перестал вредить Украине", - сообщил Корниенко.

По его словам, сейчас "Слуга народа" работает над серией законопроектов, в том числе над усложнением процедуры работы Конституционного суда, чтобы у него было меньше возможностей принимать политические решения.

В то же время, Корниенко считает, что контроль над Конституционным Судом со стороны власти "является жизненно необходимым", поскольку тот "работает не на народ, а на бизнесменов": "Тут этот контроль просто жизненно необходим. Мы сначала предпринимаем действия, принимаем законы, благодаря чему отменяется визовый режим Украины с ЕС, это важнейшее достижение. КС берет и говорит, что часть принятых законов являются неконституционными, что перечеркивает нашу работу, в том числе обязательства перед МВФ. Когда КС работает не на народ, а на бизнесменов, это точно не полезно для общества".

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Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.