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Герасимьюк (53) Нацсовет_ТРВ (568)

Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Украина должна прекратить деятельность "112 Украина", NewsOne, Zik, потому что через эти каналы к нам заходит кремлевская пропаганда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк в эфире телеканала "1+1".

"Все эти каналы имеют большое количество санкций от Национального совета. За что? Это язык вражды, отрицание наличия факта агрессии со стороны России, это пропаганда превосходства, это оскорбление по национальному признаку - и позорный случай с антисемитскими высказываниями, - это популяризация органов страны-агрессора. И в этот момент Национальный совет и дальше рассматривает подобные вещи и констатирует, что чем дальше, тем серьезнее эти рупоры пропаганды, а не журналистские коллективы, это заносят в наш эфир. Через эти как раз каналы, о которых некоторые сегодня беспокоятся, заходит в Украину, в информационное пространство кремлевская зараза", - сказала Герасимьюк.

Глава Нацсовета по ТРВ отметила, что эти три канала уже давно заявляют о том, что Национальный совет пытается их закрыть, хотя у нее нет таких полномочий.

Читайте: Нацсовет по ТРВ оштрафовал "112 Украина" на 114 тыс. грн за распространение разжигающих вражду высказываний

"Это уже продолжается, пожалуй, четвертый год. Вся причина в том, что мы за все это время не смогли - и я надеюсь, что это произойдет в этом году, - ввести нормальное законодательство в нормальной европейской стране. Когда на сегодняшний день заблокировано, пока, рассмотрение закона "О СМИ", посмотрите, кто это делает и почему. А это как раз необходимый шаг на том этапе информационной войны, который сегодня мы имеем, в отсутствие каких-либо механизмов для того же Национального совета, чтобы реагировать соответственно на то, что делается в эфирах", - подчеркнула глава Национального совета.

В то же время Герасимьюк добавила, что деятельность этих каналов не имеет ничего общего с журналистикой.

Напомним, 2 февраля вечером президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Также читайте: Нацсовет по ТРВ уведомит провайдеров о необходимости блокирования "112 Украина", ZIK и NewsOne

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+32
Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза - Цензор.НЕТ 804
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05.02.2021 09:20
+24
Нарешті, побачили.
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05.02.2021 09:19
+15
А через Інтер ця зараза не заходить? Чого це він ще працює? Чи ви не бачите негативний вплив цього каналу на свідомість українців? А музичні канали чого це займаються сатанячою деградацією молоді і ви цього не бачите навіть в окулярах?
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05.02.2021 09:22
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Правила форума Совет форумчан
Нарешті, побачили.
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05.02.2021 09:19 Ответить
підібрала правильні діоптрії...
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05.02.2021 12:28 Ответить
Як завжди. Порожній комент з топовою кількістю коментів.
Грьобані колхозніки.
Не "нарешті побачили". А Україна розвивається, в тому числі з приходом нового президента, замість матьорого корупціонера.
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05.02.2021 14:13 Ответить
Стара підсліпкуавта шкапа Оля- прозрєла нарешті ! О диво ! А до цього тільки на "Прямому бачила крамолу : антипорошенківська кобила !
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05.02.2021 19:03 Ответить
А на кой черт тогда , бесполезный совет содержать , если ониАБСОЛЮТНО НИЧЕГО НЕ РЕШАЮТ САМОСТОЯТЕЛЬНО , а могут только подтявкивать , куда ветер дует
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07.02.2021 19:41 Ответить
Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза - Цензор.НЕТ 8687....
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05.02.2021 09:20 Ответить
Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза - Цензор.НЕТ 804
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05.02.2021 09:20 Ответить
К О Л А Б О Р А Ц І О Н І С Т І В ! Не колаборантів ! В словник подивіться , перед тим , як користуватися словами , значення яких не розумієте ...
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05.02.2021 09:30 Ответить
напрям вірний , елементарної освіти не вистачає ...
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05.02.2021 09:31 Ответить
Напрямок
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05.02.2021 09:32 Ответить
Правильно там написано.Це рівнозначні за значенням слова.
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05.02.2021 10:07 Ответить
Щоб не сперечатися пропоную компромісний варіант - колоради.
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05.02.2021 19:36 Ответить
Колаборант (особа) - ЗРАДНИК інтересів держави або громади.
Колабораціонізм (процес, дія) - СПІВПРАЦЯ громадян (колаборантів) з ворогом в інтересах ворога і на шкоду своїй державі чи громаді.
Зрозумів, грамотій?
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05.02.2021 20:32 Ответить
+++ правильно не правильно , всі розуміємо про що йдеться .
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05.02.2021 11:15 Ответить
И что же тебе мешало это заявить раньше?
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05.02.2021 09:21 Ответить
А через Інтер ця зараза не заходить? Чого це він ще працює? Чи ви не бачите негативний вплив цього каналу на свідомість українців? А музичні канали чого це займаються сатанячою деградацією молоді і ви цього не бачите навіть в окулярах?
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05.02.2021 09:22 Ответить
Через канал твого хазяїна Бєню також.
Але ти цього не бачиш.
І прикритих ( надовго ? ) колаборантських не побачила б обслуга Бєні Герасим'юк та Ко, якби не отримали копняка.
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05.02.2021 09:25 Ответить

@DidMykola2

Ткаченко зізнався як видумував фейки про Порошенка.
Крюкова зізналася як видумували фейки про Порошенка.

Питання руба: А хтось з тих, що активно розповсюджували (а дехто і нині розповсюджує) ті видумані фейки про Порошенка зізнався?
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05.02.2021 11:40 Ответить
А до этого ты не замечала? Или герасимьючку трахнули хорошенько?
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05.02.2021 09:25 Ответить
Глава Нацсовета по ТРВ Герасимьюк о "каналах Медведчука": Через них в Украину заходит кремлевская зараза - Цензор.НЕТ 8797
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05.02.2021 09:26 Ответить
Скоростное переобувание ))
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05.02.2021 09:26 Ответить
А ещё через всяких сватов, слуг народа и 95 бакинских комиссаров...
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05.02.2021 09:27 Ответить
Шо, Оля робить черговий поворот оверштаг ?
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05.02.2021 09:27 Ответить
з її комплекцією так до оверкіля недалеко
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05.02.2021 10:04 Ответить
Получила команду "фас". В этом вся ее порядочность.
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05.02.2021 09:27 Ответить
ВСЕ ДАВНО знали о Гебельсовой пропаганде с каналов кума *****... Давно пора былоо их прикрыть, это подпитка ватников пенсионеров в Украине. Медведчук и его свора будут через суды действовать.. и зная продажность наших судей нет уверенности, что интересы Украины будут в приоритете!!!!!
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05.02.2021 09:29 Ответить
Вже перевзулась? Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 5779 Вата буде дивитись лаптєстан через тарілки. Подивіться скільки на дахах тарілок. Там і вата.
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05.02.2021 09:31 Ответить
А у нас в місті щезли тарілки з фасадів та дахів,ще десь колись зустрічаються іржаві,це правда,пенси т2 дивляться,це у нас на заході.
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05.02.2021 11:45 Ответить
Доброго ранку, панове, й гарної п'ятниці! Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 8585

Коротко

Зеленський заблокував канали Медведчука спеціально, щоб члени ВО "Свобода" більше не з'являлись на телебаченні.
* * *
Кино: сделано богатыми для бедных.
Опера: сделано богатыми для богатых.
Театр: сделано бедными для богатых.
Мемы: сделано бедными для бедных.
* * *
Очень странно работает внешнее управление: три канала запретили, а на их место ни Netflix, ни Pornhub не добавили.
Мистер Байден, у меня к Вам есть вопросы.

* * *
І настане той час. І назве єврей єврея зеленим фашистом українською мовою.

* * *
Запретом на вещание трёх телеканалов Зеленский как бы намекает, что фильм "Земляне" смотреть всем всё-таки придётся.
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05.02.2021 09:35 Ответить
Посмотрите любители рускаго мирка..
Моторола расстреливает дома в Донецке из гранатомета
https://www.dialog.ua/war/223427_1612430810
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05.02.2021 09:36 Ответить
а слепая Бандаренка "видит,что это ВСУ растреливает детей.
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05.02.2021 18:46 Ответить
да, надо интернет запретить, оставить только укрнет, из телевидения - только фильмы Сенцова.
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05.02.2021 12:50 Ответить
Курінний отаман Очевиденко підтверджує цей факт.
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05.02.2021 09:37 Ответить
Свободу слова не спинити!

Медведчук та Ківа розгорнули екран з прямою трансляцією Телеканалу ZIK у залі Верховної Ради.

Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 5197
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05.02.2021 09:39 Ответить
кто в паре голубков актив, кто пассив?
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05.02.2021 09:52 Ответить
"Какая разница?" Оба.... хороши. Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 7758
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05.02.2021 09:58 Ответить
Панас Стець, схоже, що лівий персонаж актів - в проктологічних рукавичках Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 9266
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05.02.2021 12:30 Ответить
кто первый проснулся, тот сверху.
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05.02.2021 12:50 Ответить
+++
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05.02.2021 11:19 Ответить
Изделие номер два
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05.02.2021 11:42 Ответить
Злые языки говорят, что каналы у мертветчука отобрал ахметов, за то, мертветчук фактически свиснул у него опзж. К прекращению антиукраинской пропаганды это не имеет никакого отношения, тк остался канал мураева наш. Гундявый клоун на это никогда бы не решился и не имеет к принятию этого решения никакого отношения
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05.02.2021 09:48 Ответить
Судячи з того, як аваковські пси той "наш" захищають, то цілком ймовірно.
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05.02.2021 09:57 Ответить
А що ж ти, сучище, 2 роки того не бачила?
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05.02.2021 09:56 Ответить
Где вы все раньше такие умные были?
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05.02.2021 10:00 Ответить
Фарисейская риторика Герасим,юк вызывает удивление... Не думала забрать лицензии в лайноканалов мертвечука? даже сейчас, после их закрития, пусть судятся без лицензии...
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05.02.2021 10:03 Ответить
Проституция с претензиями на благопристойность остается проституцией, г-жа Герасимюк(или предпочитаете другую роль?).
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05.02.2021 10:15 Ответить
Все, бл@дь, прямо прозрели вдруг, одновременно и массово!
А раньше ты, баба Оля, этого не видела и поэтому молчала?!
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05.02.2021 10:32 Ответить
она и сейчас много чего видит, но молчит
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05.02.2021 10:34 Ответить
Мовчання - золото, можливі і долари.
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05.02.2021 19:40 Ответить
Если мертвечук ложил с прибором на ваше "большое количество санкции", то на кой черт вообще нужна ваша шарашкина контора?
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05.02.2021 10:39 Ответить
ДЕ ЗАКОН ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ АГРЕСІЇ РФ
МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,РАБИНОВИЧ ,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНДАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ) ДЕ Ж патріоти - депутати? Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ
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05.02.2021 10:48 Ответить
Це все добре. А коли ми побачимо на лаві підсудних тих хто це все робив?
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05.02.2021 10:51 Ответить
Уважаемые форумчане,свидетели явления сывочолого,все ваши вопросы,претензии,возмущения и пр. пр. пр.,которые вы выражаете Ольге Герасимюк,будьте так добры,аккуратненько,без изменений,перешлите Петюне,который и сотворил этого монстра СМИ.При этом имея на руках и решение СНБО и постановление Верховной Рады.Ах да,мог же пуйло напасть...
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07.02.2021 14:22 Ответить
Ти не Борис Бойда, ти Борис Хвойда. Ти ж прекрасно занєш, шо нацрада це колегіальний орган як і верховна зрада. І туди завжди пропхнуть якесь падло і ще й не одне для блокування того чи іншого рішення. Таким як тобі тупорилим Петро вже казав, якби він заблокував роботу цих телеканалів, хоча при ньому вони ссуки боялись так відверто капостити, так от, якби він їх якимосьспособом заблокував то воні було б на всіх рівнях, що Порох використовує адмінресурс перед виборами. Хоча це ти і сам прекрасно знаєш. Просто твоя робота брехати і перекручувати факти.
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07.02.2021 17:07 Ответить
Де ти, зараза, раніше була?!
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05.02.2021 11:49 Ответить
А где все раньше были
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05.02.2021 13:02 Ответить
А ти, малоповажна пані, раніше цієї зарази не бачила?Гроші олігархів гріли? А тепер треба спасати імідж, якого і так нема...
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05.02.2021 13:32 Ответить
4-ийрік це продовжується, та імпотентна Рада тільки зараз схаменулася.
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05.02.2021 18:43 Ответить
Та що ти таке кажеш?! А де ж ти зі всраною нацрадою була раніше - жополизка?
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05.02.2021 14:36 Ответить
что вы хотите от бабушки - уже 64 года!
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05.02.2021 22:51 Ответить
стара нiкчемна сраколизка
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05.02.2021 15:50 Ответить
розшнурувала рот, зараза. не пускайте її в ефір, бо спохабить абсолютно все. Де слуги народу, куди ви дивитесь.
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05.02.2021 16:43 Ответить
Та Нацрада з ТРМ паразити на тілі платників податків, нічого не вирішують, нічого не можуть, імпотенти, а гроші Бюджету жеруть!

А те, що не державною мовою вся та Мураєвсько-Медведчуківська шобла гавкає, цього тоже Герасим'юк не чує-бачить!?

Паразити!!!
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05.02.2021 17:29 Ответить
У нас в информационном пространстве такой бардак творится именно потому, что вот такие герасемьючки нацрадой управляют. Вчерашний эфир смотрел, просто гыдко, нерасчёнанное, закудланное существо пытается что то варнякать о журналистской этике.
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05.02.2021 18:43 Ответить
Як Оля заговорила.Що дідусь Байден робить з людьми.
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05.02.2021 19:11 Ответить
Як Оля заговорила.Що дідусь Байден робить з людьми.
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05.02.2021 19:13 Ответить
А це ж він і місяць не пробув на посаді, пока так сказати тільки "розминка".
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05.02.2021 19:42 Ответить
А это не та Герасимюк, которая ещё недавно пыталась закрыть Прямой из-за "разжигания междунациональной розни"? Что-то быстро она лапти поменяла.
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05.02.2021 20:37 Ответить
да, это она
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05.02.2021 22:45 Ответить
Дааа! Совок нам ещё долго вытравливать. Ничего не можем без команды сверху.
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05.02.2021 23:05 Ответить
Виступ актора та художнього керівника студії «квартал-95» Володимира Зеленського в латвійській Юрмалі під час фестивалю перед в основному російською публікою з пародійним номером у ньому він назвав україну «жебраком», а також «актрисою німецького фільму для дорослих», яка «готова прийняти будь-яку кількість з будь-якого боку »
.
Студія «Квартал 95», яка у своєму виступі в Юрмалі посміялася над власною державою-попрошайкою, але сама просила у Держкіно 14 млн на черговий кіношедевр.


Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала телеведуча, перший заступник голови Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
«Квартал Зеленського посміявся в Юрмалі над власною державою-попрошайкою, всі зараз про це говорять і виносять свої ухвали.
І водночас, маючи непогані гроші на йолках, корпоративах і нескінченних «кварталах», де завжди висміюює лише тих, проти кого заплатять чергові інвестори (не плутати з демократією і свободою слова), - сам просить у Держкіно 14 млн на свій черговий кіношедевр....
Попрошайка просить у держави-попрошайки? Сюжет. Комічєськіє куплєти», - написала ОЛЬГА ГЕРАСИМ'ЮК.
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06.02.2021 02:34 Ответить
наташа перетворилася у королеву гнійної купи - найбільший та найвонючиший шмат лайна.
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06.02.2021 09:39 Ответить
Герасим*юк на "лежить" на своїй посаді ще з часів Кучми. Ніякої користі від неї я не бачив. Хоч і важелів впливу у голови нацради ТРМ більше ніж достатньо, жодної реакції на ватний шабаш я не бачив. Єдине, чим мені запам*яталась нацрада ТРМ - заборона кількох серій "південного парку". А підмазатись під щось круте, зроблене кимось іншим - багато мізків не треба.
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06.02.2021 10:43 Ответить
Прокинулись! Доброго ранку! Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 8049
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06.02.2021 11:28 Ответить
Що це кремлівська зараза було відомо вже давно а от вас як назвати за те що ви таку заразу бачили і нічого з нею не робили???
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06.02.2021 14:23 Ответить
Потому шо зараза в Киеве сидит.
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06.02.2021 20:42 Ответить
Йьопть, прокинулась а де ти разом зі своєю насрадою була до цього, спала...
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06.02.2021 21:31 Ответить
Насправді можна вирішити все простіше, потрібен закон про протидію дезінформації з переліком пунктів, що до яких встановлюється лише одне вірне толкування, затверджене за участю істориків і громадських активістів із стародавніх часів до нашого часу, тобто завести такий собі "еталон правди" із кримінальною відповідальністю за його порушення при публічних заявах.
Сказав десь що йде громадянська війна, що війни з Росією нема, що вояки зсу це злочинці, або щось про злочини УПА - штраф у кілька десятків тисяч гривень, при рецидиві - 1-2 роки в'язниці, при рецидиві - більше, або примусове лікування.
Використання саме формулювання "публічні заяви" добре тим, що можна буде карати не тільки у етерах ТВ, а і у інтернеті і інших публічних заходах, адже все це є публічна заява.
І головне, що це не буде порушенням свободи слова, адже заборонено буде лише брехати, все інше можна.
От побачите, весь потік пропаганди припиниться би за лічені місяці.
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07.02.2021 01:14 Ответить
Тим хто волає:"Чому Порох не закрив?",ще нагадаю: Медведчук був власником 2 каналів при Пороху-6 місяців,вже йшла передвиборча гонка,ви б перші звинуватили його в узурпації.
При бубочці Медведчук купив 3-й і був власником 1рік і 7 місяців.
Так чому чекав,маючи постанову ВР 2018р, яку прийняла попередня влада ?
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07.02.2021 16:30 Ответить
Украина должна прекратить деятельность "112 Украина", NewsOne, Zik, потому что через эти каналы к нам заходит кремлевская пропаганда. Источник: https://censor.net/ru/v3246139

А Інтер, а ахметівська ТБ "Україна", а Г + Г , а проросійські руцкоязічні фільми ICTV не несуть кремлівської пропаганди ? Сказав А, говори і Б Голова Нацради з ТРМ Герасим'юк про "канали Медведчука": Через них в Україну заходить кремлівська зараза - Цензор.НЕТ 3425
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07.02.2021 21:37 Ответить
тупая ****
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07.02.2021 22:14 Ответить
 
 