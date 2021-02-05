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КС (2131) Тупицкий (232) Корниенко (651)

Сейчас КС в полузамороженном состоянии - и это хорошо, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сейчас КС в полузамороженном состоянии - и это хорошо, -

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает позитивным, что Конституционный Суд сейчас находится в полузамороженном состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию Meduza.

"Сейчас КС в полузамороженном состоянии - и это хорошо. Потому что решения, которые он принимал, были политически мотивированы и вряд ли полезны для страны. КС мог поотменять все реформы, которые были в том числе обязательством Украины перед нашими международными партнерами. На главу КС Александра Тупицкого заведено уголовное дело, президент, пользуясь своим правом по Уголовному кодексу, отстранил его на некоторый срок, и пока Тупицкий оспаривает свое отстранение, суд не может заседать. Главное, что он перестал вредить Украине", - сообщил Корниенко.

По его словам, сейчас "Слуга народа" работает над серией законопроектов, в том числе над усложнением процедуры работы Конституционного суда, чтобы у него было меньше возможностей принимать политические решения.

В то же время, Корниенко считает, что контроль над Конституционным Судом со стороны власти "является жизненно необходимым", поскольку тот "работает не на народ, а на бизнесменов": "Тут этот контроль просто жизненно необходим. Мы сначала предпринимаем действия, принимаем законы, благодаря чему отменяется визовый режим Украины с ЕС, это важнейшее достижение. КС берет и говорит, что часть принятых законов являются неконституционными, что перечеркивает нашу работу, в том числе обязательства перед МВФ. Когда КС работает не на народ, а на бизнесменов, это точно не полезно для общества".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд отказался рассматривать дело об отстранении Тупицкого от должности судьи КС

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного суда.
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Топ комментарии
+9
Воно відкрито каже,що головна проблема -це непідконтрольність КСУ Зєлєнскому !!!

Якесь шапіто зі злими клоунами,що обмазують стіни власними фекальними виділеннями...
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05.02.2021 09:06
+4
можна спокійно починати дерибанити землю ...
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05.02.2021 09:04
+4
В целом правильно, но функции любой из ветвей власти нельзя переложить на народ, поскольку народ и есть источник власти, а судьи, депутаты и президент лишь действуют от его имени (представительская демократия). Именно поэтому рефферендум имеет высшую силу перед любыми решениями, указами, законами (включая Конституцию) ибо есть высшая форма проявления воли народа (как источника власти).
Другое дело, что народ в целом - бараны и по определению не могут, что либо решать, зато неплохо управляемы и в результате решать будет меньшинство имеющее рычаги влияния на этих баранов.
И да, блокировка КС с целью протаскивания решений (хороших/плохих - не важно) и фиксация их с помощью референдума есть узурпация власти
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05.02.2021 09:52
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можна спокійно починати дерибанити землю ...
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05.02.2021 09:04 Ответить
Бандитам зеленим звичайно добре,щоб суд не розбирав їхні законодавчі маразми. Вони б і Конституцію розірвали б і заборонили. Сатанва рогата.
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05.02.2021 09:31 Ответить
І класти на Конституцію великий і товстий.
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05.02.2021 10:05 Ответить
Воно відкрито каже,що головна проблема -це непідконтрольність КСУ Зєлєнскому !!!

Якесь шапіто зі злими клоунами,що обмазують стіни власними фекальними виділеннями...
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05.02.2021 09:06 Ответить
КС напіввідморожений і през такий.
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05.02.2021 09:07 Ответить
Зато зарплата у них не заморожена. По факту имеем:
1. орган который нихрена сейчас не делает но получает бабло и нехило так получает!!!
2. Идиотов при власти, которые вместо того, чтобы реформировать этот орган (кстати нужный орган, но часто принимающий незаконные решения), решили заблокировать этот орган незаконным же указом и считают это позитивным моментом
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05.02.2021 09:41 Ответить
какое там полузамороженном - тысячи судей по всей Украине как гадили так и гадят, принимая решения, подкрепленные баблом, связями и прочими излишествами. Их так УЧИЛИ в Харьковской Юрке - давать взятки и брать. С первого курса!
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05.02.2021 09:08 Ответить
Ну, ты то необучаем, сразу видно
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05.02.2021 09:10 Ответить
Да таких откровенных дебилов в Раде еще не было
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05.02.2021 09:09 Ответить
В целом правильно, но функции любой из ветвей власти нельзя переложить на народ, поскольку народ и есть источник власти, а судьи, депутаты и президент лишь действуют от его имени (представительская демократия). Именно поэтому рефферендум имеет высшую силу перед любыми решениями, указами, законами (включая Конституцию) ибо есть высшая форма проявления воли народа (как источника власти).
Другое дело, что народ в целом - бараны и по определению не могут, что либо решать, зато неплохо управляемы и в результате решать будет меньшинство имеющее рычаги влияния на этих баранов.
И да, блокировка КС с целью протаскивания решений (хороших/плохих - не важно) и фиксация их с помощью референдума есть узурпация власти
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05.02.2021 09:52 Ответить
Жесть! Все против всех и, желательно, против Украины и украинцев! Вот это власть! Телевизоры льют ведрами помои, судьи отменяют государство, слуги урода воруют все, что еще было не украдено до них. Слава Украине!
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05.02.2021 09:17 Ответить
Сразу видно, что этот Корниенко правильный пацан. Суды это зло, надо жить по понятиям.
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05.02.2021 09:21 Ответить
Ми не можемо зрозуміти бездіяльність Президента по відношенню до дій мафіозного бандформування в КСУ. На утримання цього мафіозного КСУ йде майже чверть пенсійного фонду України, а не пора вже поставити все на свої місця, зряплата судді КСУ не перевищує десятьох мінімальних зарплат, це буде справедливо і по достоінству.
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05.02.2021 09:24 Ответить
Ми не можемо зрозуміти бездіяльність Президента по відношенню до дій мафіозного бандформування в КСУ. На утримання цього мафіозного КСУ йде майже чверть пенсійного фонду України, а не пора вже поставити все на свої місця, зряплата судді КСУ не перевищує десятьох мінімальних зарплат, це буде справедливо і по достоінству.
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05.02.2021 09:25 Ответить
Ось так Слуги гвалтують Конституцію , яку приймали їх же хазяї, і обана виконувати її олігархам облом, проте з всіх вимагають її виконання. Цікаво інше, де правоохоронні органи які повинні цього язикатого нардепа в наручниках вести на допит. Це не влада це організована олігархами банда, Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко, або перл їх Шмигаля "Ми заінтересовані в тому, щоб інфляція розігрівала економіку. А Резнік хоче закритит канал АРК. Країна де влада психічно хвора на всю голову.
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05.02.2021 09:32 Ответить
ОП нюхає, СН танцює, КС заморозився, СБУ замовляються, ЗСУ судяться...... - красотіща!
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05.02.2021 09:38 Ответить
треба цих слуг приморозити до кімнатної температури навіки вічні
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05.02.2021 09:59 Ответить
В нас якщо б всі так звані суди заморозили, крім кримінальних, тио було б набагато краще.
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05.02.2021 10:03 Ответить
Только конченный моральный урод, такой как председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, может считать, что пребывание "КС в полузамороженном состоянии это хорошо". Хорошо, исключительно для слуг неукраинского народа, когда аморальным, неконституционным и античеловеческим решениям и действиям которых КС на сегодняшний день не может дать оценку. Но если такие выродки, как Корниенко, думают, что отсутствие оценки их деяний в правовом поле помогут им избежать ответственности за содеянное, то они очень ошибаются. Большинство украинцев уже поняли, с какими тварями во власти они имеют дело...
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05.02.2021 10:27 Ответить
+100
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05.02.2021 10:42 Ответить
С...ка ... Будуть отримувати шалені ЗП і нічого не робити ...
Дистанційна робота, типу ... Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 6088
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05.02.2021 10:41 Ответить
Жаль, что не в замороженном. А зарплаты они получают? Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 3967
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05.02.2021 10:44 Ответить
Спасибо Петру Алексеичу за самый независимый суд в мире. Как говорил Шерлок Холмс, "всегда найдется кто-то, кто за такой куш рискнет головой". В данном случае особенно и рисковать не пришлось.
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05.02.2021 10:47 Ответить
До чого тут Порошенко? Читайте Конституцію, зокрема розділ XII. По-преше, передбачені квоти на призначення суддів; по шість від Верховної Ради, Президента та з"їзду суддів України. По-друге, строки повноважень суддів КСУ, Президента (5 років), Верховної Ради (4 роки) таким чином передбачені, щоб унеможливити узурпацію влади: Зокрема, суддя Конституційного Суду призначається на 9 років без права бути призначеним на повторний строк, а Голова обирається самими суддями КСУ терміном лише на один трирічний строк. Тож, Тупицький був призначений суддею КСУ ще Януковичем, а отже терміном на 9 років відповідно до квоти Президента, Головою - терміном на три роки суддями КСУ, і Порошенко всупереч Конституції, зокрема статей 127, 128, не міг його звільнити і призначити іншого!!!
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05.02.2021 12:54 Ответить
А Корнієнко чув колись про систему стримування і противаг? Контроль над Конституційним Судом це узурпація влади, в тому числі перекладання його функцій щодо визнання неконституційності законів на народ через референдум, яке завуальовано в президентському Законі під "втрата чинності законом..."!!!
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05.02.2021 11:44 Ответить
Світ перевернувся! "Суд "работает не на народ, а на бизнесменов" - сказав представник фракції, яка працює не на народ, а на олігархів.
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05.02.2021 11:56 Ответить
Сейчас "Слуга Народа", сам Зеленский, Корниенко, Ара Хамия находятся в отмороженном состоянии - и это плохо. Быть отморозком всегда плохо, а быть тупым отморозком - плохо вдвойне.
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05.02.2021 11:58 Ответить
При всіх нюансах КСУ це єдиний орган, який на сьогодні може стримати руйнування держави Україна. Вже тільки за те підтримую КСУ, що він не дав ОПЗЖ познущатися над українською мовою!!!
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05.02.2021 11:59 Ответить
І чому ще досі ніхто за такі висловлювання не притягне цього індивіда та його надихачів до кримінальної відповідальності за спробу повалення конституційного ладу?!
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05.02.2021 12:58 Ответить
.. для КОГО добре ? ..добре для сіоністської БАНДИ злодійського племені що в кроці - місяці від КРАДІЖКИ СвЗемлі Українців .. ВІЙНА буде
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05.02.2021 13:00 Ответить
Нині КС у напівзамороженому стані - і це добре, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9107..ос так Палестина втрачала Державу..
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05.02.2021 13:02 Ответить
Цей неголений ЗЕбіл скаржиться на непідконтрольність КС??!!! А кому треба підконтрольний КС взагалі? Повний даун!
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05.02.2021 14:32 Ответить
 
 