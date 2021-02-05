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Разблокирование приватизации уменьшит коррупцию и вмешательство государства в бизнес, - советник президента Устенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Разблокирование приватизации уменьшит коррупцию и вмешательство государства в бизнес, - советник президента Устенко

Разблокирование большой приватизации, предусмотренное законопроектом, который накануне Верховная Рада приняла в первом чтении, позволит уменьшить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами.

 Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире парламентского телеканала "Рада", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Приватизация в условиях Украины – это, с одной стороны, меньше вмешательства государства в жизнь бизнеса, если речь не идет о каких-то серьезных крупных монополиях, хотя и там есть вопросы... Но с точки зрения увеличения эффективности – это правильное действие. С точки зрения борьбы с коррупцией – это тоже правильное действие. Если мы говорим о государственной собственности, то, как правило, это не только неэффективный менеджмент, но и источник для коррупции", – отметил он.

Советник президента также напомнил, что в 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд грн.

Как сообщалось, 4 февраля ВР  приняла в первом чтении законопроект о разблокировании большой приватизации.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Та ви вже тварі все прихватизували, нічого не залишили, тому і тарифи зашкалюють і підприємства закриваються і розтягуються, і безробіття, і низькі заробітні плати і землю скоро пустите під дешеву розпродаж іноземцям. Скоти.
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05.02.2021 09:17
+6
Приватизація вже себе показала. Маємо ефективних власників від яких стає ще гірше.
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05.02.2021 09:12
+3
800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить. 04.10.2019. Покупатели всё те же. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов.
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05.02.2021 09:19
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а цей вже все поборов ...
Бывший нардеп, а ныне директор по активам концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, недавно получивший эту должность, за 2020 год заработал в госконцерне 3,007 миллионов гривен.
Об этом со ссылкой на ответ "Укроборонпрома" сообщают "Украинские новости" в четверг, 4 февраля.
При этом до 1 ноября 2020 года он получал зарплату, будучи на должности заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти. В ответе говорится, что в январе-октябре 2020 года Наем получил 2,28 млн гривен, а в качестве директора по вопросам активов в ноябре-декабре 2020-го - 724,95 тыс. гривен. То есть его зарплата на новой должности составила в среднем около 362,5 тысяч гривен в месяц...
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05.02.2021 09:12 Ответить
Та воно з самого початку видно було, що працює на дядю, а не для людей.
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05.02.2021 09:19 Ответить
Так Найемы из Афганистана, Арахамия из Абхазии, угадайте, откуда Мендель...
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05.02.2021 09:59 Ответить
Приватизація вже себе показала. Маємо ефективних власників від яких стає ще гірше.
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05.02.2021 09:12 Ответить
Отакі падлюки під красивими гаслами розікрали 90% активів потужної промисловості України, породивши на світ Ахметових, Бенів і всю ту злодійську шоблу. Якщо державні чиновники не ефективні і є корупційні ризики, то потрібно державним інституціям терміново врегульовувати ці питання, а не чекати поки державні підприємства, заводи пообростають десятками приватних прокладок, які нічого не виробляють , а перепродають, збирають прибутки. Хто за цим повинен дивитись? Структури уряду з усім державним апаратом, правоохоронними органами, а ні, звідти кеші заходять. Отак за роки незалежності ці "державні" потвори все доводять до банкрутства, а потім забирають пройдисвіти у свою власність і , здебільшого, консервують як нерухомість. Рідко хто з нових власників готовий вкладати і перезапускати виробництво . Коли такі "радники" у президента, то годі чекати на відновлення та розвиток економіки. А воно втирає демосу про ризики корупції..! та воно саме є ризик для всієї неньки України, а ще рік -два і нічого буде розпродувати, що корупція зникне? Та ні, буде війна за переділ поділеної власності, це ж аксіома, яка не потребує доведення. Але за цей час оті нові радники також встигнуть "заробити" (вкрасти долю нашої народної власності) не тільки для дітей, а й для внуків та правнуків, прикупити вілли на берегах морів Іспанії, Італії, на островах Балі, Фіджі і їм далекі біди України. Отак мої дорогі земляки. Думай-те.
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05.02.2021 09:52 Ответить
Думати? Розблокування приватизації зменшить корупцію і втручання держави в бізнес, - радник президента Устенко - Цензор.НЕТ 3025 Вже піздно. Зелень протягла закон про розпродаж землі і це лише квіточки. Бєня скупить найкращу землю і перепродасть лаптям та пейсатим. Він в цьому профі. А нарід буде стояти обідраним до нитки. Ось тоді і з"являться ягідки.
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05.02.2021 10:04 Ответить
за копейки скупят хорошее,
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05.02.2021 09:15 Ответить
Та ви вже тварі все прихватизували, нічого не залишили, тому і тарифи зашкалюють і підприємства закриваються і розтягуються, і безробіття, і низькі заробітні плати і землю скоро пустите під дешеву розпродаж іноземцям. Скоти.
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05.02.2021 09:17 Ответить
800 госпредприятий готовят к продаже "с молотка". Как не продешевить. 04.10.2019. Покупатели всё те же. Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов.
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05.02.2021 09:19 Ответить
_Это бандиты имеют в виду, что для украинского народа якобы гораздо лучше, если отдать народную собственность олигархам... Которые потом народу тарифы рисуют какие захотят.
_Ясно: о5 выссались народу в очи!
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05.02.2021 09:20 Ответить
Коррупцию, все знают, но никто ничего не делал и не делает, - лояльны к тем, кто страну уничтожил, получается - подельники.
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05.02.2021 09:24 Ответить
и обогатит беню с ахметкой...
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05.02.2021 09:30 Ответить
МВФ дав відмахку на знищення української економіки. Все на дерибан зеленими для оліграхії і їх хазяїв з метрополій, мабуть і канал для Путіна приватизують колаборанти. .
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05.02.2021 09:39 Ответить
Сначала ворам промышленность раздадут, а потом и до землицы доберутся. В нашем государстве в президенты нельзя было допускать тех людей, корые у нас ими были. Все были ставленники воров (олигархов) и сами были ворами.
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05.02.2021 09:45 Ответить
Розблокування приватизації зменьшить корупцію...", - завив радник президента Олег Устенко. Якщо я не помиляюсь, то це той Олег Устенко, який в розпал "кримінальної революції", розвалу української економіки, впровадження бартерних розрахунків та розквіту української корупції 90-х років, умудрився - за не просто так - захистити кандидатську на тему: "Диверсифікація виробництва в умовах формування ринкової економіки - Увага - за матеріалами промисловості України. Цікаво, а хто Устенко в той час надавав матеріали - "братки", які контролювали майже всю промисловість? Не має значення в чиїх руках знаходиться підприємство. Все залежить від професійного та доброчесного керівництва. На даний час Олег Устенко є виконавчим директором МФ Блайзера, який начебто вивчає економіку Україні, а по суті займається фінансово-економічним промисловим шпигунством за фінансовою підтримкою SigmaBleyzer, завдання яких знищити державно - стратегічний сектор України, а приватників вони за допомогою "бабла" і так візьмуть під контроль, на користь нових створюваних на цей момент мафіозних структур. Тому всі заяви і дії О.Устенка - нікчемні.

Голова АБОЗ "АНТИМАФІЯ" Юрій Іванович Ліхненко
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05.02.2021 10:00 Ответить
Держава "неефективний власник" ,а беня ,ахметка та інші, дуже ефективні.ВИРОДКИ.
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05.02.2021 10:06 Ответить
 
 