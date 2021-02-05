Разблокирование приватизации уменьшит коррупцию и вмешательство государства в бизнес, - советник президента Устенко
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Разблокирование большой приватизации, предусмотренное законопроектом, который накануне Верховная Рада приняла в первом чтении, позволит уменьшить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами.
Об этом заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире парламентского телеканала "Рада", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
"Приватизация в условиях Украины – это, с одной стороны, меньше вмешательства государства в жизнь бизнеса, если речь не идет о каких-то серьезных крупных монополиях, хотя и там есть вопросы... Но с точки зрения увеличения эффективности – это правильное действие. С точки зрения борьбы с коррупцией – это тоже правильное действие. Если мы говорим о государственной собственности, то, как правило, это не только неэффективный менеджмент, но и источник для коррупции", – отметил он.
Советник президента также напомнил, что в 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд грн.
Как сообщалось, 4 февраля ВР приняла в первом чтении законопроект о разблокировании большой приватизации.
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Бывший нардеп, а ныне директор по активам концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем, недавно получивший эту должность, за 2020 год заработал в госконцерне 3,007 миллионов гривен.
Об этом со ссылкой на ответ "Укроборонпрома" сообщают "Украинские новости" в четверг, 4 февраля.
При этом до 1 ноября 2020 года он получал зарплату, будучи на должности заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти. В ответе говорится, что в январе-октябре 2020 года Наем получил 2,28 млн гривен, а в качестве директора по вопросам активов в ноябре-декабре 2020-го - 724,95 тыс. гривен. То есть его зарплата на новой должности составила в среднем около 362,5 тысяч гривен в месяц...
_Ясно: о5 выссались народу в очи!
Голова АБОЗ "АНТИМАФІЯ" Юрій Іванович Ліхненко